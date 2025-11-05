Дерзкая невеста, больница и отмена концертов: новая драма Григория Лепса

СМИ пишут: Григорий Лепс попал в больницу после выступления во Владивостоке. Что случилось с народным артистом РФ? Почему многие зрители покинули концерт задолго до его окончания? Состоится ли запланированный тур музыканта по городам России? Как на госпитализацию звезды отреагировала его невеста Аврора Киба? И за что на студентку уже ополчилась половина шоу-бизнеса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Эти кадры сняты 19 октября на выступлении Григория Лепса во Владивостоке. По словам зрителей, исполнитель нетвердо стоял на ногах, время от времени курил прямо на сцене и периодически ругался матом.

«Нормальный был такой чувак, правда, уже крякнул», — заявил певец.

«Ощущения от концерта у меня лично остались двоякие. С одной стороны, как будто бы хочется посмотреть некую отрепетированную программу, но точно не увидеть человека, который едва стоит на ногах, матерится. Конечно, это был дебош абсолютный, странный, непростительный для его аудитории», — делится посетитель концерта Юрий Дегтярев.

Зрители, которые заплатили за билеты от двух до 20 тысяч рублей и пришли на шоу вместе с детьми, в итоге начали покидать площадку задолго до окончания концерта. Но для музыканта дело не ограничилось лишь одним недовольством фанатов. Сам он после выступления попал в Боткинскую больницу. Как пишут СМИ, с серьезным отравлением.

«Туда практически никого не пускали, кроме самых близких родственников. Поговаривают, что это было серьезное пищевое отравление», — уточняет светский обозреватель Лина Карелина.

По данным прессы, состояние Лепса оказалось настолько тяжелым, что его поместили под капельницы, а три ближайших концерта были отменены. Под угрозой оказался и весь дальнейший гастрольный тур звезды. Однако сам Григорий Лепс спустя пару дней вышел на связь и опроверг эти новости. А позже приехал в Казань и во время выступления окончательно успокоил поклонников.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — подчеркнул артист.

Исполнитель не стал отрицать, что после концерта во Владивостоке он действительно почувствовал себя плохо. Правда, причину недомогания певец не назвал. Хотя многие фанаты высказали предположение, что Лепс перебрал с горячительным.

«Было видно, что артист находится в таком неадекватном состоянии, может быть, в подпитии, может быть, усталость плюс подпитие… Очевидно, что это не было трезвое состояние», — рассказывает Юрий Дегтярев.

«Ребята, вы даже не представляете, какая эмоционально тяжелая жизнь у артистов. Мы все находимся в таком стрессе, что даже и не снилось. Надо пойти, так скажем, всегда на уступки артистам, которые немного, так скажем, срываются, потому что психику очень трудно держать в руках», — подчеркивает певец Прохор Шаляпин.

При этом многим было интересно, пришла ли проведать артиста его юная невеста. Но, судя по тому, что девушка выкладывала на своей странице в соцсети, до палаты музыканта она не дошла. Примерно в это время Аврора Киба записала видео, как ухаживает за собой, и показала кадры недавнего лифтинга ягодиц.

«Мне пишут очень много комментариев, почему я так много делаю каких-то обертываний, улетаю в космос на каких-то аппаратах. Кто-то недавно писал, что я колю себе попу. Нет, я не колю себе попу. Это процедура RF, очень классная», — говорит возлюбленная Лепса.

«Когда у тебя любимый мужчина лежит в больнице, ты уж точно не пойдешь делать ни грудь, ни попу, да и вообще, в принципе, ты прилетишь и будешь его поддерживать», — отмечает певица Настя Крайнова.

Такое поведение студентки с учетом госпитализации Лепса вызвало негодование в сети. Особенно после ее недавнего выхода в свет, которое не раскритиковал лишь ленивый. Аврора Киба позировала перед камерами, раздавала автографы, как настоящая звезда. И, по мнению гостей, вела себя слишком заносчиво.

«Обо мне говорит, извиняюсь за выражение, вся страна. У меня нет проблем с деньгами. Что до Григория, что после Григория, что во время Григория», — заявляет она.

«Девочки берут автограф у кого? Кто это? Чем она знаменита, какие достижения в науку, культуру?».

«Тоже мне достижение: „Обо мне говорит вся страна“. Да о тебе говорят только благодаря Лепсу. Без него тебя никто не знал и знать не знает», — пишут в сети.

Свое мнение о Кибе высказала и Екатерина Гордон.

«Когда я вижу выступление Авроры Киба, где она не может построить ни одного сложносочиненного предложения, я хочу сказать следующее, Аврора: мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Это дикий позор, который не компенсирует ни один пиарщик, который тебе на ухо что-то шепчет», — подчеркивает юрист.

А вот одна известная звезда телестройки пошла еще дальше и даже подала на девушку в суд. Речь идет о защите чести и достоинства, ведь ранее Аврора Киба публично обвинила ведущую в оказании эскорт-услуг. А на днях усомнилась в ее умственных способностях.

«Есть основания полагать, что в такой фразе есть урон деловой репутации. Может не соответствовать действительности, а значит, может рассматриваться как нарушение чести, достоинства и деловой репутации человека. Помимо обязанности опровергнуть при удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации, в большинстве случаев истец требует компенсацию морального вреда», — объясняет адвокат Петр Арешев.

Предварительная беседа между женщинами назначена на 8 декабря. Но почему возлюбленная Лепса позволяет себе говорить о других, что захочет?

Многие уверены: певец разбаловал Кибу. Как только он вывел девушку в свет, а позже признался, что собирается на ней жениться, Аврора быстро потеряла голову от славы.

«Понятно, что я невеста Григория Лепса, все понятно, да, но нужно к чему-то идти», — говорит она.

Этим летом Киба так вошла во вкус, что даже надерзила самому поп-королю.

«Никого из этих людей я уж точно не буду называть королем… Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями», — заявила возлюбленная Лепса.

Впрочем, коллеги артиста заметили, что Киба уже начала проявлять неуважение и к самому жениху. Ранее она публиковала короткие ролики, в которых шутила над их разницей в возрасте, а на днях нелестно отозвалась о финансовых возможностях певца. Намекнула, что ему не хватит денег на кольцо ее мечты, как у жены миллиардера Джеффа Безоса.

«Я недавно выложила пост про то, как жена Безоса и (возлюбленная. — Прим. ред.) Криштиану Роналду сидят со своими кольцами. Я подписала, что ладно, Григория не будем беспокоить. И уже, собственно говоря, это оставим для второго мужа», — рассказывает Киба.

И вот теперь Авроре будто бы нет дела до здоровья Григория. Словом, поклонники артиста ждут, как сам Лепс отреагирует на поступки и слова возлюбленной. Конечно, когда разберется со своими собственными проблемами.