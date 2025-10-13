Ориентир в большом городе: как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака

В условиях большого города люди лишены возможности ощущать природные циклы так же глубоко, как живущие в деревне. Однако даже у них всегда остается вечный ориентир — Луна, как связующее звено между внутренним миром человека и космосом.

Именно в городе особенно важно учитывать фазы Луны: они помогают регулировать нагрузки, планировать проекты и находить моменты для тишины.

О том, на что именно влияет Луна, рассказала астролог Ксения Шахова.

Ксения Шахова

Астролог

Новолуние — пауза и внутренняя настройка

Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака? Фото: 5-tv.ru

В мегаполисе новолуние — это редкий шанс услышать себя. На фоне городского шума трудно найти тишину, но именно в эти дни (день до новолуния, само новолуние и день после) стоит притормозить, отказаться от лишних встреч и нагрузок.

Это период для:

Подведения итогов и закрытия старых задач;

Работы с дневником, медитацией, планами на будущее;

Молитвы и посещения святых мест;

Отказа от вредных привычек — в этот момент легче «перезапустить» себя.

Новолуние идеально подходит для уединенных практик: даже простая прогулка без наушников даст больше, чем любые шумные мероприятия.

Новолуния до конца 2025 года: 21 октября (15:24), 20 ноября (09:47), 20 декабря (04:43).

В 2026 году: 18 января (22:51), 17 февраля (15:00) кольцевое Солнечное затмение, 19 марта (04:23), 17 апреля (14:51), 16 мая (23:00), 15 июня (05:53), 14 июля (12:43), 12 августа (20:36) полное Солнечное затмение, 11 сентября (06:26), 10 октября (18:49), 9 ноября (10:01), 9 декабря (03:51).

Растущая Луна — энергия роста и начинаний

Эта фаза словно синхронизируется с ритмом большого города.

Во время растущей Луны уместно:

Начинать новые проекты, трудоустраиваться;

Заводить знакомства и расширять круг общения;

Запускать рекламные кампании, презентации, обучение.

«В условиях мегаполиса растущая Луна помогает использовать динамику: чем активнее человек проявляется, тем больше шансов, что его идеи найдут отклик», — объясняет Шахова.

Периоды растущей Луны до конца 2025 года: с 22 октября по 4 ноября, с 21 ноября по 4 декабря.

В 2026 году: с 19 января по 1 февраля, с 18 февраля по 2 марта, с 20 марта по 1 апреля, с 18 апреля по 30 апреля, с 17 мая по 30 мая, с 16 июня по 29 июня, с 15 июля по 28 июля, с 13 августа по 27 августа, с 12 сентября по 25 сентября, с 11 октября по 25 октября, с 10 ноября по 23 ноября, с 10 декабря по 23 декабря

Полнолуние — пик активности и эмоций

Полнолуние в городе часто чувствуется особенно ярко: люди становятся эмоциональными, транспорт перегруженымн, а рабочий ритм — ускоренным.

Чтобы не «сгореть» в энергии полной Луны важно:

Назначать важные переговоры или выступления — аудитория восприимчива;

Устраивать презентации или праздники;

Внимательнее относиться к здоровью — избегать перегрузок, так как тело в это время работает на пределе.

Если нужно громко заявить о себе — полнолуние идеальный момент (день до полнолуния, само полнолуние и день после). Но для уединения оно не подходит — это скорее время внешней активности.

Полнолуния до конца 2025 года: 7 октября (06:47), 5 ноября (16:19), 5 декабря (02:13).

В 2026 году: 3 января (13:02), 2 февраля (01:09), 3 марта (14:37) полное Лунное затмение, 2 апреля (05:11), 1 мая (20:22), 31 мая (11:45), 30 июня (02:56), 29 июля (17:35), 28 августа (07:18) частное Лунное затмение, 26 сентября (19:48), 26 октября (07:11), 24 ноября (17:53), 24 декабря (04:28).

Убывающая Луна — очищение и завершение

На убывающей Луне мегаполис словно замедляется для внимательного взгляда внутрь.

В эти дни лучше всего:

Завершать проекты, увольняться и закрывать долги;

Избавляться от ненужного — будь то вещи, контакты или внутренние установки;

Уделять внимание здоровью и очищению организма.

«В городе эта фаза идеально подходит для „разгрузки“: уборки рабочего места и квартиры, отказа от лишних встреч, детокса. Энергия лучше расходуется на упрощения, чем на начинания», — отметила Ксения Шахова.

Периоды убывающей Луны до конца 2025 года: с 8 октября по 20 октября, с 6 ноября по 19 ноября, с 6 декабря по 19 декабря.

В 2026 году: с 4 января по 17 января, с 3 февраля по 16 февраля, с 4 марта по 18 марта с 3 апреля по 16 апреля, со 2 мая по 15 мая, с 1 июня по 14 июня, с 1 июля по 13 июля, с 30 июля по 11 августа, с 29 августа по 10 сентября, с 27 сентября по 9 октября, с 27 октября по 8 ноября, с 25 ноября по 8 декабря, с 25 декабря до конца года.