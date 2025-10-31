Немного ужаса под ворсом: чем опасны ковры и нужны ли они в доме

Кто живет среди ворса старого ковра? Пылесборник у вас дома — это хорошо или плохо? Как часто нужно чистить ковры и кто должен это делать? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Чем опасны ковры в доме

Ковры снова в моде. Да, те самые, которые лежали на полу и висели на стенах в каждой квартире 30 лет назад. В Средней Азии, в Узбекистане существует большое производство данного элемента декора.

«Мы приехали на уникальное производство „Самарканд-Бухара шелковые ковры“, где традиции и качества передаются из поколения в поколение уже более 300 лет», — сообщает ведущий Роман Перелыгин.

Каждый ковер абсолютно уникален и делается вручную, а красители используют только природного происхождения.

Они завоевывают дома, но вместе с теплом и уютом несут опасность. Иногда даже смертельную.

«На коврах скапливается довольно большое количество бактерий, которые могут вызывать болезни в дальнейшем. Чаще всего это, конечно, пылевые клещи, различные стафилококки, в том числе золотистый стафилококк», — объясняет лаборант УЛК по направлению «Экология человека» института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Варвара Машкова.

Согласно исследованиям, в одном квадратном сантиметре ковра может жить до 200 тысяч бактерий. Ежемесячно на ковре обычной квартиры оседает до 100 граммов пыли, шерсти и микрочастиц.

Что же может скрываться в ковре

Для проверки взяли образцы, отдали их на исследование в лабораторию.

«На образце под разными увеличениями мы видим пыль и можем рассмотреть даже ее ворсинки. Соответственно, пыль является местом обитания для пылевых клещей», — разъясняет Машкова.

Пылевые клещи являются одним из главных источников аллергии. Поэтому профессионалы рекомендуют комплексный подход к чистке ковров: регулярная уборка пылесосом с HEPA (Хепа) фильтром для борьбы с пылью и клещами, точечное выведение пятен щадящими средствами и обязательная глубокая химчистка один-два раза в год для полного обновления и обеззараживания.

«Даже при постоянной чистке ковра дома пылесосом, когда он попадает уже на профессиональное оборудование, мы можем видеть, сколько в нем скопилось грязи и песка, которые вредны для организма», — поясняет Мареев.

Можно ли очистить ковер самому

Если клещи и прочие стафилококки без микроскопа не разглядеть, то пятна от продуктов и напитков видны невооруженным глазом. Возникает вопрос: можно ли вывести пятно на ковровом покрытии самостоятельно?

«Страна советов» проверяет несколько советов из интернета.

«Перед нами представлен ковер, который разделен на четыре части. На нем загрязнения разного рода. Подсолнечное масло, гранатовый сок, шоколад и кофе», — говорит героиня Екатерина Татьянова.

Для удаления подсолнечного масла понадобится кукурузный крахмал. Гранатовый сок попытаются вывести лимонным, а также содой. А вот бороться с пятном от шоколада будем с помощью муравьиного спирта и мыльного раствора. И совсем сложно выводимый след от кофе.

«Для него, мы использовали девятипроцентный уксус, моющее средство и воду, делали из него раствор и очищали, все отлично очистилось, справилось на ура, поэтому рекомендуем. Самый худший эксперимент был с шоколадом на ковре», — рассказывает женщина.

С пятнами от гранатового сока и подсолнечного масла тоже до конца справиться не удалось.

Там где не справились народные средства, на помощь приходит профессиональная химчистка. Главное — не затягивать.

«На стирку ковер мы рекомендуем сдавать не реже одного раза в год, возможно даже два, потому что за год накапливается достаточное количество загрязнений», — советует руководитель фабрики стирки ковров Павел Мареев.

Этап 1: Диагностика

Сначала оценивают тип загрязнений и определяют материал самого ковра.

Этап 2: Пылевыбивание

Затем удаляют пыль, шерсть и глубоко въевшуюся грязь.

Этап 3: Стирка и ополаскивание

Далее обрабатывают специальными средствами и точечно выводят пятна.

Этап 4: Центрифуга

Следующий этап — отжим, во время которого удаляется до 90% влаги.

Этап 5: Сушка

Пятый этап — бережная сушка, без ущерба для волокон.

Этап 6: Финальная обработка

В самом финале — удаляют ворсинки и готовят ковер к возврату клиенту.

Стоит помнить, что правильный уход за таким элементом интерьера — это даже не вопрос эстетики, а вклад в микроклимат дома и в собственное здоровье. Ведь если регулярно не ухаживать за коврами, то аллергический ринит, конъюнктивит, приступы астмы, ослабленный иммунитет и больное горло могут стать постоянными спутниками.