На те же грабли: почему мы постоянно выбираем не тех партнеров

Большинство женщин задаются вопросом: «Почему я выбираю не тех и наступаю на одни и те же грабли?». Ведь поначалу почти все мужчины кажутся «теми самыми», но после конфетно-букетного периода все резко меняется в худшую сторону… И каждый раз отношения развиваются по одному сценарию, нередко похожему на мамины и бабушкины сценарии отношений.

Причины этому часто лежат глубоко в психике. Подробнее о них рассказала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Анастасия Суфиева

Психолог

Почему мы выбираем неподходящих партнеров

Фото: Getty Images / Harbucks

Что нас заставляет выбирать из окружающих партнера именно с такими качествами? Почему мы уходим из отношений, в которых страдали, но снова попадаем в похожие ситуации? Можно ли как-то контролировать свой выбор? Этими вопросами задаются более 95% девушек и женщин.

Женщины нередко хотя бы на небольшое время остаются в отношениях с мужчинами, с которыми им некомфортно, с которыми они страдают. Хоть и мечтали изначально о добром, заботливом, надежном партнере, но притянули совсем не тех, еще и с зависимостями, или инфантилов, или вообще абьюзеров…

«Нас всегда цепляют партнеры, которые дают нам то, к чему мы привыкли с детства. Что это значит? У каждого ребенка есть значимые взрослые, с которыми он тесно взаимодействует. Чаще это родители, но могут быть бабушки, дедушки, дяди, тети, воспитатели, старший брат или сестра, и те, кто занимается воспитанием и с кем ребенок проводит большое количество времени», — объясняет психолог.

Дети растут и впитывают все чувства, эмоции и реакции взрослых из близкого окружения. А вырастая, стремятся вновь оказаться в привычной картине мира и, соответственно, выбирают партнеров, которые помогают им прийти к тем же ощущениям, которые были в детстве.

Детство заканчивается, но каждый стремится во взрослой жизни воссоздать в отношениях комфортную, то есть привычную для себя среду. Даже если в этой среде было тревожно, больно и страшно, но эта привычная психике обстановка.

«Вот почему мы определенным образом воспринимаем потенциальных партнеров и неосознанно делим их на тех, кто нам подходит, и тех, кто нам не подходит. Например, думаем: «Он слишком правильный, мне с ним скучно». Или женщине казалось, что она встретила надежного мужчину, с которым она как за каменной стеной, а он в итоге весь в работе и ей вообще не интересуется. Еще одна из частых мыслей: «Почему я все время влюбляюсь в тех, кому я не нужна?». Наверняка вы тоже рассуждали о потенциальных избранниках в подобном ключе», — заметила специалист.

Техника для понимания бессознательных привычек выбора партнера

Фото, видео: Getty Images / fizkes; 5-tv.ru

Несмотря на усилия в поиске своего человека, нередко в отношения все равно приходят разочарования и страдания. Потому что выбор идет бессознательно. А уже потом приходят объяснения, что именно зацепило в человеке.

Понять личные паттерны в выборе партнера поможет специальная техника. Ее разработали супруги-психотерапевты Харвилл Хендрикс и Хелен Хант, которые хотели вывести формулу для понимания личных установок в выборе возлюбленных. Она поможет создать портрет человека, к отношениям с которым есть стремление не сознательное, а бессознательное — причем как для мужчин, так и для женщин.

Возьмите лист бумаги и ручку. Для первого пункта постарайтесь вспомнить взрослых, которые были рядом в детстве, которые воспитывали. Это могут быть мама, папа, бабушка, дедушка, если вы много времени проводили с ними. Описывайте каждого. Вспомните, как вы их воспринимали, какими они вам казались в детстве: добрыми, злыми, равнодушными или любящими.

«Ваша задача — разделить листок на пять блоков. У нас будут блоки А, B, C, D, Е. Можно сделать несколько столбиков», — объясняет психолог.

В блок А запишите отрицательные (по вашему мнению) черты характера значимого для вас взрослого. Нужно описать прилагательными не менее трех черт, например, «контролирующий», «вспыльчивый», «грубый» — так, как они воспринимались именно в детстве. В блок B нужно выписать уже положительные черты тех же взрослых — не менее трех. Например, «заботливый», «добрый», «понимающий». В блок C выписывайте то, в чем больше всего нуждались в детстве, но так и не получили либо получили недостаточно. Например, внимания, понимания, любви, поддержки, времени. Здесь вспомните все-все свои дефициты. В блок D нужно внести самые счастливые детские воспоминания, потребности, которые во время этих событий были удовлетворены, и самые яркие связанные с ними эмоции. Например, безопасность, спокойствие, радость, счастье. Вспомнить нужно не менее трех событий. В блок E нужно внести две-три ситуации, во время которых вы испытывали гнев, злость, где переживали невозможность удовлетворения каких-то своих потребностей. Здесь запишите, как вы на это реагировали. Например, плакали, замыкались в себе, убегали, либо старались как-то привлечь внимание, ответить, среагировать. Лучше, если вариантов будет несколько. «Например, ситуация: папа обещал пойти со мной на выходных на набережную погулять после работы, но пришел домой поздно и пьяным. Мама начала его ругать за то, что он не выполнил свое обещание, и они стали громко ссориться. Это ситуация. Дальше пишем эмоцию, которую вы испытывали. Например, я чувствовала себя несчастной и виноватой в том, что родители поругались из-за меня. Это ваша эмоция. И далее реакция. Как вы реагировали на это? Например, сидели тихонько в уголочке, зажимали уши и плакали. И у вас, как и в прошлом пункте, должна получиться цепочка: ситуация-эмоция-реакция», — объясняет Анастасия Суфиева.

Итоговая формула:

Я часто ищу и нахожу человека, который обладает чертами из пункта A, чтобы он наконец оказался B, чтобы я получил (а) C, почувствовала себя как в D. Иногда я мешаю себе получить то, что мне нужно, действуя как в E.

«А теперь сядьте и порефлексируйте, проанализируйте свои отношения с партнером. Поймите, увидели ли вы определенную взаимосвязь с вашим детством. Если вы выявили закономерность в событиях, которые с вами происходят в настоящем, и осознали ее — это уже хорошо, вы уже на верном пути. Тем более, что ситуацию всегда можно исправить. Для этого нужно отслеживать мысли, установки и восприятие, навязанные вам травмой, и сознательно менять их на здоровые. Полученные инсайты могут стать терапевтическими целями для работы с психотерапевтом», — подчеркнула психолог.

Если же никаких закономерностей выявлено не было, то можно поздравить себя — скорее всего, в жизни уже было многое осознанно и изменено, убеждения — проработаны. И получен навык в построении безопасных и счастливых отношений.