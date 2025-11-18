Автоподстава за углом: как не стать жертвой мошенников на дороге

Кто и зачем охотится за вами, пока вы едете на своей машине? Почему звезды российской эстрады боятся садиться за руль? Чего категорически нельзя делать после ДТП? И когда видеорегистратор может спасти от тюрьмы?

Ответы на эти и другие вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Новая мошенническая схема на дорогах

Роман из Красноярска на перекрестке увидел, как машина впереди включила указатель правого поворота. Водитель, чтобы не задерживать движение, попытался объехать автомобиль. Внезапно тот сделал внезапный маневр, и они столкнулись.

«В самом начале, после ДТП, выйдя из машины, я двинулся в сторону автомобиля, с которым произошел удар. Оттуда вышли двое молодых людей и сразу стали повышать голос, агрессировать и требовать деньги за причиненный ущерб», — вспоминает участник ДТП Роман Напиленок.

Пять тысяч рублей — именно такую сумму озвучили на месте за мятое крыло, а на следующий день сумма ущерба оказалась уже не пять, а пятнадцать тысяч. Роман решил судиться.

«Самое интересное, что во время судебных разбирательств экспертизу они провели без моего участия, хотя мы приехали вовремя, но нам сказали, что уже закончили. А потом вообще выяснилось: машину они продали, а по закону этого делать нельзя», — объясняет он.

В итоге Роман суд проиграл, и копеечная авария вылилась в 130 тысяч рублей со всеми судебными издержками.

Уже потом выяснилось, что именно эти участники ДТП регулярно судятся и не менее регулярно выигрывают дела с подобными авариями.

«Если вы оказались в такой ситуации, что у вас нет видеорегистратора, нет свидетелей, и вы понимаете, что все-таки, возможно, это произошла подстава, вы это чувствуете, единственный способ — позвонить сотрудникам ГИБДД. Кроме того, необходимо обратиться с заявлением в полицию о мошенничестве, рассказать всю ситуацию. Тогда сотрудники ГИБДД проверят данных лиц, и они смогут установить, кто же эти люди и были ли у них аналогичные дела», — поясняет автоюрист Александр Грамович.

Как доказать свою правоту в ДТП

Без видеорегистратора доказать автоподставу практически невозможно. Хотя схемы используются одни и те же. Чаще всего это дорогая, но уже пожившая иномарка, на которую не достать запчастей.

Выбирают место, где нет камер, не очень интенсивное движение, и машину подставляют под другой автомобиль так, чтобы он ее притер.

«Главное, чтобы потом им предъявить эту машину с поврежденной деталью. Деталь дорогая. Обычно две-три детали идут сразу. Поэтому, как правило, они выходят на максимально возможную сумму возмещения по ОСАГО. Максимально возможная сумма возмещения — 400 тысяч рублей», — разъясняет заместитель генерального директора Игорь Иванов.

Сегодня к таким злоумышленникам применяют статью за мошенничество, хотя понятно, что это отдельный вид преступления — «умышленное создание ДТП в целях вымогательства». На это обратили внимание в Госдуме и внесли на рассмотрение законопроект.

«Для тех, кто индивидуально совершает такие мошеннические действия, связанные с автоподставами, уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет со штрафом до 400 тысяч рублей. Если это делается группой лиц по предварительному сговору, в этом случае ответственность должна быть выше. Соответственно, предлагается штраф до миллиона рублей и одновременно лишение до семи лет свободы», — говорит депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ярослав Нилов.

Как мошенники обманули Анатолия Цоя

Бывают и менее очевидные схемы наживы на автолюбителях. Певец Анатолий Цой в момент выезда на МКАД наехал на железную трубу и пробил колесо. Помощь появилась подозрительно быстро.

«Не прошло и минуты, как подъехала машина с выездным монтажом. Сказали, что случайно проезжали и могут сделать. Услуга стоит десять тысяч рублей. Потом следом пробивает колесо еще одна машина, подъезжает эвакуатор, который ее забирает, и тут же пробивает колесо следующая машина. Водитель налетел на ту же железку. И, собственно говоря, есть очевидное понимание, что это автоподставы», — сообщает артист.

Видеорегистраторы в машинах, камеры на дорогах — все это, кажется, совсем не пугает автоподставщиков, а лишь делает их способы изощреннее.

Самые распространенные схемы обмана на дороге:

«Коробочка»

Мошенники зажимают жертву с обеих сторон. Далее один делает резкое движение в сторону машины в среднем ряду. Тот отворачивает и попадает в аварию.

«Уступи дорогу»

Один торопится и просит жертву пропустить, второй «вовремя» подставляется под колеса.

Схема, когда преступник бьет по тормозам сразу после обгона, причем применяет ручной тормоз, чтобы не загорелся стоп-сигнал.

«Если вы понимаете, что доказательства в деле сфальсифицированы, то тогда необходимо в судебном порядке заявить ходатайство о назначении автотехнической экспертизы. Данная экспертиза покажет, какие повреждения могли образоваться в данном ДТП», — рассказывает юрист.

Каскадер Игорь Панин уверен: избежать любой подставной или же настоящей аварии помогут навыки контраварийного вождения и грамотный выбор автомобиля.

«Самые опасные машины, на самом деле, которые самые крутые и современные, потому что у них нету зоны безопасности. Они, во-первых, провоцируют водителя. Это машина „выпендрежная“. И, как правило, уровень вождения водителей не соответствует этим автомобилям», — объясняет каскадер, инструктор по контраварийному вождению Игорь Панин.

Стоит помнить, что после спорного ДТП обязательно нужно вызвать и дождаться сотрудников Госавтоинспекции. Никаких расписок и оплаты на месте. Следует попробовать найти свидетелей и выяснить, где поблизости есть камеры видеонаблюдения. Хорошо, если в машине есть видеорегистратор, который снимает как вперед, так и назад.

Но самое главное правило — ни на что не отвлекаться, ведь большинство ДТП, в том числе и с участием автоподставщиков, происходят из-за невнимательности водителя.