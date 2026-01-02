«Ем с 1996 года до сих пор»: секрет молодости и здоровья 50-летнего Дениса Клявера

Денис Клявер с 1996 года постоянно ест геркулесовую кашу для продления молодости

Денис Клявер рассказал, как сохраняет молодость. Что помогает певцу оставаться в идеальной физической форме? Какое блюдо он ест каждый день на протяжении почти 30 лет? Чем поддерживает иммунитет? Как ему удается избегать болезней? Кто привил артисту любовь к здоровому образу жизни? И почему сын исполнителя не любит афишировать их родство? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Жизнь-то она с годами только ценнее и лучше. Чем ты старше, тем ты, языком геймера, переходишь на следующий уровень. Тем ты круче, значит, вот и все. И тем у тебя больше опыта, и тем тебя будут больше уважать», — заявляет артист.

Денису Кляверу в этом году исполнилось 50. Но, глядя на подтянутого мужчину с идеальной фигурой, в эти цифры верится с трудом. Певец не скрывает: он относится к своей внешности со всей серьезностью. К примеру, регулярно посещает косметологов.

«Что-то в морду мне делают, какие-то микроинъекции. Я не знаю что, но это все минимально и просто для того, чтобы людям, которые любят мои песни, было все-таки на протяжении еще будущего времени приятно смотреть в этот момент на мое лицо, а не просто с закрытыми глазами слушать мой тембр голоса», — подчеркивает Денис Клявер.

«Настолько человек любит себя и свою профессию, что понимает, что его лицо — это его хлеб. Его аудитория — взрослые женщины, перед которыми он рубашку „хопа“ и все: „Господи“. Я бы сказал, он даже на 40 не выглядит. Я бы готов был поменяться с ним в свои 35 на его 50», — признается светский журналист Олег Цуриков.

Однако выглядеть молодым Кляверу помогают не только косметические процедуры. Артист уже много лет ведет здоровый образ жизни и тщательно следит за своим питанием.

«Я привык не курить, чипсы сильно не жрать. Я геркулесовую кашу на воде ем с 1996 года до сих пор. Прекрасно себя чувствую. Хотя сказали тоже, ее тоже много нельзя есть. Слизь образует. Но я ее там с орешками, с бананчиком», — говорит певец.

«Он хорошо выглядит. Я не удивляюсь, артисты должны хорошо выглядеть, тем более при наших возможностях», — отмечает певица Татьяна Терешина.

По словам Дениса Клявера, полезные привычки ему привил тренер, с которым он занимался в юности. Эти уроки исполнитель запомнил навсегда.

«Полуподвальное помещение. Там был замечательный человек Андрей. Он всех нас, пацанов-гопников, с улицы собрал. И благодаря ему я в своей жизни, уверен, что и у ребят, с которыми я, конечно, с ними уже давно не виделся, но уверен, что в их жизни все сложилось. Как важно, чтобы был наставник и человек, кто тебе поможет в этом очень непростом возрасте 12-14 лет», — делится артист.

Певец уверен: именно основы, заложенные в тренажерном зале питерского района Купчино, до сих пор помогают ему противостоять соблазнам, которые начали появляться в его жизни, когда со Стасом Костюшкиным они только создали дуэт «Чай вдвоем».

«Мне было 20, ему 24. Мы поехали, не вынимая, по стране. Везде все бухали, и это было типа: ты меня что, не уважаешь? Но благо мы люди, которые не выпивали. У нас был зал по расписанию. Благодаря этому прекрасно сохранились», — подчеркивает исполнитель.

Клявер до сих пор не представляет свою жизнь без спорта. Два-три раза в неделю тренировки по расписанию.

«У нас такая классная мотивационная команда. Друзья мои, коллеги. Я шучу, но там разные у нас есть возраста. Это круто. И при этом все такие огурцы — мужчины и девушки в том числе. Да вообще все поколения присутствуют», — уточняет артист.

После занятий всегда перекус. Обязательно правильный, чтобы поддерживать организм в тонусе.

«Я пью воду с лимоном. Я, в принципе, кушаю живые витамины. Не гроздьями то, что в аптеках продают. Максимально — овощи, фрукты», — отмечает Клявер.

По мнению певца, активный образ жизни и правильное питание помогают ему не только хорошо выглядеть, но и защищают от болезней. Артист уверяет: его богатырскому здоровью завидуют даже более молодые коллеги.

«Я не болею с 1995 года. Я не болел, только ковид меня размочил в 2022-м разочек, и все. Иммунитет — это самый главный страж ваш. Если иммунитет у вас не загружен, если вы его не убиваете курением, сигаретами, алкоголем, недосыпанием, какой-то жратвой фастфудной, тогда он просто красавчик», — заявляет музыкант.

Свои жизненные принципы Денис Клявер передал и детям, которых у него трое. Все они занимаются спортом и творчеством. Отец гордится успехами наследников. Особенно отмечает старшего Тимофея.

«У меня сын дебютировал вообще давно как личность. Сначала как спортивная, он чемпион мира по тхэквондо. Потом закончил, я считаю, что театральный класс лучшего педагога в нашей стране — это Лев Абрамович Додин. Сейчас он в Москве в Губернском театре под руководством великолепного Сергея Безрукова, чему я искренне рад», — говорит Денис Клявер.

Поклонники уже подозревают, что фактурный молодой человек в скором времени может стать популярнее своего папы. Хотя сам Тимофей сравнений с отцом не любит и старается не афишировать, что он из знаменитой семьи.

«Он вообще, кстати, категорически отказывается в каких-то съемках… Я его прекрасно понимаю, я был тоже таким же человеком. И про моего папу, например, узнали, только уже когда „Чай вдвоем“ стали очень популярным коллективом», — уточняет певец.

Денис Клявер признается: сам он отцом Ильей Олейниковым очень гордился и всегда прислушивался к его советам. Артист надеется, что для собственных детей он тоже смог стать хорошим примером, к которому, если что, они всегда смогут обратиться за помощью.