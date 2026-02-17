Лифт постоянно ломается, а УК бездействует? Что делать и куда жаловаться

Почему ваш лифт может стать камерой пыток? Наглядно покажем, что будет с теми, кто не успел выйти на своем этаже. И как выжить, если в кабине начался пожар? Почему лифты все чаще становятся смертельно опасным аттракционом? И кто за это ответит? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Если сорвался лифт: реальная история из жизни

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зашли в лифт, а оказались в огненной ловушке — во Владивостоке девушка вместе с ребенком ехали наверх, как вдруг двери открылись, и их обдало жаром от пламени. На этаже был пожар. В итоге кабину заклинило, и пассажирам пришлось дышать едким дымом.

В этой ситуации, к счастью, звезды не падают, но тоже застревают в лифтах. Неприятность случилась в столичном Доме музыки. Ждать селебрити спасения пришлось около 40 минут.

Жители одного из домов в подмосковном Долгопрудном к такому уже привыкли. Лифты ломаются каждую неделю.

«У нас на 12 этаже лифт часто приезжает, дверь открывается и закрывается несколько раз, лифт может уехать, может не уехать совсем и остаться в режиме погрузки», — делится жительница дома Надежда Криницына.

В доме 19 этажей. Для тех, кто живет высоко, попасть в квартиру или выйти на улицу — настоящее испытание. Особенно трудно — пожилым и детям.

«Мама не смогла спуститься ко мне с коляской. Мне пришлось через пол-улицы в темноте идти домой, и мне соседка помогла подняться по лестнице на этаж», — вспоминает она.

Управляющая компания, по словам жильцов, бездействует.

«Мы не могли вызвать диспетчера, потому что никто не отвечал. Мы открыли такую небольшую щелку, здесь сделали, и кричали людям, чтобы нам помогли», — говорят жители Анна и Сергей Беляевы.

У Бориса Галкина день, который он запомнил на всю жизнь, начинался как обычно. Вышел из квартиры, вызвал лифт.

«Нажимаю первый этаж и чувствую, что проезжаю достаточно короткий промежуток времени. Там секунды две-три это было, и резкое прям падение было вниз, и после этого на экране лифта я вижу, что отобразилась цифра два, то есть второй этаж. И все», — жалуется пострадавший Борис Галкин.

Борис успел схватиться за поручень, чтобы удержаться на ногах.

«Когда я стоял, я понимал, вдруг я упаду еще ниже. Я просто боялся пошевелиться», — объясняет он.

Эта история закончилась благополучно: приехал мастер и перезапустил лифт.

Но почему диспетчер не отвечал сразу, а связь оказалась такой плохой?

Что делать, если диспетчер в лифте не отвечает

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Корреспондент «Стройнадзора» протестировал, насколько легко будет вызвать помощь в случае новой поломки.

В ходе проверки связь в лифте работала плохо: голос диспетчера был едва слышен, а сам разговор сопровождался помехами и непониманием. Собеседник из лифта несколько раз переспрашивал, можно ли вызвать мастера, поскольку лифт застрял, и выражал опасение, что пожилой человек или ребенок в такой ситуации вообще не смогли бы никого позвать.

После этого журналист направился в управляющую компанию, однако ему не открыли дверь, так как день был неприемным. Сотрудник УК, как стало известно, пояснил, что информация предоставляется только в установленные часы приема.

Но что делать жителям в нерабочее время? Этот вопрос так и остался без ответа.

Конечно же, это розыгрыш. Но с лифтами шутки плохи.

Почему ломаются лифты

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Неправильная эксплуатация и обслуживание могут привести к поломкам.

«Основная масса неисправностей — это человеческий фактор. Лифты используются не всегда по назначению», — разъясняет технический эксперт Евгений Романов.

Выйти из строя могут трос, направляющие и другие элементы. Что будет в случае падения лифта?

«Здесь мы сымитировали кабину лифта, которая движется внутри лифтовой шахты. И здесь у нас есть специальный подъемный механизм, за который я буду поднимать или опускать лифт. И есть специальный механизм, который улавливает лифт в случае падения», — показывает ведущий Филипп Курочкин.

Ситуацию: вызвали на девятый этаж лифт, лифт приезжает, человек заходит в кабину, лифт начинает опускаться и в какой-то момент начинает падать вниз.

«Кабина не упала на дно шахты, ее поймал специальный инерционный уловитель», — уверяет специалист.

По его словам, эти механизмы могут иметь разную конструкцию, но у всех у них один и тот же принцип. Они работают полностью автоматически, когда лифт превышает определенную скорость. Для их работы не нужна ни автоматика, ни электропитание.

По статистике, лифт — это самое безопасное средство передвижения. Даже поездка на эскалаторе несет больше рисков.

Но представим, что по какой-то причине уловитель не сработал.

«Упасть вместе с лифтом вниз для современного человека очень маловероятная ситуация. А вот набиться в лифт, как шпроты, и застрять всей толпой, вот это очень частое явление. И здесь всего одна причина для этого. Это несоблюдение правил пользования лифтом», — отмечает ведущий.

Поэтому всегда обязательно надо читать инструкцию.

Если же вы застряли в лифте, нужно прижаться к стенкам кабины, сгруппироваться и постараться не паниковать. Нельзя нажимать подряд на все кнопки, прыгать, а уже тем более пытаться выбраться самостоятельно.

«Даже если со второго этажа в шахту упасть, там защитные узлы, буфера кабины стоят, упор, на который можно упасть и получить тяжелую травму. Чаще всего несовместимую с жизнью», — указывает Романов.

По правилам, из лифта должны освободить в течение получаса. Если диспетчер не отвечает, нужно позвонить в службу спасения. Сотовой связи в лифте может не быть — тогда громко кричите и зовите соседей.

Что делать, если лифты в доме не чинят

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Что делать, если лифты постоянно ломаются, а управляющая компания игнорирует жалобы?

«Вам необходимо обратиться в государственную жилищную инспекцию с сообщением об этом. В последующем, если вы, не дожидаясь результатов от государственной жилищной инспекции, также можете провести собрание собственников жилья, где по решению собственников протокольной части сообщите о передаче данной информации в надзорные органы, такие как прокуратура, администрация города и района. Если не помогли обращения в жилищную инспекцию и другие органы власти, необходимо обратиться в суд», — сообщает юрист Сергей Лукьянов.

Жители дома в Долгопрудном до суда пока не дошли, но уже обратились в местную администрацию. В итоге управляющую компанию оштрафовали, а работу лифтов обещали наладить до середины февраля этого года.