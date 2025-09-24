Галустян и Рудова подозрительно сблизились: неужели звезды закрутили роман?

Галустян и Рудова спровоцировали слухи о романе

Поклонники заподозрили Михаила Галустяна в новом увлечении. Правда ли разведенный юморист проявляет повышенный интерес к Наталье Рудовой? И как на это реагирует сама актриса? Какими знаками внимания они обмениваются в сети? Почему артистке много лет не везло в личной жизни? И подходит ли Галустян под ее критерии идеального мужчины? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Во-первых, я не позволяю, чтобы девушки на меня вешались. Во-вторых, я общественный человек, и это нормально, когда девушки подходят и выражают свое восхищение моим творчеством», — подчеркивает актер.

Недавно Михаила Галустяна заметили на премьере кинофильма в компании актрисы Натальи Рудовой. От внимания гостей не укрылось, что между артистами буквально проносятся искры.

Юморист сыпал шутками и поедал эффектную спутницу глазами. Она заливисто смеялась и, как показалось некоторым, даже флиртовала. При этом на тусовку звезда кино пришла в весьма пикантном образе, как будто специально для Галустяна.

«Мне идет короткое платье, мне идет немножко хулиганский стиль. Плиссированная юбка — это отвратительно, по моему мнению. Я бы никогда не надела на себя вязаный костюм, потому что буду выглядеть как бомбовоз в нем», — делится Рудова.

Подписчики уже провели свое расследование и выяснили: артисты активно общаются и помимо светских выходов, а также постоянно лайкают посты друг друга в соцсетях. Но неужели между ними действительно зарождаются чувства?

«Галустян и Рудова — это, на мой взгляд, просто какой-то новый анекдот, потому что они совершенно разные. Во-вторых, артистам существовать на одной территории очень трудно. На самом деле очень мало таких примеров, когда действительно раз — и на всю жизнь», — говорит светский журналист Денис Сорокин.

Впрочем, им ничто не мешает увлечься друг другом. Михаил Галустян и Наталья Рудова богаты, знамениты, между ними много общего. К примеру, оба обожают диеты и спорт.

«Скорее не тренировки, а физическая нагрузка, физическая культура, как это я люблю называть. Диету соблюдаю, после шести не ем. А до шести — все-все-все. Весил 80 (килограммов. — Прим. ред.), сейчас — 69», — рассказывает юморист.

«Я похудела не намного, килограмма на два, но мне адски сложно худеть. Это для меня было хорошо. Я сейчас на диете, всю жизнь на диете. Я всю жизнь себя ограничиваю», — заявляет актриса.

Также Галустян и Рудова уважают экстрим. Недавно оба приняли участие в шоу, где пытались выжить в нечеловеческих условиях. И ко всем возникающим трудностям отнеслись с изрядной долей юмора.

«Мое самое главное испытание в этом шоу — это Оля Бузова. Я каждый день слушаю ее песни», — шутит артист.

«Однажды я попросила у организаторов пылесос. Не скажу почему, но я потом, когда уже вышла из шоу, мы все сели с ребятами… А я сижу и начинаю ржать, говорю: «А в тот момент мне не казалась эта идея странной, потому что песок был везде. Я хотела хоть как-то свой спальник пропылесосить», — объясняет Рудова.

При этом Михаил и Наталья совершенно свободны. Еще зимой Галустян официально развелся с супругой Викторией Штефанец после 18 лет брака. Многие были уверены, что не без участия его 26-летней визажистки Милены.

Эффектная гримерша сопровождала артиста на съемках и в решающий момент его жизни оказалась беременной. Но девушка уже успела дать опровержение, да и сам юморист рассказал, что расставание с женой случилось по иным причинам.

«Иногда жизнь меняет свои сценарии, и так вышло, что наш совместный путь подошел к завершению. Мы расстались без обид и претензий, с чувством благодарности за все, что было между нами. Развод — это не конец, а новый этап жизни. Мы идем дальше по жизни, сохраняя друг к другу уважение и добрые воспоминания», — подчеркивает Михаил Галустян.

«Бывшие супруги демонстрировали семейную идиллию на праздновании 15-летия старшей дочери. Младшей — 13. Обе дочери проживают с бывшей супругой Викторией в семейном доме в Подмосковье, а Михаил переехал в столичную квартиру.

Дочки посещают элитную частную гимназию, год обучения в которой стоит 900 тысяч рублей. Отец полностью покрывает расходы на дом, на семью, на бывшую супругу. Может быть, поэтому Виктория защищает Михаила в сетях», — предполагает светский обозреватель Лина Карелина.

Наталья Рудова, в отличие от Галустяна, не имеет брачного опыта. И уверяет, что ее плотный график не дает ей даже бегать на свидания. К тому же в своем окружении она пока не видит достойных мужчин.

«Меня преследуют пацаны. Я ездила с охраной просто километровой очень долгое время, да. Просто преследовали меня люди. Просто преследовали, стучались в двери. Я заходила ночью домой, в подъезд, мне говорили: „Привет“. За забором», — делится актриса.

Рудова не скрывает, что давно мечтает о взаимной любви. И на этот Новый год загадала желание: встретить идеального мужчину. Но, может быть, оно уже сбылось, и вскоре в шоу-бизнесе появится еще одна звездная пара?

«Галустян со всеми будет хорош. Он харизматичный такой, прикольненький, смешной мужчина. У него потрясающее чувство юмора, и я считаю, что нет ничего более сексуального, чем мужчина с чувством юмора и мозгами. А мне кажется, что он такой как раз таки. Объединяет все в одном», — подчеркивает блогер Ксюша Хофман.

Тем более что Галустян вполне вписывается в запрос Рудовой на избранника. Он должен быть успешным, богатым и обладать впечатляющей внешностью. Правда, под последний пункт юморист попадает не на сто процентов.

«Блондин с голубыми глазами, красивый очень, похож на Брэда Питта в юности. Талантливый, умный, щедрый», — перечисляет Рудова.

Конечно, Галустяну далеко до голубоглазого блондина. Но он тоже завидный жених, который после похудения уже успел немного подкачаться.

«Кубики есть, да. Я вам их не покажу. Они у меня всегда были, я просто не показывал. Вы чего? У меня кубики были всегда. Просто где-то в одном месте, где-то в другом месте», — шутит актер.

«Михаил и Наталья очень подходят друг другу, несмотря на то, что она выше на целую голову. Но это всего лишь значит, что он будет ближе к ее сердцу», — отмечает светский обозреватель Карелина.

Словом, фанаты советуют Наталье задуматься и дать артисту шанс. Конечно, если за этими игривыми жестами действительно скрывается нечто большее, чем просто дружба.