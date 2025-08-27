Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025

В первый месяц осени каждого затронут важные астрологические события. Однако ничего страшного ждать не стоит — в целом влияние будет положительным.

О том, что ждет в сентябре каждый из знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Евгения Шустина.

Евгения Шустина

Астролог

Общий гороскоп на сентябрь 2025 для всех знаков зодиака

Основными событиями сентября можно считать затмения, которые образуют коридор с 7 по 20 сентября. Начнется он с полного лунного затмения 7 сентября, а завершится 21 частичным солнечным. Пройдут они на оси Дева — Рыбы.

«В целом затмения всегда поднимают вопросы предназначения и самореализации, поэтому в сентябре в большей степени всех будут волновать вопросы постановки целей на карьеру. Но и жизненных, конечно, тоже. Особенно это актуально для людей, возраст которых кратен 11 — то есть 22, 33, 44, 55, 66 и так далее. А также людей, возраст которых подходит под кармические проверки — это 37, 39, 54 и 57», — подчеркнула астролог.

В целом сентябрь — это месяц конкретики, логики, расчета, развенчания иллюзий и включения в жизнь. Особенно удачным первым месяц осени будет для Тельцов, Раков, Дев, Скорпионов и Козерогов. А чуть более сложным он станет для Близнецов, Стрельцов и Рыб.

Овен — гороскоп на сентябрь 2025

Овнам сентябрь принесет много суеты и мелких проблем.

Представители огненного знака зодиака займутся решением вопросов, связанных со здоровьем, домом и работой, и в принципе решать разные мелкие проблемы.

Также Овны сфокусируются на ремонте или на покупке техники для дома или работы, а может быть, даже на домашних животных.

Телец — гороскоп на сентябрь 2025

Тельцы посвятят сентябрь детям и личным проектам.

Представители этого знака зодиака смогут задумать или даже запустить удачные проекты, которые будут востребованы и раскроют их таланты.

Близнецы — гороскоп на сентябрь 2025

Для Близнецов в первый месяц осени станут актуальными вопросы баланса.

В первую очередь представители воздушного знака зодиака посвятят себя поиску баланса между семьей и работой. В сентябре у них возможна смена деятельности, новые цели в карьере или изменения в вопросах домашней недвижимости.

Раки — гороскоп на сентябрь 2025

У Раков в сентябре высока вероятность различных поездок.

Это могут быть командировки или же путешествия. Также представителей водного знака зодиака ждет множество контактов с другими людьми, которые дополнят их круг общения и позволят научиться у них чему-то полезному.

В целом для Раков сентябрь — это месяц профессионального роста.

Лев — гороскоп на сентябрь 2025

У Львов в первый месяц осени начнется финансово удачный период.

Более того — у представителей огненного знака зодиака возможны неожиданные поступления денег из не менее неожиданных источников. Какие-то премии, большие кэшбеки. Также вероятна покупка того, о чем они давно мечтали.

И еще — звезды советуют Львам не отказывается от помощи других людей, потому что через них им удастся заключить финансово выгодные контракты.

Дева — гороскоп на сентябрь 2025

Дев в сентябре ждет важный период.

В него они смогут определить значимые для себя вещи по многим вопросам. А еще — откалибровать и улучшить отношения с партнерами и супругами, а также поставить новые совместные цели.

Весы — гороскоп на сентябрь 2025

У Весов в сентябре жизнь наполнится важными для них вещами.

Они наконец найдут источник вдохновения и займутся творчеством. Например — начать писать стихи и картины.

Может быть другая ситуация — и представителям воздушного знака зодиака наконец удастся выделить время на отдых. Тогда они решат отрешиться от людей, чтобы набраться сил. Вселенная советует не увлекаться, тем более, что работа все равно быстро вернет Весов обратно в строй.

Скорпион — гороскоп на сентябрь 2025

Скорпионам в самом начале осени захочется добавить в жизнь красок и движения.

Они с удовольствием посвятят себя общению с друзьями, вечеринкам и в принципе поиску глотка свежего воздуха. Звезды советуют представителям водного знака зодиака не ограничивать себя в этом и позвонить друзьям, собраться с единомышленниками, а также активно участвовать в интересных для себя проектах.

Стрелец — гороскоп на сентябрь 2025

В сентябре у Стрельцов возникнет много новых целей.

Вот только у них вряд ли появятся шансы на реализацию, ведь цели будут из разряда «объять необъятное». Однако представители огненного знака зодиака все равно посвятят время и силы новым полезным для них начинаниям и поставить более реальные долгосрочные цели.

Козерог — гороскоп на сентябрь 2025

Для Козерогов сентябрь станет хорошим месяцем для расширения кругозора.

Представители земного знака зодиака смело могут организовывать дальние поездки, записываться на обучения и развивать свои профессиональные навыки.

А еще им не стоит бояться общения с людьми высокого уровня — ведь у них они научатся чему-то важному для себя.

Водолей — гороскоп на сентябрь 2025

Сентябрь Водолеи посвятят финансам.

В первый месяц осени представители этого знака зодиака наконец-то решат свои денежные и имущественные вопросы. А еще примут сложные решения, которые по итогу приведут их к финансовому росту.

Рыбы — гороскоп на сентябрь 2025

Для Рыб сентябрь станет месяцем романтики.

Они могут как встретить интересного для них человека, так и улучшить отношения с нынешним партнером. Потому звезды дают представителям водного знака зодиака однозначный совет: ходить на свидания, обсуждать важные для себя вопросы и проблемы и не бояться принимать нужные решения.