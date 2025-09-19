Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году

Уже в феврале 2026 года, а точнее 17 числа по китайскому календарю, наступит год Красной Огненной Лошади. Он подготовил свои сюрпризы — как приятные, так и неприятные, — представителям каждого из 12 знаков китайского зодиака.

О том, что именно ждет каждого «зверя», эксклюзивно Пятому каналу поведала китайский астролог Маргарита Богатова.

Сильные сферы года Красной Огненной Лошади по китайскому гороскопу

Самыми удачливыми в деньгах, по словам астролога, будут свинья, змея, бык и лошадь.

«Этим ребятам нужно уже прямо сейчас заняться планированием финансов и новых проектов на будущий год. Потому что главный принцип китайского гороскопа — любая хорошая звезда — это множитель результатов ваших усилий. Если усилий ноль, то и результат соответствующий. Хорошие звезды — это возможности в той или иной сфере», — отметила она.

Самыми удачливыми в отношениях с людьми, — в партнерских отношениях — будут коза, петух, собака и кролик. Они с легкостью завяжут новые знакомства и, вполне вероятно, вступят в ценные партнерства как в деловом, так и в романтическом плане.

Много путешествовать китайский гороскоп советует тиграм и обезьянам — чем больше путешествий, тем больше денег они смогут заработать в год Лошади.

Обязательно пройти курсы повышения квалификации следует тиграм, обезьянам и змеям — знания придутся к месту, и люди этих знаков сумеют правильно их монетизировать.

При возникновении проблем стоит обратиться к драконам или к собакам — над ними засияет звезда-помощник в решении проблем. Также можно прийти со своим багажом к козе, лучшему другу князя года, а также к быку и к петуху — эти ребята засветятся так ярко, что с удовольствием поделятся светом своей удачи с другими.

Они прекрасно понимают принцип обмена энергией — сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе.

Рейтинг успеха знаков китайского зодиака в год Красной Огненной Лошади

Все 12 знаков китайского зодиака астролог разделила на три группы: звезды успеха (1-5 места рейтинга, у них много сильных позитивных энергий, а негативные не оказывают значительного влияния).

Хорошисты (6-8 места рейтинга, примерно поровну плохих и хороших звезд) и подмастерья (9-12 места рейтинга, с самым маленьким числом хороших и самым большим числом негативных звезд).

Рейтинг успеха по китайскому гороскопу на 2026 год

Бык (любимчик года); Петух; Коза; Кролик; Собака; Свинья; Змея; Дракон; Обезьяна; Тигр; Крыса; Лошадь.

Подмастерья 2026 года (9 — 12 место)

Это те, для кого год может принести испытания, турбулентность, нестабильные ситуации. Но расстраиваться не нужно — ведь в любых задачках важен подход, настроение, с которым приступают к ее решению.

Подмастерьям следует разжечь в себе азарт, знакомый школьникам, которые поняли принцип решения той или иной задачи и с удовольствием выполняют домашнее задание.

К этим знакам эксперт отнесла обезьяну, тигра, крысу и лошадь.

Обезьяна

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

У обезьяны (девятое место) есть риск слишком часто оказываться в одиночестве, в плохом настроении.

Но ключ от этого — путешествия и учеба. Отвлекаясь на знания, они переключатся с невзгод на сильные стороны.

Тигр

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

К тигру (десятое место) прилетит довольно много негативных звезд, и в первую очередь ему нужно остерегаться травм, беречь здоровье и быть в целом внимательнее.

Рецепт успеха у тигра схож с рецептом обезьян — эти два знака по китайскому гороскопу в 2026 году будут своеобразными интеллектуалами путешественниками.

Секретная стратегия тигра — так же прилепиться к князю года, с которым он будет в хороших отношениях, или попросить помощь и у собаки.

Крыса

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

Крыса (11 место) — обидчик князя года — получает звезды крупных трат, препятствий и энергии, которые дают ужасное настроение.

В первую очередь крысам следует тщательнейшим образом вести бюджет, иметь финансовую подушку и отказаться от необдуманных трат.

Но все это компенсируется через философское отношение к неприятностям — это подарит возможность роста и развитие через духовность, переосмысление и философский подход к жизни.

Лошадь

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

Как ни странно, но неудачным считается год для людей главного зверя года — лошади (12 место).

В 2026 году этот негатив значительно сгладится сразу двумя позитивными звездами крепких лидерских амбиций и возможностей роста в области финансов.

Но неприятные неожиданности, возможные травмы все же заставят лошадь быть осмотрительнее и вдумчивее в свой год.

Хорошисты 2026 года (6 — 8 места рейтинга)

Свинья, змея и дракон — у этих ребят довольно успешным выдастся год, и есть ресурс для решения проблем.

Плохие звезды прилетают ко всем знакам, но фокусироваться стоит не на слабостях и прорехах, а на сильных сторонах, на росте.

Свинья

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

К свинье (шестое место) прилетают энергии необдуманных трат и грабительской энергии. То есть финансы ей следует планировать очень тщательно.

Но одновременно с этими двумя звездами оказывается и звезда пяти изобилий, которая дарит возможность существенного роста доходов. Ведь пять изобилий — это доход из пяти источников.

К тому же, в 2026 году могут прийти помощь и содействие со стороны людей и успешные партнерства.

Змея

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

Змея (седьмое место) получает хорошую денежную энергию, а вместе с ней — шансы преуспеть в финансовой сфере, возможности повысить квалификацию и преуспеть в сдаче экзаменов и звезду небесного повара, которая дает деньги через еду. Змеям можно запустить проект, связанный с едой.

Весьма вероятно, что он получит успешное развитие. Проблемой может стать здоровье и общие договоренности с людьми, которые посыпятся в самый неожиданный момент.

Дракон

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

С любыми неприятностями в 2026-м получится у драконов (восьмое место) — к ним прилетает сразу две звезды решения проблем.

И до того они будут хороши, что, вполне вероятно, начальство внезапно существенно расширит их полномочия и даже повысит — благодаря звезде «восемь кресел».

Драконам только нужно проследить за своей эмоциональной стабильностью и поосторожничать с экстремальными видами спорта: как и у тигров, у них высок риск травм.

Любимчики 2026 года (ТОП-5)

Это представители знаков быка, петуха, козы, кролика и собаки — они смогут за себя постоять в год Лошади.

К ним прилетают самые лучшие звезды, которыми обязательно следует воспользоваться в новом году.

Собака

Кому из знаков зодиака по китайскому гороскопу повезет в 2026 году? Фото: 5-tv.ru

Друг лошади, собака (пятое место), смогут в 2026 году решить проблемы, добиться признания заслуг, возможных карьерных успехов, роста авторитета. Сразу пять хороших звезд будут освещать ему дорогу в год лошади.

А действие негативных в первую очередь связано с возможными юридическими проблемами и общими неприятностями.

Однако звезда «пруд дракона» даст общий позитивный настрой и не позволит опустить руки, если что-то случится.

Кролик

5-tv.ru

Богатому и очень привлекательному кролику (четвертое место) перепадет много внимания со стороны противоположного пола.

А также возможности завести ценные деловые партнерства, повысить продажи и существенно увеличить свой доход благодаря аж четырем звездам которые серьезно расширят финансовые горизонты.

В такой год сидеть сложа руки будет просто преступлением, поэтому кроликам срочно нужно бежать общаться, пробовать свои силы в новых проектах.

И не обращать внимания на разговоры за спиной — сразу три звезды им поспособствуют, но с этим кролики, пожалуй, справятся.

Коза

5-tv.ru

Лучший друг князя года — коза (третье место). Она обзаведется неплохими финансовыми перспективами и возможностями встретить покровителей.

Всего три слабенькие негативные звезды дадут ей незначительные трудности и периодический упадок сил — против мощной поддержки сильнейших покровителей и помощников.

Козам в год Лошади вполне можно проявлять активность.

Петух

5-tv.ru

Обаятельный петух (второе место) очарует всех, кто окажется рядом с ним. Он получит признание своих талантов, покровительство авторитетных персоналий, финансовые возможности и вполне ощутимую энергию для решения любых проблем и трудностей.

Всего три негативные звезды, одна из которых (довольно сильная) даст возвращение проблем или появление нерешенных проблем из прошлого.

Но с этим петух успешно справится благодаря звезде решения проблем и мощным покровителям и поддержке.

Бык

5-tv.ru

Две самые яркие помощники 2026 года — звезды императора и добродетели дракона прилетают быку (первое место).

Разумеется, они не гарантируют неприкосновенность, и, естественно, проблемы могут возникать — у быка сразу пять негативных звезд, две из которых весьма внушительны.

Они дадут неприятности, сложности и неудачи, неожиданный коллапс планов. Но сильные энергии не оставят быка в беде и всегда дадут ему возможность выбраться из любой передряги.

К тому же, они сгладят действие негативных звезд. То есть, если не действовать, год может показаться неудачным.

А если с азартом подойти к его энергиям, много общаться, предпринимать активные проекты, то радостные и счастливые моменты и плоды трудов будут гораздо ярче, чем возможные возникающие мелкие или средние пакости.

Кстати, у каждого человека не один, а целых четыре зверя, каждый из которых отвечает за год, месяц, день и час рождения. Чтобы уточнить свой набор, можно обратиться к калькулятору «Бацзы» (о том, что такое «Бацзы», можно прочитать здесь).