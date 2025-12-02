Энергия в кредит: почему после энергетика часто клонит в сон

Эти напитки заставляют сердце биться быстрее и давно ведут негласную борьбу за статус главного маст-хэва рабочих и учебных будней. С одной стороны ринга — кофе, с другой — его главный соперник, энергетик.

Если с кофе все уже предельно ясно, то вокруг энергетиков по-прежнему много вопросов. Почему одних они моментально «бодрят», других — неожиданно расслабляют до полусонного состояния, а на третьих вовсе не оказывают никакого эффекта?

И главное — сколько энергетика можно пить в день, чтобы не навредить здоровью? Об этом эксклюзивно Пятому каналу рассказала нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова.

Что в составе энергетика

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

В составе напитка в основном указывают натуральный кофеин, аминокислоту таурин, L-карнитин, витамины группы В и иногда даже растительные адаптогены. Это действительно полезные вещества, которые по отдельности необходимы организму. Но все дело в дозах и сочетаниях.

«Энергетик — это не напиток, а сложный стимул для наших биохимических процессов», — подчеркнула эксперт.

«Витаминный бум» в энергетиках может быть опасен для людей с сердечно-сосудистыми и неврологическими проблемами, а также при заболеваниях ЖКТ и эндокринной системы. Немало противопоказаний есть и у адаптогенов.

«И завершают композицию витамины группы B, чье присутствие скорее маркетинговый ход, создающий иллюзию пользы. Плюс в составе химические консерванты, стабилизаторы, ароматизаторы и так далее», — сказала Попова.

Заслуги предшественников «закрепляют» сахар, красители и антиокислители. Даже не вдаваясь в детали состава энергетика, уже сама длина списка ингредиентов вызывает настороженность.

Полезнее ли энергетик без сахара

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

В одной банке энергетика обычно до 10–12 ложек сахара. В несладкой версии его заменяют синтетические подсластители, что не делает продукт безопаснее.

На самом деле, любой подсластитель бодрит сам по себе, ведь это простой углевод, который состоит из глюкозы и фруктозы — источников быстрой энергии. Но в компании с другими «энерджайзерами» сахар по своей вредности далеко не на первой позиции.

Сахарозаменители не уменьшают вред составляющих энергетиков, они лишь сокращают калорийность.

Как энергетик бодрит

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

Главная задача энергетика — блокировать «сигнал усталости».

«В нашем мозге накапливается вещество аденозин. Чем его больше, тем сильнее вы чувствуете усталость. Кофеин имеет схожую с аденозином структуру и занимает его „посадочные места“ в мозге. Он не дает аденозину присоединиться — и сигнал „я устал“ не доходит. Вы временно перестаете чувствовать усталость, хотя она никуда не делась», — рассказала нутрициолог.

Что еще блокирует сонливость?

Сахарный удар. Большая доза подсластителей моментально всасывается в кровь, поджелудочная железа, чтобы ее переработать, выбрасывает ударную дозу инсулина. Это дает быстрый, но короткий прилив сил за счет резкого скачка глюкозы в крови; Синергия стимуляторов. Помимо кофеина, в составе почти всегда есть:

Таурин, который усиливает эффект предыдущего;

Гуарана, содержащая вещество гуаранин, которое усваивается медленнее, а также продлевает общий стимулирующий эффект;

Витамины группы B в разных вариациях (В1, В2, B3, В5, В6, В9, B12, инозит), которые действительно участвуют в преобразовании пищи в энергию, но их добавка в энергетик не добавляет сил, а только помогает организму немного быстрее метаболизировать сахар.

Почему энергетик иногда вызывает сонливость

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

Дело в том, что любые бодрящие напитки не привносят сил извне. Как и в эспрессо, кофеин не дает энергию, а лишь временно маскирует усталость.

«Энергетики экстренно выжимают ее из вашего организма, заставляя нервную и эндокринную системы работать на износ. Вы берете энергию в „кредит“, который потом придется возвращать с процентами в виде упадка сил, раздражительности и истощения», — уточнила парафармацевт.

Именно поэтому после их употребления идет откат в виде расслабления вместо ожидаемой бодрости.

«Парадоксальная сонливость после энергетика — это так называемое „сахарное похмелье“ или защитная реакция мозга, который от перегруза просто отключает системы», — добавила Попова.

Чем энергетик вреднее кофе

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

В основе энергетика кофеин. Стандартная банка в 250 миллилитров содержит его около 80 миллиграмм — как чашка эспрессо.

«Но дальше начинается настоящее химическое шоу. К кофеину добавляют таурин для усиления эффекта, гуарану, которая содержит свой кофеин и продлевает действие предыдущего», — отметила эксперт.

Энергетик — это продвинутая версия эспрессо, правда, не в лучшую сторону. Смесь бодрящих веществ с сахаром ударяет по нервной и сердечно-сосудистой системам одновременно и мощнее.

«Кофеин в больших количествах блокирует рецепторы гормона сна мелатонина, ставя под удар сон. Вы можете валиться с ног от усталости, но уснуть будет невозможно», — убеждена Попова.

Можно ли в течение дня пить и энергетики, и кофе

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

Обычно мир делится на любителей кофе и ценителей энергетиков. Те же, кто покупает и то, и другое, скорее всего, просто очень мало времени выделяют на сон — точно меньше, чем денег на бодрящие напитки.

Однако смешивать энергетики и эспрессо действительно опасно.

«Вы легко и незаметно можете многократно превысить безопасную дозу кофеина, что вызывает тахикардию, резкий скачок давления, тошноту, головокружение, тремор. И даже потерю сознания или паническую атаку», — считает нутрициолог.

Если после банки энергетика стало плохо, нужно немедленно вызывать скорую.

Сколько банок энергетика можно в день

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

Сами производители пишут на банках энергетиков ограничения и не рекомендуют пить больше одной в сутки.

«Энергетик — не напиток, а лекарственная форма стимуляции с массой побочных эффектов. Используйте его только в самом крайнем случае, когда другие методы — сон, прогулка, нормальная еда — недоступны», — предупредила Попова.

Часто людей привыкает в энергетиках вкус, ведь эффект «бодрости» от них своеобразный, совсем не похожий на сон. Все потому, что энергия берется только из насыщенной жизни, отдыха, а не из банки — других источников не существует.

«Пользы от энергетиков нет. Ни один уважаемый диетолог или врач не назовет энергетик полезным. Это суррогат, а не источник сил», — выделила эксперт.

В чем главный вред энергетика

Вреден ли энергетик и почему после него хочется спать. Фото: 5-tv.ru

Энергетик наносит комплексный удар по организму. Причем вред получается трехкратным:

Двойной удар по сердцу. Кофеин + гуарана + таурин — это увеличенная нагрузка на сосуды и сердце. Учащенный пульс и повышенное давление — лишь верхушка айсберга. Регулярное употребление может привести к серьезным нарушениям сердечного ритма; Эмоциональные американские горки. Сначала — резкий всплеск энергии благодаря выбросу дофамина и адреналина. Потом — такое же резкое падение, сопровождающееся раздражительностью, тревогой и упадком сил, страдает гормональная система; Удар по поджелудочной и печени. Около 10-12 чайных ложек сахара в одной банке! Это прямой путь к инсулинорезистентности и диабету 2-го типа.

Энергетик — это не напиток, а форма экстренной стимуляции с непредсказуемыми последствиями.