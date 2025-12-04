Береги шею смолоду: что такое кольца Венеры и как их убрать

Кольца Венеры — это горизонтальные складки или заломы на шее. Считается, что они являются признаком старения, но это не всегда так.

Подробнее об этом, а также о методах сохранения молодости шеи эксклюзивно Пятому каналу рассказала Алена Маликова — косметолог, дерматолог.

Откуда появляются кольца Венеры

По словам эксперта, молодость шеи можно продлить в первую очередь с помощью ухода за ней, а также благодаря соблюдению определенных физических манипуляций и косметологических процедур. Но почему именно шея первой выдает возраст?

Дело в том, что эта зона достаточно чувствительна. Там содержится меньшее количество подкожно-жировой клетчатки, меньшее количество желез, из-за чего увлажнение не такое интенсивное, как у лица.

«Также у шеи выраженная мимика за счет активной и мощной мышцы — платизмы. Помимо этого, все зависит от анатомических особенностей (например, платизма идет не единым лоскутом, а разделена на участки, из-за чего на шее изначально есть складки — Прим. ред.), генетической предрасположенности и образа жизни. Поэтому у некоторых так называемые кольца Венеры есть уже в детстве, а у кого-то они появляются в процессе старения», — отметила дерматолог.

Как убрать кольца Венеры

Но можно ли убрать кольца Венеры? И как это сделать?

Способы для устранения колец могут быть инъекционными, аппаратными и хирургическими. Инъекционные в первую очередь расслабляют платизму с помощью ботулотоксина, а точнее нейропротеина.

Во вторую очередь они могут отвечать за увлажнение и питание кожи, а также гидратацию — то есть восполнение гиалуроновой кислоты. Помимо этого, у кожи восполняют коллаген и эластин с помощью препаратов биоревитализации, биорепарации и полинуклеотидов, а также полимолочной кислоты.

В третью очередь инъекционно скорректировать кольца Венеры можно заполнением (бланшированием) с помощью мягких филлеров на основе гиалуроновой кислоты.

«Среди аппаратных методов — игольчатый RF-лифтинг, который активно стимулирует выработку коллагена и эластина. Это помогает коже уплотниться, стать более толстой и натянутой», — объясняет Маликова.

Меры профилактики старения шеи

Профилактикой старения шеи в первую очередь будет уход. Причем домашний, хороший — на нем нельзя экономить.

«Второй момент — мы должны следить за своей осанкой, за своим сном, положением тела во время сна. Потому что чаще всего появляются так называемые морщины сна, которые у нас образуются над грудью и на шее — как раз те самые кольца Венеры», — объясняет эксперт.

Также важно правильно питаться, чтобы в организме не было дефицита и клетки вырабатывались в норме. И самое главное — обязательно нужно защищать зону шеи от ультрафиолета, потому что она в первую очередь подвержена фотостарению.

Более того, по словам косметолога, многие ее пациенты после отдыха в Азии и вовсе возвращаются с ожогами, так как там снижен объем озонового слоя, а значит, проникает больше УФ-излучения.

Домашний уход за зонами шеи и декольте

В домашних условиях для ухода за зонами шеи и декольте можно использовать, например, крема с полинуклеотидами или с гиалуроновой кислотой.

Их нужно активными движениями втирать их в кожу шеи и тем самым поверхностно ее увлажнять.

«Хочу отметить, что многие в осенне-зимний период в своем уходе используют ретинол для ухода за лицом и начинают мазать им и шею. Но это ни в коем случае нельзя делать, так как можно с легкостью получить ожог», — подчеркивает Алена Маликова.

Если на шее необходим тот же результат, что и на лице, то там нужно делать толстую подложку из плотного крема.