Не вырастить садиста: к чему может привести запрет на разговоры с ребенком о сексе

Садизм и мазохизм принято считать чем-то пугающим, отклоняющимся от норм общества. Но в реальности эти сексуальные склонности не возникают внезапно и уж точно не появляются из ниоткуда.

Их формирование — это долгий процесс, корни которого уходят в детство, воспитание, запреты, травмы и способы проживания эмоций. Почему одни люди ищут контроль, а другие — подчинение, и какую роль в этом играют родители и среда?

Подробнее об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Ольга Царенко — семейный психолог, сексолог.

Как происходит развитие сексуальности у ребенка

Фото: 5-tv.ru

На самом деле, формирование сексуальной сферы человека происходит в течение очень длительного периода. И начинается оно не в пубертат, а гораздо раньше.

«В возрасте четырех-шести лет ребенок уже начинает себя идентифицировать с мальчиком или девочкой. Появляются какие-то фантазии, игры на этот счет, начинается формирование психосексуального развития. Здесь очень важно объяснить ребенку правило трусиков, правила сексуальной безопасности — конечно же, на его языке», — объясняет сексолог.

А вот ближе к подростковому периоду у ребенка появляется интерес к интимной жизни, и ближе к 15-16 годам человек уже убеждается в каких-то своих сексуальных предпочтениях, утверждается в своем психосексуальном развитии и предпочтениях.

По словам эксперта, важно понимать, что психосексуальная сфера, сфера сексуального развития очень многогранна и включает в себя ряд факторов.

Среди них:

Биологические факторы. То, что заложено генетически: формирование нервной системы, гормональный фон, состояние биологического тела;

Психологические факторы. То, как человек себя ощущает, проживает, какие чувства его наполняют. Они влияют на паттерны поведения, в том числе и сексуальных предпочтений. Это внутриличностные конфликты, отношения с телом, какие-то травмы, либо наоборот, позитивные моменты;

Социокультурные факторы. Это культурные нормы, которые несет в себе социум: отношения с родителями, с друзьями, сверстниками, влияние учителей или тренеров;

Информационные факторы. Это доступ к тем материалам, которые есть в медийных пространстве: к порнографии, каким-то текстовым и видеоматериалам. Они также влияют на формирование сексуальности ребенка.

«Все это работает в комплексе, формируя у ребенка понимание, как он хочет и чего он хочет. Через них он реализует какой-то свое состояние, свой потенциал — через сексуальные предпочтения в том числе», — подчеркнула психолог.

Как появляются девиации

Фото: 5-tv.ru

Но откуда у человека появляется склонность к садизму или мазохизму? По словам психолога, тут есть один важный компонент — вытесненная агрессия.

«Если глубоко посмотреть на психологически-исторический фактор возникновения склонности к садизму или к мазохизму, то обнаружим либо желание контроля, либо, наоборот, желание избегания контроля», — объясняет Царенко.

Здесь важно понимать, что эту вытесненную агрессивную энергию люди обычно никак не могут реализовать в жизни. Почему? В их случае это может быть по каким-то причинам запрещено, небезопасно, неэкологично, может даже последовать наказание. И тогда она реализуется посредством безопасного контакта — часто в сексуальных играх, в сцене, которая отыгрывается в безопасном пространстве.

«И даже если мы будем говорить про девиации: важно понимать, что если они реализуются с осознанного согласия всех участников процесса, то это считается вариантом сексуальных предпочтений, сексуальной нормы. То есть это разновидность сексуальных практик и фантазий, которые связывают с поиском новых ощущений или попыткой обрести контроль и безопасность. И тогда их развитие связано с индивидуальным опытом, с потребностью, с внутриличностными конфликтами и эмоциональными интенсивностями, которые проживает человек.

То есть эмоционально заряженный человек будет более склонен к какому-то девиантному поведению, если он не умеет иначе свои эмоции проживать. И если он будет подавлять свои эмоциональные всплески в жизни, то чаще всего они будут перенесены в сферу сексуальности», — объясняет сексолог.

Если детально разобрать причины появления девиантного поведения, то здесь важно понимать, что психологические состояния, связанные с потребностями, диктуют человеку — ребенку, подростку — реализовывать их через сексуальный контакт.

Поэтому в случае, когда ребенок не услышан, когда он не имеет права говорить о своих состояниях, если его сексуальная сфера и фантазии под запретом, а психологическое состояние как-то игнорируется, то, скорее всего, у него будут какие-то склонности, в будущем реализуемые в сексуальной сфере.

Второй важный момент — сексуальные травмы. То есть первый сексуальный опыт, пережитые во время него насильственные действия могут отыгрываться в садизме или в мазохизме.

«Но здесь важно понимать, что не все люди, пережившие травмы сексуального насилия, реализуют это через девиантное поведение», — подчеркнула Ольга.

И третий, очень важный фактор — это тип личности. Если по типу личности человек склонен к экстремальным переживаниям, к каким-то рискам, то он будет пытаться их реализовать через сексуальный контакт, через контроль и подчинение, через власть и отсутствие власти — все на и на физическом, и на эмоциональном уровне.

Также еще большую роль играют фантазии, которые возникают под влиянием культурных образов, фильмов и литературы.

«Обратите внимание на то, что потребляет ваш ребенок, какие ролики он смотрит в социальных сетях, какие книги он читает, какое предпочтение он отдает в фильмах. Когда мы потребляем очень много контента, то у нас складывается из всего этого, как в пазле, общая картина», — уточняет эксперт.

Ребенок рождается как чистый лист. И когда он потребляет какой-то контент — это одна деталь пазла, потом вторая… Из общих источников, из отношений со сверстниками и с родителями — и так пазл собирается в общую картину.

Очень важно следить, как ребенок выстраивает отношения со своей сексуальностью. Ведь он не в моменте стал садистом или мазохистом — это длительный процесс. И эти наклонности происходят постепенно, как формирование части сексуальной идентичности.

«В случае, если человек практикует все это в рамках добровольного сценария, если все участники процесса дают добровольное осознанное согласие на это, то это является вариантом сексуальной нормы, что тоже важно учитывать», — подчеркивает психолог.

Как говорить с ребенком на тему сексуальности

Фото: 5-tv.ru

По словам Ольги Царенко, родителям крайне важно выстраивать коммуникацию с ребенком на тему его сексуальности.

«Мы привыкли считать, что он как-нибудь сам все узнает, так как наше поколение этому не учили. Но дело в том, что когда мы были в подростковом возрасте, материалов было очень мало. Сейчас материалов очень много, они в открытом доступе. И неизвестно, что решит потребить ребенок, на что он решит опереться. Лучше задать ему вектор развития, дать безопасную среду для развития его сексуальности, чем потом решать какие-то ситуации, которые уже будет, возможно, не выйдет изменить или изменять придется очень долго и со специалистом», — подчеркивает она.

Во время разговора с ребенком на тему сексуальности важно понимать, что в нем не место запретам. Нужно дать место для его рассказа, и при этом не обесценивать, не формировать негативную среду. И если что-то из сказанного ребенком напугало, нужно попробовать предложить ему другую, альтернативную форму того, что заинтересовало его в теме сексуальности.

Также сексолог уточняет: в некоторых случаях патологическая привязанность формируется не к чему-то, а от чего-то.

«Если ребенок зажат и не имеет места для проявления своего психологического состояния, если он не имеет права проявлять эмоции внутри семьи, если он не может отстаивать свою точку зрения, то у него появится агрессия, которую он станет подавлять. И эту агрессию он будет реализовывать через сексуальный контакт. Потому что другого места для ее экологичной реализации нет», — объясняет сексолог.

Особенно подростков влечет то, что запретно. Именно подростковый интерес очень часто является фактором мотивации в развитии психосексуальных отношений, в том числе девиантных. Потому что разговор может дать ему возможность понять, а при его невозможности то он сразу пойдет пробовать.

И тут может появиться какая-то привязка, фантазия, на которой ребенок фиксируется и оставляет это для себя как единственный приемлемый вариант.

Но как именно вести себя родителю? Психолог советует постепенно выстраивать отношения в сфере сексуальности, начиная с малого возраста.

«В четыре-шесть лет мы объясняем правила трусиков, правила контактности с противоположным полом, не ставим запретов на тему сексуальности и говорим о ней спокойно, без всяких эмоциональных всплесков, без стыда.

Не наказывайте и не стыдите ребенка за проявление любопытства. То есть, когда ребенок приходит и задает какие-то неудобные, на ваш взгляд, вопросы, ваша задача — дать поддержку ему в этом, потому что ему тоже может быть неловко. Но вы взрослый, вы контейнируете его эмоции и справляетесь со своими в этот период, рассказывая то, что вы знаете. Конечно же, тут важно, чтобы сам родитель не стыдился темы секса», — подчеркивает Царенко.

Секс — это прерогатива взрослых. И только взрослые могут спокойно, без стыда передать знания о сексе своим детям. Потому именно им следует формировать положительную картину о сексе и о границах своего тела и телах других людей.

Ребенок должен понимать, где заканчивается его сексуальность и начинаются границы другого человека, которые ни в коем случае нельзя нарушать.

«Прежде всего обеспечьте ребенку безопасный доступ к информации. Безусловно, мы не можем отследить весь потребляемый контент, но иногда стоит выделять время на обсуждение того, что он вообще смотрит, — это крайне важно. Причем не только с точки зрения формирования его психосексуального развития, но и с точки зрения формирования его личностной идентичности, психологического состояния, психологической безопасности, потому что влияния сейчас на наших детей очень много», — отмечает эксперт.

Помимо прочего, доверительные отношения помогают отсрочить первый половой контакт и сделать его более осознанным и безопасным. Второй момент — это помогает определить ребенку, где возник просто интерес, и погасить его в обсуждениях. Или наоборот осознать биологическую тягу, желание телесного контакта, потребность в его реализации.

Также следует следить за тем, с кем дружит ребенок. Если это люди, склонные к агрессии, к каким-то рискованным поступкам, то это тоже может выступить большим фактором для формирования садистического и мазохистического поведения.

«Если у вас есть какие-то вопросы, подозрения, то вы можете прямо спросить у ребенка: «Что с тобой происходит?». Не стесняйтесь разговаривать с ним открыто на тему сексуальности. И он будет, видя вашу открытость, идти на контакт с вами. Возможно, не сразу, особенно если изначально были закрытые отношения, более функциональные, то нужно время выстраивания глубокого эмоционального контакта, доверия и безопасной атмосферы.

Проследите, как вы реагируете невербально на его слова. Потому что иногда мы вербально проявляемся спокойно и открыто, но невербально начинаем закрываться. И когда мы принимаем закрытые позы, ребенок тоже это считывает на уровне зеркальных нейронов, ему становится небезопасно, и он не будет вам открываться», — подмечает эксперт.

Подводя итог, важно сказать, что сексуальная сфера развивается из множества факторов. На все, безусловно, повлиять невозможно, но можно контролировать процесс развития психосексуального развития ребенка в безопасном пространстве. Безопасность и принятие сексуального развития — это очень важный фактор. И для того, чтобы избежать садизма и мазохизма, очень важно давать ребенку проявлять его чувства, агрессию, злость в контакте с родителями в том числе.

Также очень важно формировать доверительные отношения, из которых ребенку не захочется убегать в реализацию контроля и подчинения в сфере секса.