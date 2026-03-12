«Я всех простила»: что стало с Ларисой Долиной после скандала с квартирой

Лариса Долина о скандале с квартирой: Я всех простила и иду дальше

Скандальная история народной артистки России Ларисы Долиной с квартирой в центре Москвы несколько месяцев не сходила с новостных лент. Ситуацию обсуждали буквально на каждом шагу — от телевизионных ток-шоу до социальных сетей. Но со временем шум вокруг этой истории начал стихать.

Сама артистка впервые откровенно рассказала, как пережила этот непростой период и что помогло ей не сломаться. Кто оказался рядом с Долиной в самый тяжелый момент? Где сейчас живет певица после потери квартиры в элитном районе столицы?

И главное — вернулась ли Лариса Долина к привычной концертной жизни или она по-прежнему сталкивается с негласной «отменой»? Подробности — в материале 5-tv.ru.

«Я всех простила, как всегда»: Лариса Долина о «деле Долиной»

Интервью Ларисы Долиной после скандала с квартирой: как живет сейчас певица? Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Конечно, ситуация с потерей квартиры сильно выбила Ларису Долину из колеи и принесла ей немало стресса. А еще больше — черного пиара, причем настолько, что она стала самой упоминаемой российской артисткой в интернете.

«Я стараюсь смотреть на это по-философски. Я никого не ругаю и никого не проклинаю: в жизни этого делать нельзя. Человек так устроен: сегодня он поднимает тебя на пьедестал, а завтра может попытаться растоптать — иногда просто потому, что кто-то что-то сказал. Поэтому я ни на кого не обижаюсь и не держу зла.

Я принимаю жизнь такой, какая она есть, и просто иду дальше. Не останавливаюсь, не оглядываюсь назад, а смотрю в будущее — с открытыми глазами и высоко поднятой головой. Я всегда была такой», — прокомментировала ситуацию Лариса Долина в интервью ТАСС.

А так называемое «дело Долиной» она и вовсе не считает ярлыком. И, более того, по ее словам, не видит смысла «бороться с несправедливостью».

«Я просто перевернула эту страницу своей жизни и пошла дальше. Да, пережить это было тяжело — я живой человек. Но это прошло. Были люди, которые желали мне смерти, желали смерти моей семье, моим детям. Но я не собираюсь отвечать на зло злом. Я думаю, многие из них говорили это не всерьез — возможно, под влиянием эмоций или общественного давления. Я всех простила, как всегда. Не держу ни на кого зла и иду дальше», — подытожила артистка.

«Не оставят ее без жилья»: как Лариса Долина лишилась квартиры и куда съехала

Интервью Ларисы Долиной после скандала с квартирой: как живет сейчас певица? Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Летом 2024 года стало известно, что народная артистка России Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников: несколько месяцев ее «обрабатывали» злоумышленники, представлявшиеся сотрудниками разных организаций (в том числе ФСБ и Росфинмониторинга), — в итоге певица перевела им внушительную сумму денег, в том числе от продажи своей квартиры в центре Москвы в районе Хамовники.

Мошенники убедили Долину, что сделку по продаже жилья нужно провести для защиты от аферистов и что она будет фиктивной, а имущество вернется к ней позже. В июне 2024-го певица продала квартиру предпринимательнице Полине Лурье за 112 миллионов рублей (при рыночной стоимости около 138 миллионов рублей). Лурье внесла залог один миллион рублей, затем оплатила оставшиеся 111.

Сделка прошла с участием риелторов и банковских работников. Полученные деньги Долина передала, как выяснила позже, мошенникам. После сделки певица отказалась выезжать из квартиры.

После громкого скандала история с квартирой переросла в затяжную судебную тяжбу между Ларисой Долиной и Полиной Лурье. Сначала суд встал на сторону певицы: в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы признал сделку купли-продажи недействительной и вернул квартиру артистке, решив, что она действовала под влиянием мошенников и не осознавала полностью своих действий. Встречный иск Лурье о выселении тогда был отклонен.

Началась волна громких возмущений. Множество россиян встали на сторону Полины Лурье, оставшейся без денег и квартиры. Певица столкнулась с «отменой» и ушла в затишье. Но со временем хейт в сторону Долиной усилился настолько, что она решилась высказаться на всю страну, чтобы расставить все точки над «i» в скандальной истории с квартирой.

«Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники. Я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Я хочу быть честной перед самой собой прежде всего. Это единственный выход и единственное справедливое решение», — сказала Долина в эфире на федеральном телеканале.

При этом певица заявила, что у нее нет нужной суммы, но она вернет деньги Лурье в полном объеме.

Однако позже ситуация резко изменилась: в декабре 2025 года Верховный суд отменил решения предыдущих инстанций и признал Лурье добросовестным покупателем, фактически оставив право собственности на квартиру за ней. Так многомесячная судебная борьба закончилась победой покупательницы и стала одним из самых обсуждаемых имущественных споров в российском шоу-бизнесе.

История с квартирой певицы вызвала широкий резонанс и породила термин «эффект Долиной» — так стали называть попытки недобросовестных продавцов оспаривать сделки по аналогичной схеме. При всем этом артистка до последнего не съезжала из уже ставшей чужой квартиры, дождавшись дня официального выселения.

В декабре 2025-го Лурье в ходе интервью на федеральном телеканале сообщила о своих планах на новую, наконец-то перешедшую к ней квартиру.

«У нас разный состав семьи с Ларисой Александровной и разные вкусы, поэтому я сразу выбирала квартиру, в которой буду делать полностью ремонт. Буду делать перепланировку», — сказала она.

В итоге, пока Лурье праздновала долгожданное новоселье, всех интересовал вопрос: а где же теперь будет жить Лариса Долина? Певица нашла крышу над головой, хоть и временную.

«Мне есть, где жить. Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем собственное жилье приобрести, пока неизвестно, но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю. Но пока что нам ее дают на очень хороших условиях в аренду», — рассказала артистка.

Но, по данным KP.RU, вскоре и Лариса Долина будет праздновать новоселье в собственной квартире, которую ей подарят друзья.

«Благодаря друзьям скоро у нее будет своя крыша над головой. Я просто не могу сейчас об этом говорить, Лариса Александровна пока не разрешила. Но я рад, что друзья обратили внимание на ее ситуацию и не оставят ее без жилья», — рассказал изданию бизнесмен Юрий Растегин, подаривший певице в 2022 году джазовый клуб.

Можно ли назвать эту историю со счастливым концом? Для Полины Лурье — безусловно. А Лариса Долина извлекла из нее ценный урок. Певица отметила, что скандал с квартирой показал, как много у нее друзей среди артистов. Первым руку помощи ей протянул народный артист России, саксофонист Игорь Бутман.

«Очень многие, практически все меня поддержали — за что я сейчас, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех», — сказала Долина в интервью РИА Новости.

«Последнее прощай»: карьера Ларисы Долиной после «отмены»

Интервью Ларисы Долиной после скандала с квартирой: как живет сейчас певица? Фото: © РИА Новости / Юрий Кочетков

Совсем недавно стало известно, что Лариса Долина готовит новую концертную программу и большой тур. Связан он в том числе с ее новыми песнями, одна из которых — «Последнее прощай». По словам певицы, она покорила уже миллионы слушателей. Ближайший сольный концерт пройдет совсем скоро — 22 марта в подмосковном Подольске.

«Песня идет своим путем дальше; надеюсь, в итоге она займет первое место в хит-параде «Золотого граммофона». В любом случае дело не только в топах. Все мои новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что я стала немного взрослее и, пережив непростую жизненную ситуацию (с квартирой — Прим. ред.), по-другому начала смотреть на многие вещи.

Знаете, когда с человеком происходит что-то очень серьезное, неважно, в хорошем или в плохом смысле, — его жизнь меняется. И после того, как это переживаешь, начинаешь иначе воспринимать многое вокруг. Большинство этих песен записано именно в тот период и после того, как все это произошло. Поэтому они получились очень трогательными и качественными», — поделилась певица в интервью ТАСС.

Именно эти песни Долина представит публике на туре «Юбилей в кругу друзей». Певица уверена, что они обязательно найдут отклик в сердцах слушателей. Конечно же, она исполнит и старые, уже полюбившиеся многим композиции.

А еще Лариса Долина планирует снять клип — на ту самую «Последнее прощай» и на несколько других песен.

«Честно скажу, я давно не снимала клипы, ведь для меня самая приятная часть моей профессии — это живые концерты, выступления, театральные постановки, в которых я участвую. Съемки — не самая любимая часть работы, но я понимаю, что без этого сегодня нельзя. Поэтому принимаю все условия и делаю все возможное, чтобы получился красивый ролик — не просто песня, которую можно послушать, а история, которую можно еще и увидеть», — отметила она.