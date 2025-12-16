«Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха»: откровения дочери Любови Успенской

В отношения Успенской и ее дочери наступила полная гармония

Эксклюзивное интервью дочери Любови Успенской — о вдохновении, романе с французским художником и примирении с матерью. Как двум женщинам удалось наладить отношения после громкого скандала? Поддерживает ли королева шансона увлечения наследницы? Почему боится заходить к ней в комнату? Из-за чего Татьяна Плаксина перестала знакомиться с мужчинами в клубах? И где теперь девушка ищет свою любовь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне казалось, на самом деле. Я думала, это какие-то фантазии, что это какой-то… Что это за феи, что это за какие-то жрицы? Кого я рисую и кому они нужны? А сейчас они обретают, они как бы оживают. И она вместе… Мы все вместе с ними оживаем», — говорит дочь Любови Успенской.

Татьяна Плаксина вся в заботах. Она готовилась к открытию персональной выставки картин и в преддверии важного события очень волновалась. Думала об этом даже по ночам.

«Я в таком волнении, что просто когда ложусь спать каждую ночь, у меня эта выставка перед глазами», — признается художница.

Для Татьяны было очень важно, чтобы все прошло хорошо. Ведь каждая из ее работ — это буквально отражение внутреннего мира, всего того, что накопилось в душе за последние годы.

«Я же очень долго болела и физически, и морально, и духовно. И мне не хватало такого лица, которое мне бы сказало, что наверняка, наверняка все будет хорошо», — отмечает Плаксина.

Несколько лет назад вся страна обсуждала конфликт в семье королевы шансона. Мать и дочь публично выясняли отношения. Татьяна обвиняла Любовь в гиперопеке. Успенская отвечала, что просто волнуется за наследницу, которая ранее страдала от зависимостей.

«Мы преодолели. Слава богу, что моя мольба богу мне помогла и мои старания, мои влияния, мои финансы тоже, что немаловажно. Я ее спасла», — подчеркивала певица.

«Любовь ее никуда не… Вообще не давит никак. Она полностью свободна в своем выборе, полностью свободна в своем выборе. Любовь — это удивительный человек. Это действительно великолепнейшая мать», — подчеркивает телерадиоведущая Алла Довлатова.

К счастью, теперь проблемы в прошлом. Женщины помирились. Плаксина осознала, как сильно была не права.

«Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха. Я в это верю, я это видела на своем примере. Поэтому мы сейчас с ней в прекрасных отношениях, заботимся друг о друге. Мы знаем, что происходит в жизни у каждой, но при этом каждая занимается уже своим делом», — делится художница.

По словам Татьяны, мама тоже во многом изменилась. Она стала больше доверять дочери и уже не контролирует каждый ее шаг.

«Это раньше было в силу того, что я была очень такая ветреная, нематериальная, и мама просто боялась за меня. Сейчас она видит другую Таню, которая стоит твердо на ногах, и уже этого нет», — отмечает Плаксина.

Дочь королевы шансона делится: в их семье сейчас полная гармония. Они прислушиваются к мнению друг друга. И когда Успенская усомнилась в искренности нового возлюбленного дочери, Татьяна тут же дала мужчине от ворот поворот. Как потом выяснилось, не зря.

«Она в творчестве, да? Я лично всегда хотела, чтобы со мной был человек, который в музыке понимает, который слышит меня, который боготворит меня. А если он просто муж, зачем? Дело в том, что мне кажется, что он не тянет на Таню», — заявляет Любовь Успенская.

«Такие незначительные, пустые отношения, которые просто как-то скрашивали мою жизнь на момент, когда мне хотелось как-то… Не было у меня тогда вдохновения, понимаете? Я творческий человек, я нуждаюсь во вдохновении постоянно, и не было его тогда. И появился этот парень. Поэтому это не стоит особого внимания», — объясняет Плаксина.

В данный момент сердце девушки свободно. Она не скрывает, что хочет влюбиться. Но избранник должен быть достойным: творческим, интеллигентным и разделять вкусы Татьяны. Чтобы встретить такого мужчину, она посещает соответствующие места.

«Третьяковская галерея. Клубы — это для меня уже пройденный этап. Мне там шумно, мне там неприятно», — делится дочь Успенской.

А пока подходящего кандидата нет, Плаксина сосредоточена на творчестве. Она целыми днями работает над новыми картинами. Знаменитая мама очень за нее рада и старается не отвлекать.

«Она уже боится заходить ко мне, потому что у меня там такой… У меня все в картинах, красках. Она уже приняла, что я художник, потому что вначале это было непривычно для нее», — говорит Плаксина.

По словам дочери Успенской, она рисовала с детства. Но особую любовь к живописи ей привил французский художник, с которым девушка встречалась, когда жила в Лионе. Отношения были недолгими, но оставили глубокий след в душе Татьяны.

«Он научил меня, как выражать эмоцию через картину. Не просто показывать красивые краски или какое-то мастерство, а именно как выражать свою эмоцию, используя краски. Я смотрела даже на то, как он рисует, как он двигается. И я видела, как его тело все двигалось одновременно. То есть не то чтобы стоял с кисточкой и что-то мазал. Все его тело двигалось, его лицо преображалось. Я видела, как… Это работа души», — уточняет она.

Плаксина уверена: уроки не прошли даром. Теперь художница точно так же, как тот экспрессивный француз, выплескивает свои эмоции на холст. И надеется, что ее картины оценят по достоинству, а мама будет ею гордиться.