Ледяной пол зимой и парник летом: главные ошибки при утеплении дома

Пожар в Гонконге стал одним из самых смертоносных в Гонконге — погибли более 150 человек. Эксперты назвали предварительные причины: использование горючих материалов для утепления.

Огонь охватил одну из стен строящегося многоквартирника в Твери, в ней тоже загорелся утеплитель. И такое — не редкость. Чем точно не стоит утеплять дом? Как разные материалы сохраняют тепло? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Для чего предназначены разные виды утеплителя

Первый тип — минеральная вата. Ее главные преимущества: не горит, легко монтируется и долговечна. Но есть и слабое место — боится воды, хотя этот вариант идеален для стен и кровли.

Далее следует пенополистирол, он же пенопласт, — влагостойкий, на нем не появляется плесень, также обладает хорошими шумоизоляционными свойствами.

Такой материал подойдет для утепления балкона, фундамента и цоколя — там, где возможна влага. Главное преимущество эковаты — наносится бесшовным ковром, хорошо держит тепло.

Но для монтажа требуется специальная техника, к тому же этот материал со временем дает усадку. Он отлично подходит для сложных участков, таких как, например, чердак.

Как правильно выбрать утеплитель

При покупке важно обратить внимание на качество материала: хорошая минвата — пружинит, а пенопласт — не крошится.

«Стройнадзор» провел собственный эксперимент и узнал, какой материал лучше сохраняет тепло.

«Итак, я здесь подготовил три одинаковые коробки. Одна у нас коробка пустая, вторая утеплена пенополистиролом и третья минеральной ватой», — говорит ведущий Филипп Курочкин.

А в качестве имитации отопительных приборов взяли три бутылки с горячей водой. В каждой температура одинаковая, порядка 80 градусов.

Далее в каждый вымышленный дом ставят обогреватели. Затем накрывают коробки и оставляют на 15 минут.

«Сначала проверим воду из коробки с минеральной ватой — 37,2. Следующей проверяем бутылку из коробки с пенопластом — 39,1. И теперь дом без утепления — 28,1. Конечно, все зависит от того, из каких материалов сделан дом или квартира, и также от количества квадратных метров, но однозначно можно сказать, что чемпионом по утеплению является пенополистирол», — комментирует ведущий.

Главные ошибки при выборе и монтаже утеплителя

Оптимальная его толщина — пять сантиметров (см), а не два-три, как думают многие. Еще один недочет — отсутствие пароизоляции.

«Стены не должны дышать. Если материал пропускает воздух, значит, они пропускают и пар. А пар — это вода. Соответственно, утеплители теряют свои теплоизолирующие функции благодаря тому, что вода — отличный проводник тепла. Лучше использовать влагостойкую теплоизоляцию. Однако здесь стоит обратить внимание на подбор толщины. Для стен из газобетона или древесины рекомендуется использовать как минимум 50 миллиметров (мм), а лучше даже 100, если вы находитесь в северных широтах», — рассказывает инженер-строитель София Бочкарева.

Однако именно он считается одним из самых горючих материалов и стал причиной пожаров в Твери и Гонконге. Материал легко воспламеняется, но в современные составы добавляют антипирены, которые замедляют распространение огня.

При возгорании пенополистирол выделяет токсичный дым — его следует использовать в сочетании с огнезащитной отделкой. При покупке важно потребовать у продавца сертификат пожарной безопасности.

Как утепляли дома природными материалами

В старину для утепления жилища и правда использовали природные материалы — глину, солому, мох и другие.

Засыпал человек крышу своего пристроя овечьим навозом бараньим для утепления. Судя по отзывам стариков, овечий навоз не привлекает всякую живность, то есть отпугивает.

Сейчас все требования к строительству и, в том числе, утеплению зданий закреплены в ГОСТах.

«Температурно-влажностному режиму и микроклимату помещений уделяется большое внимание в строительных нормах и правилах. При нарушении требований строительных норм и правил возникает большое количество проблем, связанных, как правило, с некорректным подбором строительных конструкций и нарушением технологии строительства», — объясняет ведущий инженер научно-исследовательского института строительной физики РААСН Иван Курилюк.

Итог таких нарушений: зимой — ледяной пол и сквозняки, а летом — парник.

Почему для утеплителя важна вентиляция

Кстати, стены самых популярных частных домов из древесины и газобетона, как правило, имеют избыточную влажность. Если не предусмотреть качественное утепление и вентиляцию — можно получить проблемы со здоровьем.

«При высокой влажности в помещении, на стенах, на полу, на потолке может развиться плесень и грибки. Особенно опасна черная плесень. Она может привести к развитию заболеваний, как бронхиальная астма, значительно осложнить пневмонию или просто привести к развитию пневмонии», — поясняет аллерголог, доктор медицинских наук Татьяна Бандурина.

Чтобы не ошибиться с выбором утеплителя, в первую очередь надо понимать, для какой конструкции он покупается.

Важно смотреть и на основные характеристики материала: это коэффициент теплопроводности — чем он меньше, тем в помещении теплее, группа горючести — для жилья лучше использовать негорючий или слабогорючий утеплитель.

Еще один важный параметр — гигроскопичность. Низкий показатель означает, что утеплитель надолго сохранит свои теплоизоляционные свойства.