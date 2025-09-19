Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Одни животные китайского зодиака будут особенно удачливы в 2026-м а другие окажутся на грани краха. Что принесет год Красной Огненной Лошади?
Фото, видео: 5-tv.ru
Уже в феврале 2026 года, а точнее 17 числа по китайскому календарю, наступит год Красной Огненной Лошади. Он подготовил свои сюрпризы — как приятные, так и неприятные, — представителям каждого из 12 знаков китайского зодиака.
О том, что именно ждет каждого «зверя», эксклюзивно Пятому каналу поведала китайский астролог Маргарита Богатова.
Сильные сферы года Красной Огненной Лошади по китайскому гороскопу
Самыми удачливыми в деньгах, по словам астролога, будут свинья, змея, бык и лошадь.
«Этим ребятам нужно уже прямо сейчас заняться планированием финансов и новых проектов на будущий год. Потому что главный принцип китайского гороскопа — любая хорошая звезда — это множитель результатов ваших усилий. Если усилий ноль, то и результат соответствующий. Хорошие звезды — это возможности в той или иной сфере», — отметила она.
Самыми удачливыми в отношениях с людьми, — в партнерских отношениях — будут коза, петух, собака и кролик. Они с легкостью завяжут новые знакомства и, вполне вероятно, вступят в ценные партнерства как в деловом, так и в романтическом плане.
Много путешествовать китайский гороскоп советует тиграм и обезьянам — чем больше путешествий, тем больше денег они смогут заработать в год Лошади.
Обязательно пройти курсы повышения квалификации следует тиграм, обезьянам и змеям — знания придутся к месту, и люди этих знаков сумеют правильно их монетизировать.
При возникновении проблем стоит обратиться к драконам или к собакам — над ними засияет звезда-помощник в решении проблем. Также можно прийти со своим багажом к козе, лучшему другу князя года, а также к быку и к петуху — эти ребята засветятся так ярко, что с удовольствием поделятся светом своей удачи с другими.
Они прекрасно понимают принцип обмена энергией — сегодня поможешь ты, завтра помогут тебе.
Рейтинг успеха знаков китайского зодиака в год Красной Огненной Лошади
Все 12 знаков китайского зодиака астролог разделила на три группы: звезды успеха (1-5 места рейтинга, у них много сильных позитивных энергий, а негативные не оказывают значительного влияния).
Хорошисты (6-8 места рейтинга, примерно поровну плохих и хороших звезд) и подмастерья (9-12 места рейтинга, с самым маленьким числом хороших и самым большим числом негативных звезд).
Рейтинг успеха по китайскому гороскопу на 2026 год
- Бык (любимчик года);
- Петух;
- Коза;
- Кролик;
- Собака;
- Свинья;
- Змея;
- Дракон;
- Обезьяна;
- Тигр;
- Крыса;
- Лошадь.
Подмастерья 2026 года (9 — 12 место)
Это те, для кого год может принести испытания, турбулентность, нестабильные ситуации. Но расстраиваться не нужно — ведь в любых задачках важен подход, настроение, с которым приступают к ее решению.
Подмастерьям следует разжечь в себе азарт, знакомый школьникам, которые поняли принцип решения той или иной задачи и с удовольствием выполняют домашнее задание.
К этим знакам эксперт отнесла обезьяну, тигра, крысу и лошадь.
Обезьяна
У обезьяны (девятое место) есть риск слишком часто оказываться в одиночестве, в плохом настроении.
Но ключ от этого — путешествия и учеба. Отвлекаясь на знания, они переключатся с невзгод на сильные стороны.
Тигр
К тигру (десятое место) прилетит довольно много негативных звезд, и в первую очередь ему нужно остерегаться травм, беречь здоровье и быть в целом внимательнее.
Рецепт успеха у тигра схож с рецептом обезьян — эти два знака по китайскому гороскопу в 2026 году будут своеобразными интеллектуалами путешественниками.
Секретная стратегия тигра — так же прилепиться к князю года, с которым он будет в хороших отношениях, или попросить помощь и у собаки.
Крыса
Крыса (11 место) — обидчик князя года — получает звезды крупных трат, препятствий и энергии, которые дают ужасное настроение.
В первую очередь крысам следует тщательнейшим образом вести бюджет, иметь финансовую подушку и отказаться от необдуманных трат.
Но все это компенсируется через философское отношение к неприятностям — это подарит возможность роста и развитие через духовность, переосмысление и философский подход к жизни.
Лошадь
Как ни странно, но неудачным считается год для людей главного зверя года — лошади (12 место).
В 2026 году этот негатив значительно сгладится сразу двумя позитивными звездами крепких лидерских амбиций и возможностей роста в области финансов.
Но неприятные неожиданности, возможные травмы все же заставят лошадь быть осмотрительнее и вдумчивее в свой год.
Хорошисты 2026 года (6 — 8 места рейтинга)
Свинья, змея и дракон — у этих ребят довольно успешным выдастся год, и есть ресурс для решения проблем.
Плохие звезды прилетают ко всем знакам, но фокусироваться стоит не на слабостях и прорехах, а на сильных сторонах, на росте.
Свинья
К свинье (шестое место) прилетают энергии необдуманных трат и грабительской энергии. То есть финансы ей следует планировать очень тщательно.
Но одновременно с этими двумя звездами оказывается и звезда пяти изобилий, которая дарит возможность существенного роста доходов. Ведь пять изобилий — это доход из пяти источников.
К тому же, в 2026 году могут прийти помощь и содействие со стороны людей и успешные партнерства.
Змея
Змея (седьмое место) получает хорошую денежную энергию, а вместе с ней — шансы преуспеть в финансовой сфере, возможности повысить квалификацию и преуспеть в сдаче экзаменов и звезду небесного повара, которая дает деньги через еду. Змеям можно запустить проект, связанный с едой.
Весьма вероятно, что он получит успешное развитие. Проблемой может стать здоровье и общие договоренности с людьми, которые посыпятся в самый неожиданный момент.
Дракон
С любыми неприятностями в 2026-м получится у драконов (восьмое место) — к ним прилетает сразу две звезды решения проблем.
И до того они будут хороши, что, вполне вероятно, начальство внезапно существенно расширит их полномочия и даже повысит — благодаря звезде «восемь кресел».
Драконам только нужно проследить за своей эмоциональной стабильностью и поосторожничать с экстремальными видами спорта: как и у тигров, у них высок риск травм.
Любимчики 2026 года (ТОП-5)
Это представители знаков быка, петуха, козы, кролика и собаки — они смогут за себя постоять в год Лошади.
К ним прилетают самые лучшие звезды, которыми обязательно следует воспользоваться в новом году.
Собака
Друг лошади, собака (пятое место), смогут в 2026 году решить проблемы, добиться признания заслуг, возможных карьерных успехов, роста авторитета. Сразу пять хороших звезд будут освещать ему дорогу в год лошади.
А действие негативных в первую очередь связано с возможными юридическими проблемами и общими неприятностями.
Однако звезда «пруд дракона» даст общий позитивный настрой и не позволит опустить руки, если что-то случится.
Кролик
Богатому и очень привлекательному кролику (четвертое место) перепадет много внимания со стороны противоположного пола.
А также возможности завести ценные деловые партнерства, повысить продажи и существенно увеличить свой доход благодаря аж четырем звездам которые серьезно расширят финансовые горизонты.
В такой год сидеть сложа руки будет просто преступлением, поэтому кроликам срочно нужно бежать общаться, пробовать свои силы в новых проектах.
И не обращать внимания на разговоры за спиной — сразу три звезды им поспособствуют, но с этим кролики, пожалуй, справятся.
Коза
Лучший друг князя года — коза (третье место). Она обзаведется неплохими финансовыми перспективами и возможностями встретить покровителей.
Всего три слабенькие негативные звезды дадут ей незначительные трудности и периодический упадок сил — против мощной поддержки сильнейших покровителей и помощников.
Козам в год Лошади вполне можно проявлять активность.
Петух
Обаятельный петух (второе место) очарует всех, кто окажется рядом с ним. Он получит признание своих талантов, покровительство авторитетных персоналий, финансовые возможности и вполне ощутимую энергию для решения любых проблем и трудностей.
Всего три негативные звезды, одна из которых (довольно сильная) даст возвращение проблем или появление нерешенных проблем из прошлого.
Но с этим петух успешно справится благодаря звезде решения проблем и мощным покровителям и поддержке.
Бык
Две самые яркие помощники 2026 года — звезды императора и добродетели дракона прилетают быку (первое место).
Разумеется, они не гарантируют неприкосновенность, и, естественно, проблемы могут возникать — у быка сразу пять негативных звезд, две из которых весьма внушительны.
Они дадут неприятности, сложности и неудачи, неожиданный коллапс планов. Но сильные энергии не оставят быка в беде и всегда дадут ему возможность выбраться из любой передряги.
К тому же, они сгладят действие негативных звезд. То есть, если не действовать, год может показаться неудачным.
А если с азартом подойти к его энергиям, много общаться, предпринимать активные проекты, то радостные и счастливые моменты и плоды трудов будут гораздо ярче, чем возможные возникающие мелкие или средние пакости.
Кстати, у каждого человека не один, а целых четыре зверя, каждый из которых отвечает за год, месяц, день и час рождения. Чтобы уточнить свой набор, можно обратиться к калькулятору «Бацзы» (о том, что такое «Бацзы», можно прочитать здесь).
- 11 янв
- Виражи американских горок: что принесет 2025 год всем знакам зодиака
- 7 янв
- Запас удачи гарантирован: для каких знаков зодиака 2025 год пройдет легко
- 6 янв
- Новый год осыпает подарками: гороскоп финансов на январь 2025
- 5 янв
- Поймать Змею за хвост: каким знакам несказанно повезет в 2025 году
- 3 янв
- Каким будет новый 2025 год для Рыб — гороскоп
- 3 янв
- Каким будет новый 2025 год для Водолеев — гороскоп
- 3 янв
- Каким будет новый 2025 год для Козерогов — гороскоп
- 3 янв
- Каким будет новый 2025 год для Стрельцов — гороскоп
- 3 янв
- Изменит жизнь на до и после: что принесет новый 2025 год
- 2 янв
- Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп
Читайте также
53%
Нашли ошибку?