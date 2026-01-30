Лена Зосимова возвращается спустя 20 лет: Фадеев достал с полки забытый альбом звезды нулевых

Только ленивый не знал Лену Зосимову — певицу-звезду из 1990-х. Сейчас по инициативе Максима Фадеева Лена решила вернуться с архивным альбомом — выйдет он уже 30 января.

Вышла одна песня вместо альбома

Фото: Кадр из клипа «Не виновата я» на песню Лены Зосимовой, реж. Юрий Гдыркин, 1995

В конце 1990-х певицу Лену Зосимову знали все. Особенно после выхода в 1997-м альбома «Не виновата я», песни из которого звучали почти на каждой дискотеке по всей стране. Однако в 2000-х Лена внезапно пропала с радаров более чем на 20 лет.

И вдруг ее внезапно решил вывести на свет продюсер и композитор Максим Фадеев. А точнее — ее музыку, записанный еще в начале далеких нулевых альбом. Тогда из него вышла всего одна песня — «Забудь»…

«Сам альбом так и не вышел и больше 20 лет пролежал на полке. И вот недавно моя команда нашла эти записи в архивах и предложила наконец выпустить их. Как настоящую музыкальную капсулу времени из нулевых. Все в нем — аранжировки, музыка, тексты — сделано мной.

Лена давно живет очень закрыто, хотя ее постоянно зовут вернуться. Но мы нашли ее — и она записала теплое приветствие для тех, кто ее помнит.

Альбом называется «5 секунд» — это строчка из одной из песен. Для меня это метафора ее стремительного взлета», — написал Фадеев в своем блоге.

Лена Зосимова даже согласилась оставить небольшое видео-послание для фанатов.

«Когда-то давно Максим Фадеев написал для меня альбом. Я очень боялась, что он так и останется в архивах. Но недавно Максим нашел этот альбом и предложил его выпустить. Видимо, всему свое время — время песен, которых вы еще не слышали, которые были частью той эпохи и частью моей жизни.

Я очень волнуюсь. Спасибо, что помните или узнаете заново», — говорит на видео певица.

Однако подписчики Фадеева восприняли возвращение Зосимовой неоднозначно. Кто-то рад предаться ностальгии, однако некоторые комментаторы ехидно интересуются, не занималась ли за эти года певица вокалом и не научилась ли наконец петь…

После развода родителей осталась с папой

Фото: Кадр из клипа «Девочка весна» на песню Лены Зосимовой, реж. Федор Бондарчук, 1995

Детство Лены Зосимовой прошло в Москве. Она родилась 11 сентября 1975 года в семье Бориса Гурьевича и Нины Афанасьевны Зосимовых. В ее жизни рано наметился разворот, во многом определивший дальнейший путь: после развода родителей Лена осталась жить с отцом.

С самого детства Лена тянулась к творчеству. Ее притягивала музыка, завораживали движения танца — и родители старались поддержать эти порывы.

С 1987-го по 1989-й она училась музыкальной школе по классу фортепиано. Занятия не были формальностью: Зосимова всерьез осваивала инструмент, училась слышать и создавать музыку.

С 1989-го по 1991-й Лена Зосимова училась в хореографической школе. Параллельно она брала частные уроки бальных танцев. Танцы учили не только двигаться, но и чувствовать музыку телом, понимать ее изнутри.

Лена не просто занималась музыкой и танцами — она грезила о сцене. В подростковом возрасте это было не мимолетное увлечение, а осознанное желание: она хотела петь, хотела делиться своими эмоциями через песню.

Первые шаги в музыке

Фото: Кадр из клипа «Я знаю» на песню Лены Зосимовой, реж. Федор Бондарчук, 1995

Поворотным стал 1991 год. Лена Зосимова окончила среднюю школу — и в тот же год записала свою первую песню. Композиция «Этот новый парень», написанная Игорем Николаевым, стала ее первым серьезным шагом в мир профессиональной музыки.

Также Лена приняла участие в конкурсе «Утренняя звезда». Для юной исполнительницы это был не просто выход на сцену — это было подтверждение, что ее мечта имеет право на жизнь. Телевидение, камеры, зрители — все это одновременно пугало и вдохновляло.

Вскоре на песню «Этот новый парень» сняли видеоклип. В съемках участвовал Богдан Титомир, а режиссуру взял на себя Григорий Константинопольский. Это был не просто ролик — это была первая серьезная работа в формате музыкального видео, где Лена училась быть не просто певицей, но и артисткой, способной рассказывать истории через образ и движение.

Клип попал в ротацию на BIZ‑TV (канале, основанном ее отцом), а также транслировался на ОРТ и ТВ‑6. Для начинающей исполнительницы это было огромным шагом: ее голос и лицо стали узнавать, а песня — звучать в домах тысяч зрителей.

Ранние годы в карьере Зосимовой пришлись на переломную эпоху — начало 1990‑х. Это было время перемен, когда старая система рушилась, а новая только нащупывала почву. В музыке царил дух свободы и экспериментов: на сцене появлялись новые имена, смешивались стили, ломались шаблоны.

Для юной Лены это стало одновременно вызовом и возможностью: она вступала в индустрию, где еще не было жестких правил, где можно было пробовать, ошибаться и искать свой путь.

Дальнейшая музыкальная карьера

Фото: Кадр из клипа «Забудь» на песню Лены Зосимовой, реж. Федор Бондарчук, 2003

В 1992 году последовали новые релизы: песни «Линия любви», «Тонкий лед» и «Вот и все», которые закрепили ее статус начинающей поп‑исполнительницы. Конец 1994 года ознаменовался выходом дебютного альбома «Все впереди».

В него вошли «Этот новый парень», «Под музыку диско» (дуэт с Владимиром Пресняковым), «Не сходи с ума», «Линия любви» и «Тонкий лед». Альбом продемонстрировал стилистическую разноплановость: от танцевальных хитов до лирических баллад. Сотрудничество с уже признанной звездой Пресняковым усилило интерес к Лене. В 1993–1994-х годах она провела первые гастроли по России.

Второй альбом «Не виновата я» вышел в 1997 году и стал амбициозным проектом. Его записывали в 1995–1996 годах в американских студиях — редкость для российских артистов того времени. В альбом вошли хиты «Не ревную», «Я и ты», а также песня «Обними меня», на которую сняли клип (режиссер — Андрей Лукашевич); съемки проходили на Киевском вокзале.

В 1996 году Лена участвовала в сборнике «Новый год зовет», где спела вместе с Евгением Маргулисом, Борисом Моисеевым, Владом Сташевским и другими звездами. Однако критики отмечали, что ее стиль оставался в рамках мейнстримного поп‑звучания 1990‑х.

В 1998 году Зосимова предприняла попытку взять карьеру в свои руки: начала работу над третьим альбомом в качестве продюсера и директора. Она записала песню «Надежда» в сотрудничестве с группой «Ди-Бронкс & Натали», что показало ее интерес к более зрелому звучанию.

Однако экономический кризис 1998 года сорвал планы — выпуск альбома отложили, и Лена переключилась на телевидение. 26 сентября 1998 года начал вещание MTV Россия (канал, основанный ее отцом). Лена занималась административной работой, погружаясь в телевизионную индустрию.

В июле 1999 года она стала соавтором идеи программы «Банзай!», где звезды пробовали себя в необычных профессиях. В 2002 году, после продажи MTV американскому конгломерату Viacom, она покинула канал вместе с основным составом ви‑джеев.

В 2003 году Лена записала песню «Забудь» — результат сотрудничества с Максимом Фадеевым. Это была попытка перезапуска: Фадеев придал треку современное звучание, отходя от «диско‑поп» стиля ранних работ.

Однако полноценный релиз альбома так и не состоялся из‑за разногласий между Фадеевым и Борисом Зосимовым. После этого Лена фактически завершила музыкальную карьеру, сосредоточившись на семье и бизнесе.

Личная жизнь

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

После завершения музыкальной карьеры в 2003 году Лена Зосимова посвятила себя семье и воспитанию детей.

В том же году она вышла замуж за предпринимателя Михаила Хенкина. В браке родились двое сыновей — Илья (2004 года рождения) и Борис (2011 года рождения). Однако позже пара, согласно данным СМИ, развелась.

До сегодняшнего дня Зосимова вела закрытый образ жизни, не появлялась на светских мероприятиях, не давала интервью и не вела страницы в соцсетях. И вот, спустя столько лет, звезда нулевых готовится вновь засиять.