Самойлова призналась в желании родить пятого ребенка после развода с Джиганом

Оксана Самойлова откровенно рассказала об истинных причинах развода с Джиганом. Что стало для нее поводом окончательно поставить точку? Как на это отреагировал рэпер? О каком мужчине теперь мечтает Самойлова? Правда ли она готова родить пятого ребенка? Где пока еще официальные супруги провели новогодние каникулы? И что за имущество достанется музыканту согласно брачному контракту? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня тут енот Педро, Мими 2.0 — ухудшенная версия, коза, потом олень — европейская лань Россия, куры и много кошечек», — делится блогер.

Оксана Самойлова с гордостью показывает свои владения: 17 гектаров земли в подмосковной Старой Рузе. Когда-то здесь был заброшенный пансионат, теперь — ферма приключений. Строительство пока в процессе, но хозяйка уже довольна и мечтает о том, как в следующем сезоне будет собирать большой урожай.

«Клубника, помидоры, огурцы, зелень, кольраби мне понравилось выращивать. Очень вкусная история», — отмечает модель.

Ферма стала для Оксаны Самойловой началом новой жизни и при этом одной из причин крушения старой. Ведь именно после покупки участка блогер решила подать на развод. Просто в какой-то момент поняла: мужу совершенно не интересно дело, в которое она вкладывает всю свою душу.

«Я показывала Денису фотки, он даже не смотрел, он играл в дурака. И такой: „Потом посмотрю“. Он первый раз приехал сюда месяца через два, наверное, только после появления фермы, несмотря на мое безумнейшее вдохновение», — уточняет Оксана Самойлова.

Знаменитость не скрывает: мысли о расставании появлялись у нее много раз, особенно после «срывов» супруга. Когда он под воздействием алкоголя и запрещенных веществ вел себя неадекватно.

Правда, затем рэпер проходил лечение, извинялся и обещал, что такого больше не повторится. Самойлова прощала, в том числе и из-за детей, которых у пары четверо. Для них модель пыталась сохранить картинку идеальной семьи.

«Дети, мне кажется, вообще никогда не видели, чтоб я плакала. Ари, может быть, только из того, что помнит. Что касается старших детей, они все понимают. Лея просто очень любит Дениса, очень любит меня. Для Леи это самый сложный, наверное, период», — говорит блогер.

Однако в итоге Оксана Самойлова, по ее собственным словам, осознала, что больше не будет счастлива рядом с этим человеком. Они просто слишком разные.

«Я же тоже не ангел. Я прекрасно понимаю, что ему не давала огромное количество того, что должна была, наверное, давать в отношениях. Потому что он мне не давал, я ему не давала. Я восхищалась только собой. Любому мужчине нужно, чтобы им восхищались, поэтому… И особенно нарциссичному, особенно, Льву, особенно артисту. Ему нужна именно такая, которая бы им восхищалась», — подчеркивает звезда.

Вот только когда Самойлова озвучила свои мысли Джигану, тот отреагировал, мягко говоря, странно.

«Он не хочет видеть никакую другую сторону, кроме той, которая нужна ему. Я такая: „Да успокойся, заткнись. Что ты городишь? Иди, подумай“. Вроде того», — рассказывает модель.

По словам Оксаны Самойловой, артист до последнего момента не верил, что супруга действительно подаст заявление на развод. Но та была непреклонна.

«Миллион я не могу проходить. Я уже два раза это проходила, когда все будет как никогда хорошо раньше, а потом две недели и…» — признается знаменитость.

Самойлова надеется, что им удастся расстаться без скандалов. Тем более что у них есть брачный контракт.

«В 2020 году подписали брачный договор, в котором все, что было нажито до 2020 года, остается мне. Все, что после 2020 года, делится: кто что приобрел, тому то и останется. Просто Джиган ничего не приобрел», — объясняет блогер.

Оксана Самойлова делится: в последние годы именно она была главным кормильцем в семье. На ее деньги совершались все крупные покупки, в том числе и дом, в котором жили знаменитости. Сейчас там обитает один Джиган. Самойлова с детьми снимают квартиру в Москва-Сити.

«Все-таки большой дом — это для детей, детей очень много. И я вижу, что Оксана показывает свою ферму, они куда-то едут. То есть из квартиры дальше ехать до фермы однозначно. И это неудобно, да, там же нужно за всем следить, этим хозяйством», — говорит певица Анна Калашникова.

«Это же кошмар. Я сама, как мама трех сыновей, просто возмущена этим фактом. Я считаю, что женщина с детьми должна получать все самое лучшее», — заявляет певица Оксана Мажулис.

«Я ничего не говорю, просто думала, что он как бы сам догадается, но нет. Просто невозможно, я не вижу смысла переезжать обратно, пока мы не разведемся официально, потому что он сможет в любой момент приходить», — делится Оксана Самойлова.

Блогер подала на развод еще осенью, но из-за наличия несовершеннолетних наследников суд дал супругам время на примирение. Они нормально общаются и даже провели вместе новогодние каникулы в Дубае.

Однако, по словам Самойловой, это только ради детей. Она не хочет и слышать о возвращении к мужу. Говорит, что расставание пошло на пользу всем.

«Сейчас у Дениса период, когда он решил за все годы отыграться, заняться детьми, сделать все, что не делал всю жизнь. Поэтому сейчас он реально очень много времени уделяет. Пускай остается лучшей версией себя. Мне от этого тоже хорошо, потому что я наконец-то свободна», — признается модель.

В данный момент все свое время Самойлова посвящает ферме. Мчится сюда при любой возможности и пока не думает о новых отношениях. Но не исключает, что однажды снова выйдет замуж. И даже мечтает стать матерью в пятый раз.

«Хотела бы, да. Одного ребенка точно. У меня есть план Б — все продать. План С — выйти замуж за олигарха. У меня там до буквы Я расписано», — заявляет звезда.

По словам Оксаны Самойловой, ее будущий спутник должен соответствовать многим критериям: разделять интересы возлюбленной, не бояться публичности и иметь солидный счет в банке.

«Деньги мне как факт не нужны. Я не нуждаюсь в деньгах. Но все равно деньги — это показатель огромного количества всяких других факторов. Поэтому в любом случае у этого человека потенциального должны быть деньги, естественно. Да, он должен уметь все: и починить, и поколотить, и поколоть дрова», — уточняет блогер.

Самойлова призналась, что не прочь закрутить роман с мужчиной помоложе.

«Когда рядом со мной люди с низким количеством энергии, мне очень тяжело. То есть я быстрая, они такие как улитка для меня. Я бегу, уже 20 кругов пробежала. Он такой: „А, привет“. И все. Я от этого схожу с ума. Поэтому мне нужен человек, у которого реально очень много энергии», — подчеркивает модель.

Но самое главное, чтобы мужчина смог полюбить не только саму Оксану Самойлову, но и ее четверых детей. Кандидатов, которые не готовы принять наследников, она даже не собирается рассматривать.