Гной, выпадение волос и забытые салфетки внутри: шокирующие истории неудачной пластики

Почему пластические хирурги забывают в теле пациента посторонние предметы? Чем опасны гаджеты для красоты? Почему даже вынужденная пластика может покалечить? Как защитить свои права пострадавшим от неудачных процедур? Кто из звезд переборщил с пластикой? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Забыли салфетку внутри человека»

Екатерина Попова обратилась к пластическому хирургу, чтобы восстановить грудь после онкологического заболевания. По всем показателям она находилась в стойкой ремиссии, и это позволяло провести операцию.

Из Тулы Екатерина поехала в клинику в Санкт-Петербурге. Спустя две недели после процедуры она почувствовала себя плохо: грудь болела, поднялась температура под 40.

Хирург рекомендовал пропить антибиотики и сделать ультразвук, но ситуация не менялась — швы покраснели, опухли, начался некроз тканей.

«Доктор посмотрел, сказал, что, вероятнее всего, началось отторжение импланта и что его нужно будет удалять. Я говорю: „А что мне тогда делать?“ Он сказал: „Я вам ничем помочь не могу. Найдите, кто вам удалит имплант», — вспоминает женщина.

Состояние стремительно ухудшалось, времени на поиски новой клиники не было, денег тем более. Пришлось обратиться в местное отделение хирургии, там по острой боли провели срочное вмешательство. Имплант извлекли.

Но под ним обнаружили то, что на самом деле стало причиной острых болей.

«Подошел доктор, щипцами потрогал, сказал: „Это салфетка, но она вросла уже туда. Надо, как бы, ее удалять“. И он меня, в общем-то, как бы, даже толком меня не успели предупредить, как они ее выдрали. Знаете, у меня на тот момент было такое ощущение, как будто с меня сняли кожу», — делится героиня.

Екатерина обратилась в суд, но клиника отказалась от мировых соглашений и выплат, хотя были фото доказательства забытой внутри полости салфетки. Разбирательство продолжается, а Екатерина уже не надеется восстановить красоту при помощи пластики.

«Кожи, куда можно вставить имплант, там просто нет. На ребра, на которых тонкий слой кожи, может быть, лет через 20 он нарастет, может быть, и нет. Но психологически сказать, что как бы для меня тяжело, очень тяжело», — признается она.

Вместо подтяжки алопеция и гниющие швы

Эльвира Хамитова обратилась к пластическому хирургу в надежде на преображение. Результат разочаровал и добавил серьезных проблем со здоровьем.

«Я обратилась в клинику с целью подтяжки верхней трети лица. Для того, чтобы исправить асимметрию, у меня одна из бровей расположена чуть ниже. И, соответственно, для того, чтобы мне эту асимметрию исправить, выровнять брови на один уровень, на одну горизонталь, получается, мне эту бровь нужно было подтянуть гораздо сильнее», — рассказывает девушка.

Послеоперационные швы на голове загноились, стали выпадать волосы. Врач на просьбы о помощи не реагировал, и девушка обратилась в суд с иском на два миллиона рублей. «Страна советов» сходила с пострадавшей в клинику.

«И я задаю этот вопрос вам как директору клиники, где результат, за которым я обращалась? Почему на данный момент времени я вижу вот эти алопеции большие с одной и с другой стороны?» — задает вопрос Хамитова представительнице клиники.

«Никаких комментариев. В рамках судебного заседания все», — отвечает ей та.

Как омолодить лицо дома без хирургических вмешательств

В погоне за красотой главное не перестараться, как это получается у звезд. Самые известные фанаты хирургических вмешательств — американские шоумены братья Богдановы: посмотрите, как они выглядели до и после.

Научно доказано, недовольство собственной внешностью — серьезное психическое расстройство.

«Это дисморфофобия, когда человек навязчиво видит в своей внешности какие-то не соответствующие его ожиданиям черты. 25% людей, которые уже подверглись операциям пластическим, после их завершения, после снятия бинтов, все равно видят эти несовершенства на своем теле», — указывает психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс.

Сейчас тренд на натуральную красоту все-таки вернулся. Теперь к пластическим хирургам обращаются, чтобы избавиться от грудных имплантов, как это сделала в 2021 году Памела Андерсон.

Также она полностью отказалась от услуг косметолога. И заявила, что ухаживает за лицом в домашних условиях.

Насколько это эффективно и какие гаджеты для этого существуют?

Скребок и ролик гуаша считают самыми простыми способом освежить кожу лица. Есть версия, что минерал нефрит, из которого делают предметы, положительно влияет на кровообращение. Но ждать ли яркого результата?

«Если человек хочет себя проработать, положить крем или по маслу проработать, да, то это может будет такой легкий эффект. Какого-то „вау-эффекта“ мгновенного вы не увидите», — предостерегает косметолог Ян Карлович.

Световая или ЛЕД-маска воздействует на кожу лица за счет особых ламп разного цветового спектра. Считается, что это запускает выработку коллагена, снимает воспаления, уменьшает пигментацию.

«Это фотоомоложение, я называю вот эту историю. Которое, если вы действительно сочетаете в домашнем уходе и добавляете это, то это будет хорошо работать», — объясняет знаток.

Третий участник обзора — ручной вакуумный массажер для тела. Его использование стало сюрпризом даже для профессионала.

«Как засосал-то он. Ужас, да? Не советую, честно», — признается он.

Когда вы задумываетесь о переменах во внешности, помните о правилах безопасности. И всегда проверяйте как домашние средства ухода, так и специалистов, которым доверяете свои жизнь и здоровье.