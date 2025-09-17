Не ровня кровиночке: почему Успенская не дает дочери устроить личную жизнь

Успенская выставила за дверь возлюбленного дочери

Любовь Успенская раскритиковала бывшего возлюбленного своей дочери. Чем он не угодил королеве шансона? Какая правда о его прошлом недавно всплыла в СМИ? Что рассказала Успенская о семье молодого человека? И почему сама певица больше не хочет романов? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Девочки, ходите, оглядывайтесь, обращайте внимание. Не стесняйтесь подойти первыми. Такое время, что сегодня девушки делают предложение мальчикам», — говорит артистка.

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина несколько месяцев состояла в отношениях с Никитой Плотниковым, который на восемь лет ее младше. По данным СМИ, он родился в Казахстане, потом переехал в Санкт-Петербург. Молодой человек играет в хоккей и занимается бизнесом. Сферы разные: от строительства до обмена валют.

«Татьяне 35 лет, ему 27 лет. Когда они начали встречаться, Татьяна говорила, что она начала встречаться с успешным предпринимателем. Но, зная Любовь, мы можем предположить, что никакой там не суперуспешный миллионер он, миллиардер, потому что Любовь у нас четко настроена на финансовое положение мужчин», — говорит светский обозреватель Мария Тарханова.

Друзья и поклонники радовались за Татьяну. Ведь все знают, какой сложный путь она прошла за последние годы. Девушка боролась с зависимостью, ругалась с матерью, сбегала из дома в другую страну. Казалось, все невзгоды позади.

«Конечно, только творчеством и занимаюсь, только искусством и занимаюсь. А что еще в моей жизни может быть?» — заявляет Плаксина.

Когда отношения между Татьяной и Никитой только начинались, Любовь Успенская была довольна и отзывалась о молодом человеке очень хорошо.

«Умный, талантливый, пишет стихи», — отмечала она.

Однако это было до ее личного знакомства с молодым человеком. Со временем мнение артистки изменилось. Недавно Успенская призналась: выбор дочери ей не по душе. Она уверена: можно было найти и получше.

«Дело в том, что мне кажется, что он не тянет на Таню. Я смотрю, Таня растет, Таня что-то делает», — делится знаменитость.

А недавно в прессе появилась неприятная информация о прошлом Никиты Плотникова. Будто бы пять лет назад в Выборге он сделал некачественный ремонт. Заказчики обратились в суд и выиграли. Предпринимателя обязали выплатить им более миллиона рублей, 500 тысяч из которых возлюбленный Плаксиной якобы должен до сих пор.

«Я не знаю про его долги. Дело в том, что меня это не касается, это его долги», — подчеркивает певица.

По словам Успенской, ее больше смущали не финансовые проблемы потенциального зятя, а то, что Татьяна и Никита — совершенно разные люди.

«Она в творчестве. Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж, зачем?» — спрашивает артистка.

Впрочем, совсем списывать со счетов молодого человека Успенская не собиралась. Ведь он, по ее словам, из хорошей семьи, а это многого стоит.

«Очень красивая сестра, красавица, учится в медицинском институте. Мама очень красивая. Мама была у нас в гостях, подарила мне подарки. Я ей тоже. В общем-то, нашли общий язык, по-моему, больше с мамой», — уточняет звезда.

Успенская говорила, что не собирается вмешиваться в личную жизнь наследницы, и даже разрешала паре жить в своем доме. Объясняла: на четырех этажах и площади в тысячу квадратных метров места хватит всем.

«У нас такие условия хорошие, и там уютно. Она взрослая женщина, просто иногда мне приятно с ними позавтракать. Потом я уезжаю. Я сейчас уехала. Вот я сейчас уезжаю и их не увижу еще несколько дней. Они уже там могут поехать к нему в гости. Это их дело», — рассказывает Любовь Успенская.

Но недавно артистка заявила, что ее терпение лопнуло. И она попросила избранника дочери съехать.

«Я его выгнала. Он ей не пара, не пара, не пара. Он не тянет ни на ее уровень, ни на ее интеллект, ничего. Я сказала: „До свидания“. И просто показала ему на дверь», — заявляет исполнительница.

«Любовь — такая авторитарная дама. Она, конечно, большое влияние оказывает на свою дочь. Знаете, как будто бы ей 14, а не 35. С таким подходом, я думаю, очень сложно будет Татьяне найти себе достойного жениха, потому что все будут не нравиться Любови», — предполагает Мария Тарханова.

Татьяна после расставания опубликовала на своей странице в соцсети стихотворение, в котором прослеживается философский посыл.

«Убей в себе отчаяние. Перед встречей — всегда расставание. После падения — очередное восстание. Восклицание. Терпение и одиночество. Молчаливое сопротивление и пророчество. После безмолвия будет взрыв. От земли отрыв», — так звучали эти строки.

При этом поклонники переживают, как бы в семье не случился очередной конфликт.

«Мы знаем, что Татьяна достаточно импульсивна, подвержена сиюминутным слабостям, поэтому вполне такое может быть. На самом деле это большая трагедия, когда ты понимаешь, что ты сама ничего не представляешь из себя, без мамы ты ноль, ты не можешь контролировать себя», — говорит светский обозреватель Тарханова.

По словам Любови, она желает дочери только лучшего, а душевные раны от расставания предлагает лечить творчеством. Татьяна часто выступает с мамой на ее концертах. Так может, двум артисткам отправиться в совместное турне? Тем более что Успенская как раз купила себе новый микроавтобус.

«Там кровати для четверых. Потом там есть четыре таких бизнес-класс кресла с массажами, телевизор большой, Wi-Fi, подсветки, холодильники, бары. Там есть все для того, чтобы не выходить до самого Ростова», — делится певица.

Любовь Успенская даже получила права соответствующей категории, чтобы в случае непредвиденной ситуации самой сесть за руль.

«Я такой уверенный водитель, ты что. Я задом, боком, как ты хочешь, еду. Стоя, лежа вообще. Единственное, что я боюсь, — ездить на трассах, потому что увидят, не дай бог, узнают, еще врежутся в меня», — говорит артистка.

Успенская делится: когда дочь увлеклась новыми отношениями, она стала практически все время посвящать работе. Любовь зрителей придает королеве шансона сил.

«Я вчера работала, позавчера, каждый день. Наверное, это меня и держит, потому что я без песни… Когда засиживаюсь дома, не пою, мне кажется, что я какая-то неинтересная становлюсь и никому не нужная», — признается знаменитость.

А вот устраивать собственную личную жизнь певица не собирается. Любовь Успенская уверяет: ей хватило многочисленных романов и четырех официальных браков. Последний развод отнял слишком много нервов. Больше никаких свиданий.

«Я считаю, что я обручилась со сценой. Для меня это как мой жених, как мой суженый. Сцена — это мое, и я хочу умереть на сцене», — заявляет Успенская.

Но поклонники надеются, что этот момент настанет очень и очень нескоро, а артистка еще долго будет радовать их своим творчеством.