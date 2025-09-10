Злой рок или совпадения? Как Киркоров справляется с чередой ударов судьбы

Филипп Киркоров попросил больше не дарить ему животных

Филипп Киркоров рассказал о беде, которая случилась в его семье. Что произошло с питомцем народного артиста РФ? Из-за чего король эстрады больше не хочет заводить животных? Как Киркоров едва не получил очередную травму на выступлении? И почему певца в последнее время будто преследует злой рок? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У нас на территории за церковью есть такое специальное место. Там похоронен Лорик, Лоренцо. Все будет скромно, по-домашнему», — уточняет знаменитость.

У Филиппа Киркорова горе. Ушел из жизни любимый пес артиста Хари, который прожил с ним целых 16 лет. Вспоминая о питомце, исполнитель не смог сдержать слез.

«Грустно мне стало сегодня, потому что не дождался меня пес два часа, пока мы летели из Казани, и он умер. Такой классный был», — признается певец.

Певец признался: этот год выдался для него особенно тяжелым. В марте не стало отца. Бедрос Киркоров чуть больше двух месяцев не дожил до своего 93-го дня рождения. А всего через месяц беда произошла с самим артистом. Во время концерта на нем загорелась куртка. Киркоров получил сильнейший ожог и был вынужден лечь в больницу.

«Если это была бы резаная рана от стекла или ножа, то это другая история. А это ожоговая рана. Ожог вызывает ишемию, то есть некроз тканей. Учитывая то, что это все еще было на локтевом суставе, так что воспаление перешло и на сустав», — объясняет пластический хирург Тимур Хайдаров.

После случившегося король эстрады взял перерыв от работы. Он занимался здоровьем и проводил время с семьей. Правда, долго отдыхать Филипп Киркоров не смог. И как только рука начала заживать, вернулся на сцену.

«Ничего, выжил же, не сгорел. Я как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Это мое нормальное существование», — подчеркивает исполнитель.

Недавно певец опять едва не пострадал. По сценарию выступления он должен был забраться на лестницу, но оступился. Танцоры не успели среагировать, Киркоров рухнул вниз. К счастью, на этот раз обошлось без травм.

«Я упал, сразу сгруппировался, вскочил. Сказывается моя спортивная подготовка. Так что все нормально, живем дальше», — говорит певец.

«То, что с ним произошло за последнее время, — все это, конечно, странно. Когда именно идет уже комплекс событий, не просто раз случилось, через полгода, а здесь одно за другим и за другим. И мы видим, что даже в его глазах уже отражается то страдание, в котором он живет последнее время», — отмечает психолог-исследователь эзотерических течений Марианна Абравитова.

Филипп Киркоров не успел оправиться от происшествия, как снова попал в неприятную ситуацию. Во время исполнения песни он поправил пиджак, и зрители увидели на подкладке бирку, которую в торговых сетях крепят к новым вещам. Подписчики тут же начали иронизировать, якобы певец стал экономить на одежде и после выступления сдает наряды обратно в магазин. Многие всерьез заволновались: уж не преследует ли артиста злой рок?

«Что бы человек ни делал, каким бы прекрасным ни был, если это воздействие достаточно сильное, то, как говорится, события накроют его черной тучей», — уточняет Абравитова.

Сам певец в происки темных сил не верит и старается относиться ко всем неурядицам спокойно. Правда, это пришло лишь с возрастом. Филипп Киркоров делится: раньше эпизод с биркой на пиджаке легко мог вывести его из себя, но теперь он реагирует на такие конфузы иначе.

«Я живу очень яркой, красивой жизнью. И все свои даже неудачи я, как дорогую брошь на галстуке, достойно примеряю и ношу», — заявляет звезда.

Киркоров объясняет: с возрастом он осознал, что это все мелочи по сравнению с настоящей бедой, такой как потеря тех, кого любишь. Певец со слезами на глазах вспоминает свою первую встречу с маленьким Хари.

«Я помню, это был 2009 год, у меня были гастроли в Красноярске. Выступал, закончил выступление своего шоу и ко мне бросились. Я так выхожу из цирка, и там по коридору ко мне бросились щенята. Их было двадцать. И первым ко мне побежал Харик мой. Я его взял на руки и больше не отпустил. Ну, жалко», — рассказывает Киркоров.

Артист говорит, что не представляет своего дома без животных. Сейчас у него обитают два далматинца, которых подарил дочери певца рэпер Тимати, и, как утверждают некоторые СМИ, 97 голубей. Но больше никого заводить он не хочет. Слишком тяжело потом расставаться.

«На моем веку умерли от возраста, они все долгожители были, все мои младшие приятели… Пудель Степа, потом доберман Ирма, потом корги Лоренцо. Все были долгожителями, и последний долгожитель был Харик, поэтому не хочу, не надо. Прошу, обращаюсь ко всем своим друзьям: не надо мне дарить животных, потому что это большая трагедия», — говорит артист.

По словам Филиппа Киркорова, пережить боль от утраты ему помогают дети. Глядя на них, певец понимает: жизнь продолжается, и он сможет справиться с любыми трудностями, пока рядом семья.