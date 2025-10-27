Без паники! Чем заменить майонез и крабовые палочки в любом салате

Приготовление салатов к праздничному столу — это целый ритуал. Но если нужных ингредиентов не оказалось, а магазины уже закрыты, не стоит отчаиваться. Существует множество продуктов, которые могут заменить отсутствующие компоненты.

Чтобы любимые блюда стали не только вкусными, но и полезными, можно заменить магазинный майонез легкими и ароматными домашними соусами. Пять проверенных вариантов, которые идеально подойдут для классических новогодних салатов — в материале 5-tv.ru.

Соус для крабового салата

Чем заменить майонез в салате? Фото: 5-tv.ru

Натуральный йогурт без добавок — отличная легкая заправка сам по себе. Но чтобы усилить вкус, можно приготовить на его основе простой соус.

Для этого нужно смешать йогурт с мелко порубленным чесноком и свежей зеленью — укропом и петрушкой. Такая заправка подарит крабовому салату свежесть и нежность.

Соус для салатов «Оливье» и «Столичного»

Чем заменить майонез в салате? Фото: 5-tv.ru

Попробуйте приготовить «Оливье» со сметанной заправкой. Вы откроете для себя новый, свежий вкус этого салата. Необходимо просто смешать сметану с солью, мелко нарезанной зеленью и чайной ложкой лимонного сока. Последний надо рассчитать на стакан сметаны.

Есть один очень полезный лайфхак. Во время приготовления «Оливье» со слабосоленой семгой, стоит попробовать заправить его натуральным йогуртом. Эксперты считают это сочетание очень вкусным.

А для тех, кто не готов к экспериментам, но готовить блюдо с обычным майонезом все равно не хочет, существует более полезная альтернатива.

Для домашней заправки понадобится один яичный желток и 100 миллилитров растительного масла. А также одна чайная ложка горчицы, половина чайной ложки лимонного сока и соль по вкусу. Далее требуется взбить все ингредиенты до однородной эмульсии.

Постный майонез в домашних условиях

Чем заменить майонез в салате? Фото: 5-tv.ru

Еще майонез можно сделать постным. Из ингредиентов понадобятся: полстакана растительного масла, столько же остывшего овощного или грибного бульона, две ложки крахмала, лимонного сока и одна чайная ложка горчицы, соль и сахар по вкусу.

Крахмал надо просеять и влить в него немного бульона. Другую часть бульона поставить на медленный огонь, куда первую смесь надо будет неспеша добавлять и перемешивать. Все вместе нужно довести до густоты киселя, но не до кипения.

Затем требуется снять с огня смесь, остудить и постепенно добавить в нее остальные продукты, взбивая все миксером.

Соус для «Селедки под шубой»

Чем заменить майонез в салате? Фото: 5-tv.ru

Этот салат тоже прекрасно «дружит» со сметаной. Чтобы заправка не была пресной, можно добавить в один стакан сметаны ложку горчицы, соль и чайную ложку яблочного уксуса. Все это надо тщательно перемешать и промазать слои салата ароматным соусом.

Соус для мясных и овощных салатов

Чем заменить майонез в салате? Фото: 5-tv.ru

Этот пикантный соус на основе сметаны отлично дополнит салаты с мясом или свежими овощами. Нужно просто смешать две столовые ложки сметаны и две чайные соевого соуса с одним-двумя зубчиками чеснока (продавить через пресс).

Соус для салатов с морепродуктами

Чем заменить майонез в салате? Фото: 5-tv.ru

Рыбные салаты и салаты с морепродуктами идеально сочетаются с соусом тартар. Приготовить его дома проще, чем кажется.

К двум размятым вареным яичным желткам необходимо добавить один сырой желток, столовую ложку горчицы и столько же лимонного сока. А затем взбить до однородности.

Далее нужно тонкой струйкой влить ⅔ стакана оливкового или подсолнечного масла, непрерывно взбивая. К ним добавить две столовые ложки сметаны, соль, немного измельченных маринованных огурцов и свежий укроп.

Чем заменить крабовые палочки



5-tv.ru

Салаты и закуски с крабовыми палочками — частые гости на праздничном столе. Но если хочется удивить гостей или просто заменить продукт по разным причинам, то существуют проверенные варианты.

Несколько достойных продуктов сделают вкус блюда ярче и интереснее.

Креветки

Казалось бы, чем может удивить этот банальный морепродукт? Но креветки — самая очевидная и выигрышная замена. Они придают блюду насыщенный, благородный вкус и смотрятся на столе по-настоящему празднично.

Подойдут любые креветки — варено-мороженые, обжаренные или копченые, крупные или мелкие. Мелкие можно добавить целиком, а крупные — нарезать кусочками.

Кальмары

Кальмары отлично справляются с ролью крабовых палочек. Они имеют нейтральный, но выразительный вкус и приятную текстуру.

Для приготовления потребуется взять отварных или консервированных кальмаров. А вот копченых кальмаров лучше оставить для самостоятельных закусок — их слишком яркий вкус может перебить другие ингредиенты в салате.

Морская рыба

Поскольку крабовые палочки производят из сурими — пюре из белой рыбы, — логичной заменой станет морская рыба.

Необходимо тогда филе нежирной морской рыбы, например, трески, минтая или пикши, отварить или обжарить. Чтобы смягчить рыбный привкус и добавить пикантности, можно сбрызнуть готовое мясо лимонным соком и приправить молотой паприкой.

Мясо криля

Этот экзотичный, но вполне доступный продукт — настоящая находка для гурманов. Мясо криля по вкусу очень напоминает нежнейшие креветки или настоящего краба.

Идеально подойдет консервированный криль. Его надо просто добавить в салат вместо крабовых палочек, и вы получите совершенно новый, утонченный вкус привычного блюда.

Если нет икры на столе — чем заменить

Чем заменить икру? Фото: 5-tv.ru

Если на столе не предвидятся рыба, морепродукты или мясо, то можно приготовить вегетарианские альтернативы. Их можно даже причислить к категории постных блюд.

Для закуски понадобится батон тостового хлеба, два больших помидора, одно авокадо, зубчик чеснока, соль и специи по вкусу.

Помидоры и авокадо нужно нарезать и произвольно размельчить. Затем сначала выложить на поджаренные ломтики хлеба это «пюре». Сверху посыпать измельченным чесноком, солью и приправить специями.

Важно помнить, что авокадо имеет высокую жирность, поэтому к данному продукту стоит относиться с аккуратностью.