Все на плечах жены: почему Александр Шоуа почти не участвует в жизни своих детей

Певец Александр Шоуа спит с женой в разных спальнях

Певец Александр Шоуа откровенно признался, что практически не занимается своими детьми. Из-за чего артист перестал уделять им внимание? На кого перекинул все заботы о наследниках? Правда ли они с женой разъехались по разным спальням? Неужели в семье знаменитости кризис? И как складываются его отношения со взрослой дочерью от первого брака? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мои творческие планы полностью зависят от того, что я воспринимаю. И когда я слышу какие-то истории, которые меня вдохновляют, приходя домой, я, собственно, сажусь за тетрадь и ручку и собираю свои мысли в стихотворной форме», — объясняет певец.

Александр Шоуа весь в предвкушении новой для себя высоты в сольном творчестве. Он рассказал, что собирается выпустить альбом, в котором, по его словам, уже не будет никаких экспериментов, только любимый мелодичный формат.

Артист признался: в последнее время это занимает все его мысли. Причем так сильно, что ему даже стало не до собственных детей — 11-летней Таисии и двухлетнего Аарона.

«Я участвую только в плане немножко погулять, подержать на руках, пообщаться», — уточняет Шоуа.

Все остальное, по словам звезды, ложится на плечи супруги Натальи: уход, кормление, лечение и воспитание. Впрочем, певец не скрывает: так было, по сути, все последние годы.

Как только в их семье родился сын, исполнитель перестал заниматься домашними делами. Ведь они якобы отвлекали его от написания хитов.

«Я сейчас сяду возле окна и буду смотреть на улицу. И в проходящих людях буду искать какие-то ответы на собственные вопросы. Для меня это основа», — говорит Александр Шоуа.

«Отец должен выполнять свои отцовские функции: с детьми делать уроки, ходить на родительское собрание хотя бы иногда, хотя бы один раз в жизни, посадить дерево вместе с сыном, которого он вырастил, и построить вместе с ним дом. Конечно, отец — это главная по значимости фигура в жизни ребенка, особенно если это сын», — заявляет певица Анастасия Казанцева.

Многие уверены: Александр Шоуа поступает рискованно, ведь такое поведение может отразиться на взаимопонимании внутри семьи. Тем более что ранее на этой почве между супругами уже случались ссоры.

После появления Аарона на свет Наталья из-за усталости начала все чаще срываться на муже. Тогда певец позвал на помощь тещу, но снова прогадал. Между ними начались разногласия.

«Бабушка видит по-своему, я это вижу вообще иначе, совершенно иначе», — отмечает Шоуа.

В итоге все закончилось тем, что с певцом перестали считаться в его же собственном доме.

«Ополчение и коалиция всегда создаются между двумя людьми против кого-то. Этот кто-то один, третий, этот несчастный человек. И очень часто бывает, меняются позиции. Но это нормально. В конце концов, я остаюсь с собакой наедине», — говорит артист.

Сейчас супруге исполнителя помогает приходящая няня, и в доме стало относительно спокойно. Но Шоуа тем не менее все равно переехал от жены в другую комнату.

«Сплю отдельно от всех. Иногда ко мне приходят гости, но в основном я сплю один», — признается звезда.

«Потом очень много разводов. Очень плохо, и надо, чтобы жена возвращала его в кровать», — заявляет певица Анна Калашникова.

Правда, при этом сам артист уверяет: у них с супругой все, наоборот, наладилось.

«Эти отношения стали крепче, потому что у нас появился человек, который нас еще теснее связывает. Он удивительный парень», — подчеркивает певец.

Шоуа рассказал, что не чает души в Аароне. Тот растет смышленым, любознательным мальчишкой, словом, весь в отца.

«Шикарно обращается с какими-то конструкторами детскими и так далее, то есть ему это нравится. Обожает магазинную кассу, которая пикает. Это для него какая-то красная тряпка. С ума сходит за ней. Идет специально в этот магазин, чтобы послушать, как она пикает. Сам берет и пикает все эти товары», — рассказывает исполнитель.

Вредность у наследника тоже отцовская, улыбается певец. Если Аарону, к примеру, не понравилось какое-то блюдо, об этом тут же узнает вся семья.

«Очень любит рыбу, предпочитает рыбу любому другому продукту. И, безусловно, он просто скажет: „Не хочу“. Он может попривередничать, но это мы не расцениваем как какую-то привередливость. Это просто человек привык к хорошей еде. Моя жена шикарно готовит, в том числе и для него. Правда, я эту еду есть не могу, она для меня пресновата. Но сын оценивает», — говорит Шоуа.

Певец хоть и проводит с детьми мало времени, но старается быть максимально заботливым и участливым отцом. Он уверен: это и стало залогом того, что наследники не ревнуют родителей друг к другу и почти не ссорятся.

«Плакать у них нет времени. Они радуются жизни, потому что мы их любим. Вот приходишь домой, обнял детей своих, можешь идти снова воевать со всем миром. Я в переносном смысле, безусловно», — отмечает артист.

Супруги сообща решили, что не будут отдавать Аарона в детский сад. Особенно на этом настаивал сам Шоуа, который и так практически не видит сына.

А вот со старшей дочерью от предыдущего брака у Александра складываются непростые отношения. Сам он с Майей общается, но девушка пока не готова до конца принять новую семью отца.

«Она живет отдельно, и у нее все эти истории, связанные с поиском себя в жизни, они ее уводят от встречи с нами. Но ничего, познакомится», — уточняет певец.

Словом, Шоуа вполне доволен тем, как сложилась его личная жизнь. Папа работает, мама красивая. В его семье эта формула действительно прижилась. Правда, по словам артиста, на романтику почти не остается времени.

Однако он уже пообещал супруге, что вскоре устроит ей незабываемый уикенд, где не будет ничего, кроме беззаботного отдыха.