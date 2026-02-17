Простить нельзя помиловать: как пережить измену и нужно ли это делать

Пришел вопрос от читательницы: «Можно ли спасти брак после измены? У нас семья, ребенок, он изменил. Не хочу разрушать семью из-за ребенка. Стоит ли прощать и как вообще простить?».

Ситуация, очевидно, непростая, но частая. Ее эксклюзивно для Пятого канала разобрала Анастасия Суфиева — психолог, сексолог, психосоматолог, EMDR-терапевт.

Стоит ли прощать измену

Как отметила психолог, читательнице здесь важно принять решение не ради ребенка, а ради пары и ради любви, понять, готовы ли оба сохранить свои отношения.

«Ребенок никогда не будет счастлив, если родители живут в разладе и делают вид, что все хорошо. Поэтому здесь в приоритете должно быть только ваше счастье: счастлива мама — счастливы дети.

Я, как женщина, столкнувшаяся с изменой в отношениях, понимаю, что это не конец, а сигнал, что в паре что-то идет не так. После измены можно не только сохранить отношения, но и улучшить их, вывести на новый уровень. Замечу, что каждый случай индивидуален, и очень важно, чтобы работать над собой и реанимировать отношения хотели оба», — подчеркнула эксперт.

Для начала нужно проанализировать, как стал известен факт измены и есть ли доказательства. Признал ли партнер, что изменил, или все отрицает? Как он себя оправдывает? Если есть чувства у обоих, есть ли желание сохранить отношения, улучшить их?

«Если партнер действительно раскаивается и выдвигает ряд причин, почему это произошло, если подобные случаи измен не выявлялись ранее, то ваш супруг заслуживает быть услышанным, а отношениям нужно дать шанс. И вашей целью сейчас должно быть не проживание и прощение измены, а возвращение к прежнему состоянию, выстраивание работающих отношений, которые безопасны, искренни и устойчивы для всех участников, включая ребенка», — отметила Суфиева.

Здесь, по словам психолога, важно понимать, что вы уже не будете прежними и отношения тоже не будут прежними. Но их можно попытаться построить заново.

Если решили сохранить отношения после измены

Если вы оба приняли решение сохранить отношения, поняли, что готовы работать над ними, самыми важными в этом процессе будут честность и безопасность.

«Здесь нужно понять, готовы ли вы оба обсудить возникшую проблему, ее причины и найти решение. Вообще, измена часто отражает неполноту общения, неудовлетворенные потребности, накопившийся стресс, неразрешенные конфликты, травмы, накопившиеся обиды. И разговор здесь важен не для того, чтобы найти, кто прав, а кто виноват, а чтобы понять причину и что нужно изменить в отношениях и в себе для того, чтобы они стали счастливыми, гармоничными», — подчеркивает психолог.

При столкновении с изменой партнера Анастасия Суфиева советует дать себе время, чтобы эмоционально прожить этот период, разобраться в себе, разобраться в паре, найти выход из сложившейся ситуации.

«Если вы понимаете, что не справляетесь с эмоциями, необходимо пройти индивидуальную терапию, желательно для каждого. Это помогает экологично пережить боль, разобраться в своих чувствах, прожить гнев, обиду, вину, тревогу, страх, повысить самооценку и увидеть свои границы.

Также рекомендуется семейная парная терапия. Если вы оба готовы работать, то она будет пространством для разговора под контролем специалиста. Это нужно, чтобы научиться говорить без обвинений, слышать друг друга и начать вырабатывать новые правила взаимодействия», — объясняет эксперт.

Также важно зафиксировать честные правила и границы, установить прямые договоренности по типу «никаких тайных телефонных переписок», начать регулярные открытые и безопасные разговоры о чувствах. Изменившему важно будет информировать партнера о порядке своего дня, о каких-то встречах и так далее. Такие правила помогают снизить риск повторного нарушения доверия и по кирпичику будут выстраивать уже разрушенное.

Необходимо работать над общими целями. Здесь важно уточнить, какие ценности каждый вкладывает в эти отношения, как видит семью, роль каждого в ней. Чего не хватает? Что бы хотелось привнести в свою совместную жизнь?

«После таких разговоров важно оценить динамику через некоторое время. Дайте себе четыре-шесть недель и обсудите, что работает, что нет. И затем можно этот план скорректировать», — советует Суфиева.

Как простить измену

А как вообще простить изменщика? Здесь важно понимать, что простить не значит забыть.

«Прощение — это выбор, который вы делаете внутри себя, чтобы идти дальше с готовностью к переменам, к новому, к изменениям. Потому что если простить сложно, эта обида сидит внутри вас и делает только хуже. И здесь прощение — это не для другого, а для очищения себя», — объясняет Анастасия.

Первый шаг — прожить эмоции, не подавлять их, признать, что есть боль, злость и страх, позволить себе эти чувства прожить без стигматизации, то есть негативного отношения к ним.

Второй шаг — выяснение каких-то фактов измены. Здесь главное не увязнуть в деталях. Можно задать следующие вопросы: когда, где, как это случилось. Они нужны для восстановления доверия. Но слишком подробные разговоры о деталях измены часто углубляют рану, поэтому необходимо регулировать глубину обсуждения.

Третий шаг — осознание вины и намерение измениться. То есть партнер должен продемонстрировать искреннее раскаяние и конкретные изменения в поведении. Не только слова — должны быть конкретные действия.

Четвертый шаг — конкретный план изменений. Что именно человек готов сделать, чтобы не повторить случившееся? Это может быть терапия, соблюдение границ, регулярные и откровенные разговоры о чувствах, работа над эмоциональной близостью, больше времени вместе, прозрачность контакта.

«То есть вы знаете распорядок дня партнера, его телефон открыт для вас. Это все будет не наказанием, а инструментом восстановления доверия. И вы, и ваш партнер к этому должны относиться именно так — это важно для вас обоих, если вы хотите сохранить отношения, улучшить их качество», — подчеркнула психолог.

Пятый шаг — время. Дать это время нужно себе.

«Простить измену — значит позволить времени поработать над отношениями. Это может занять месяцы, может и годы. Для доверия нет быстрого рецепта, у каждого это индивидуальный процесс», — объясняет эксперт.

Если есть риск повтора измены

Что делать, если риск повторной измены велик? И как понять, что он вообще есть?

По словам психолога, признаки для такого могут быть следующие: повторяющиеся секреты, отсутствие, манипулятивное поведение, повторная вовлеченность в связь с кем-то другим.

Здесь есть несколько вариантов решений. Если партнер не идет на контакт, продолжает что-то скрывать, здесь можно лично продолжить работу с терапевтом, строго соблюдать договоренности. Можно рассмотреть временную паузу в отношениях или даже раздельное проживание.

«Важный момент: вы вправе выбирать разрыв, если внутренний голос говорит, что вы не готовы прощать, не готовы работать над отношениями, и присутствие партнера в вашей жизни продолжает вас ранить. И никакое уважение к ребенку не требует сохранения отношений. Ваше личное счастье превыше всего. Помните об этом. Счастливы вы — счастлив ваш ребенок», — особо подчеркнула Суфиева.

Три практических действия после измены

Что можно взять как практическое задание после измены? Для начала стоит сделать короткий план безопасности на ближайшую неделю.

«Как вы будете общаться, какие границы установите? Оцените, готовы ли вы оба к терапии. Если да, запишите, что именно вы хотите решить в ней: восстановить доверие, наладить общение, может, рассмотреть и проанализировать свои родительские роли. И попробуйте ввести один несложный инструмент доверия — совместный разговор без гаджетов, глаза в глаза, о своих чувствах, о своих реакциях, о своих потребностях», — объясняет эксперт.

Также можно вести дневник чувств. Просто выписывать на бумагу то, что скопилось внутри. И проживать эти чувства, не загоняя их в угол. И третье — можно и нужно договориться о прозрачности расписания. Чтобы оба знали, где сейчас находится другой, чем занимается.

Стоит подумать, какие ресурсы нужны для восстановления.

«Какие шаги важны конкретно для вас, чтобы вы смогли снова довериться партнеру? Ведь сохранить брак после измены все-таки возможно, но это требует активной продуманной работы от обоих партнеров и часто требует профессиональной поддержки», — отметила психолог.

Важно помнить: решение прощать или не прощать — это личный выбор, который должен соответствовать чувствам того, кому изменили, его ценностям и реальному состоянию отношений.

«У каждой пары свой путь. Ваша задача — выбрать тот, который минимизирует боль и потери для вас и для вашего ребенка, а также обеспечит эмоциональную безопасность и даст возможность жить с достоинством», — подвела итог Анастасия.