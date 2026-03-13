«Сгорел» мгновенно: как жил и умер рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный

Рыжий хулиган Гусь из «Электроника» Василий Скромный умер из-за онкологии

Умер актер Василий Скромный, которого вся страна знала как рыжего хулигана Макара Гусева из культового фильма «Приключения Электроника». Ему был 61 год. О смерти сообщили его близкие, подтвердив, что причиной стала продолжительная болезнь.

«У него была онкология», — рассказал знакомый артиста в беседе с aif.ru.

Почему актерская карьера Скромного не задалась после успеха в «Электронике»? Как сложилась его судьба — в материале 5-tv.ru.

Тот самый Гусь: как одесский школьник Василий Скромный стал звездой советских экранов

Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Судьба свела Василия со съемочной группой «Электроника» совершенно случайно. Второй режиссер картины Юлия Константинова пришла в одесскую школу в поисках детей для массовки. Василий в этот момент лихо съезжал по перилам и едва не сбил женщину с ног.

Константинова подняла глаза и поняла: вот он, тот самый Макар Гусев, которого так долго не могли найти. Утвердили парня без проб — просто поговорили и поняли, что это его роль.

На площадке царила уникальная атмосфера. Рядом с юными актерами работали настоящие мастодонты советского кино: Николай Гринько, Владимир Басов, Николай Караченцов, Евгений Весник, Майя Булгакова, Роза Макагонова и многие другие. Дети старались не ударить в грязь лицом перед такими партнерами.

Сам Скромный позже признавался, что в фильме ему не приходилось играть. Он просто был собой — бесшабашным, конопатым мальчишкой, слегка хулиганистым, но умеющим дружить по-настоящему.

Фразы Макара Гусева из «Электроника», которые стали крылатыми

Кадр из к/ф «Я — Хортица», реж. Александр Игишев, 1981 г.

Феномен популярности Макара Гусева в исполнении Василия Скромного заключается в удивительной вещи: персонаж, задуманный как второстепенный, не просто запомнился зрителям — его реплики стали частью культурного кода целого поколения, разлетелись на цитаты и живут до сих пор, спустя десятилетия после выхода фильма.

Зрители старшего поколения до сих пор помнят ту самую сцену первой встречи с Электроником, когда на простодушный вопрос «Вы — Гусь?» следует совершенно неожиданная и оттого еще более смешная реакция: «Я тебе такого „гуся“ покажу, век помнить будешь. А ну повторяй: „Макар Степаныч“!»

Эта фраза мгновенно ушла в народ — ею обменивались школьники, дразнили друг друга, вставляли в разговоры при любом удобном случае.

А чего стоит знаменитое «Давай сломаем пианино» — данная реплика стала настоящим гимном всех школьных хулиганов и бунтарей, мечтавших хоть как-то разнообразить скучные уроки музыки.

Но не только хулиганскими выходками запомнился Макар.

«Ну, колбаса, держись!»;

«Да что здесь происходит-то?! Ну дайте же пролезть человеку!.. А ну, говори правду!» — в этих фразах была та самая искренняя детская непосредственность, которая заставляла зрителей улыбаться и сопереживать.

Даже его коронное «Я не богу! Вы отрываете бде дос!» — казалось бы, просто смешная оговорка, но именно такие мелочи делают персонажа живым и настоящим.

Каждая фраза Гуся моментально подхватывалась зрителями, уходила в школьные дворы, в пионерские лагеря, в обычные разговоры и оставалась там на десятилетия.

Почему Василий Скромный ушел из кино

Кадр из к/ф «Комбаты», реж. Вячеслав Колегаев, 1983 г.

После оглушительного успеха Василий снялся еще в нескольких фильмах: «Школа», «Я — Хортица», «Третье измерение», «Комбаты». Молодой артист получил профессиональное актерское образование, однако большого желания строить карьеру в кино у него не было.

Сначала — работа спасателем на пляже, потом армия — служил в морской авиации, а море, как признавался сам Скромный, оказалось ближе для него, чем сцена.

По всей видимости, именно из-за этого обстоятельства актер поступил в мореходное училище и навсегда связал жизнь с флотом. Василий был боцманом дальнего плавания на торговых судах. О кино, правда, говорил мало или вовсе старался не упоминать его, а интервью давать не любил.

Жил звезда «Электроника» в Одессе, в доме с видом на полюбившееся море. Отмечается, что Скромный находился в счастливейшем браке и оставался человеком скромным под стать своей фамилии. Даже оглушительный успех картины не смог «заразить» Василия звездной болезнью.

«У него дом был с видом на море в Одессе, он — потомственный моряк. И пусть не дорос до капитана дальнего плавания, но был боцманом, ходил на торговых судах. Море было его страсть. Был хороший семьянин, честный, порядочный человек. 61 год — это очень рано и очень неожиданно.

Насколько знаю, умер от онкологии, которая забрала его за несколько месяцев буквально. А был Вася очень сильный и крепкий мужик. Но говорят, Господь забирает лучших», — рассказал актер Владимир Торсуев изданию КP.RU.

Отношение актера Василия Скромного к фильму «Приключения Электроника»

Кадр из к/ф «Приключения Электроника», реж. Константин Бромберг, 1979 г.

Даже став моряком, Скромный не забывал ленту, сделавшую его знаменитым. Когда по телевизору показывали «Приключения Электроника», он всегда пересматривал картину. Знал ее наизусть. И сожалел, что сейчас так мало снимают кино, которое одинаково интересно и детям, и взрослым.

Однажды, когда ему было уже за 50, журналисты спросили: согласился бы он снова сыграть Макара Гусева, если бы снимали продолжение? Серьезный боцман, смущаясь, ответил: «С большим удовольствием». Но продолжения так и не сняли…

Как близкие и коллеги вспоминают актера Василия Скромного

Кадр из к/ф «Третье измерение», реж. Вилен Новак, 1981 г. (Васили Скромный справа)

С Владимиром Торсуевым, сыгравшим Электроника, Скромный подружился сразу — с первого рукопожатия. И сохранить эту дружбу у мужчин получилось на всю жизнь.

«Я очень скорблю. Совершенно неожиданная новость, как гром среди ясного неба. Ушел хороший друг. Знаете, бывает дружба с первого взгляда. С этой ролью целая история: сначала играть Макара Гусева взяли одного юного актера.

А когда выбрали нас с Юрой, и мы приехали на Одесскую киностудию, получилось, что тот мальчик — замечательный на самом деле парень — на голову ниже нас. Какой может быть маленький хулиган, который гоняет Сыроежкина?

Начало съемок переносили из-за того, что никого не могли на эту роль. Его нашли совершенно случайно — Юлия Дмитриевна Константинова (второй режиссер сериала про Электроника — прим.ред.) наткнулась на него в одной школе и поняла, что он подходит. С первого знакомства мы пожали с ним руки и начали дружбу. Не только на съемках, но и всю дальнейшую жизнь», — поделился Торсуев.

«Гусь был самым крутым», «Спасибо за детство!» — пишут сейчас в соцсетях благодарные зрители.

«Приключения Электроника» остались в истории советского кино как эталон доброго, умного, увлекательного кино для всей семьи. А Макар Гусев в исполнении Василия Скромного — как тот самый хулиган с большим сердцем, без которого этот фильм был бы совсем другим.

Василий Скромный прожил свою жизнь так, как сам выбрал: сначала море, потом тихая семейная гавань. Без пафоса, без громких интервью, без попыток погреться в лучах былой славы. Но для миллионов он навсегда останется тем рыжим парнем, который умел дружить по-настоящему.