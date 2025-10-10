Красиво пылятся: самые бесполезные кухонные приборы — только выбросите деньги на ветер
Руки так и тянутся купить новую соковыжималку, но перед этим было бы неплохо стереть пыль с прошлых модных девайсов. Что из распиаренных устройств окажется очередной пустой тратой денег?
Фото, видео: 5-tv.ru
Мечты о хлебопечке доходят аж до открытия собственной кондитерской с отдельным входом для очереди из фанатов багетов! Жаль, что только до момента ее покупки.
После первых восторгов критиков-домочадцев каждый успешный пекарь считает своим долгом немного передохнуть. А потом неожиданно оказывается, что творчество выпекания требует вдохновения, а семейству сойдет и дешевый хлеб из ближайшего супермаркета.
Как не потратить деньги на ненужные кухонные девайсы и какие агрегаты действительно бесполезны, эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог, биохимик, фуд-блогер и автор кулинарных книг Анна Дивинская.
Список самых бесполезных кухонных приборов
Этот перечень могли открыть электрические подогреватели посуды, но эту дань ресторанной эстетике отдают чересчур редко (на всякий случай: дома еда съедается быстрее, чем тарелка успеет остыть).
Фритюрница
О домашней картошке фри когда-то мечтал каждый ценитель фаст-фуда, пока счастливые обладатели фритюрницы не узнали, сколько масла нужно для одной порции…
Без собственного ресторана, где овощи многократно обжаривают в одном и том же сырье, покупать такой агрегат просто невыгодно.
«К тому же это неполезно. Проще запечь в обыкновенной духовке: те же овощи приготовятся без большого количества масла и канцерогенов, которые образуются при регулярном использовании гаджета», — посоветовала Дивинская.
Да и стоят наггетсы из фритюра не так дорого, чтобы готовить их дома.
Соковыжималка
Много места, много мытья, а на выходе мало клетчатки.
«Лучше съесть фрукт целиком или сделать смузи в блендере, сохранив пользу для кишечника», — убеждена фуд-блогер.
Мясорубка
Дорогой и качественный нож может оказаться дешевле мясорубки. Еще ее легко заменит мощный блендер.
«Он перемалывает мясо гораздо быстрее и, кроме того, еще и другие функции дополнительно имеет», — сказала Дивинская.
Миксер
Проще купить кухонный комбайн, который тоже умеет перемешивать и взбивать. А еще существуют съемные «миксерные» насадки-венчики для погружного блендера.
Машинка для изготовления пасты
Аппарат занимает очень много места, промыть его еще сложнее, чем мясорубку, из-за сложной конструкции. При этом найти цельнозерновые качественные макароны сегодня возможно даже в самом небольшом магазинчике.
Йогуртница и мороженица
Оба агрегата выполняют одну функцию и при этом требуют очень длительной подготовки (а иногда и поиска) ингредиентов.
«Скорее всего, будет пылиться, потому что сейчас в магазинах изобилие йогуртов с хорошим составом и коротким сроком хранения», — заметила биохимик.
Домашнее мороженое сделать тоже хлопотно: контейнер из агрегата перед приготовлением, например, нужно предварительно замораживать!
Хлебопечка
Заместить тесто для будущего батона можно в кухонном комбайне, а испечь — в обычной духовке. И в ней тоже бывает таймер!
Спорные кухонные приборы
Некоторые девайсы нужны не всем. У кого-то приборы пылятся, другие же используют их каждый день, даже несмотря на габариты.
Так, модные какое-то время назад мультиварки пригодятся лишь тем, кто совсем не любит стоять у плиты. При этом многие ее функции спокойно может взять на себя современная духовка с таймером или аэрогриль.
«Мультиварка занимает много места. Скороварки тоже были одно время популярны, сегодня многие используют их просто как кастрюли», — заметила Дивинская.
Также дела обстоят и с пароваркой.
«Это полезный прибор, если вы придерживаетесь щадящего питания, особенно при заболеваниях ЖКТ. Но в целом, ее заменят дуршлаг и кастрюля», — считает нутрициолог.
Часто в домах пылятся тостеры. Агрегат справляется лишь с одной задачей, но для многих очень нужной, так что это скорее безвредная мелочь, чем ненужный девайс.
Чек-лист для покупки полезного кухонного прибора
Любой кухонный агрегат должен экономить место, время или усилия. В этой золотой формуле есть еще несколько тонкостей: например, прибор может быстро справляться со своей задачей, но мыть или очищать его придется полдня.
«Любой девайс хорош ровно настолько, насколько вы им пользуетесь. Техника должна работать на вас, а не занимать полку и совесть», — отметила Дивинская.
Вот чек-лист, который подскажет, стоит ли покупать новый агрегат:
- Как часто в семье готовят блюдо, для которого создан прибор?
- Много ли места занимает сама машина?
- Полезно ли блюдо, приготовление которого упрощает агрегат?
- Требует ли прибор сложного или длительного обслуживания?
- Точно ли самостоятельное приготовление выгоднее покупки продукта в магазине?
- Можно ли найти ему многофункциональную альтернативу?
Дело в том, что, когда дело доходит до праздничных изысков или просто нездоровой пищи, о занимающем целую полку приборе вспоминают в последнюю очередь.
«Вообще, если вы планируете пользоваться гаджетом один-два раза в год, он вам точно не нужен», — добавила эксперт.
Да и меняется мода (как давно хотелось подать фондю?), а еще, к сожалению, фигура — и не всегда в сторону стройности.
Не стоит забывать и про возможность найти универсальный агрегат с разными насадками.
«Я всегда за то, чтобы не покупать гаджет, который несет одну единственную функцию. Лучше купить что-то мультифункциональное», — посоветовала нутрициолог.
А еще всегда стоит проверять, получится ли найти для желанной йогуртницы или мороженицы сырье. Особенную капсулу или уникальную закваску бывает непросто найти. Да и, в конце концов, иногда проще купить готовый продукт в магазине.
93%
Нашли ошибку?