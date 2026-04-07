Космическая расплата за интеллект: почему развитый мозг острее реагирует на магнитные бури

Мы привыкли следить за прогнозом погоды, но редко задумываемся о погоде космической. Между тем магнитные бури — возмущения магнитного поля Земли, порожденные вспышками на Солнце, — способны нарушить работу GPS, вызвать перебои в электроснабжении и даже сказаться на самочувствии.

О том, почему и как они влияют на состояние человека, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-невролог Александр Курмышкин.

Что такое магнитная буря

Что такое магнитная буря и как влияет на самочувствие человека.

Магнитная (геомагнитная) буря — это сильное возмущение магнитного поля Земли, которое резко нарушает его обычный ход и длится от нескольких часов до нескольких суток.

Причина магнитных бурь — космическая погода, то есть изменения, вызванные процессами на Солнце. В солнечных пятнах (зонах с пониженной температурой) формируются области особой магнитной активности.

Происходят вспышки на Солнце и выбросы корональной массы — извергаются облака заряженных частиц (плазмы). Эти частицы движутся в сторону Земли со скоростью около 400–1200 км/с (в составе солнечного ветра).

Достигая Земли, они взаимодействуют с ее магнитосферой — магнитным полем планеты, которое защищает нас от космического излучения. Это взаимодействие вызывает деформацию и колебания магнитного поля Земли — собственно, магнитную бурю.

Еще один источник возмущений — корональные дыры на Солнце. Они порождают быстрые потоки солнечного ветра, которые сталкиваются с более медленными потоками и создают области сжатия. Это тоже может приводить к геомагнитной активности.

Классификация магнитных бурь

Для оценки интенсивности бурь используют несколько индексов. Наиболее распространенный — G‑индекс (пятибалльная шкала):

G1 (незначительные). Почти не влияют на технику, могут не ощущаться людьми. Происходят примерно 1700 раз за 11‑летний цикл солнечной активности.

G2 (умеренные). Иногда вызывают перепады напряжения, влияют на полярные сияния и движение космических аппаратов. Случаются около 600 раз за цикл.

G3 (сильные). Влияют на энергосистемы, вызывают перебои в спутниковой навигации и радиосвязи. Возникают примерно 200 раз за цикл.

G4 (тяжелые). Приводят к ошибкам в системах контроля напряжения, создают токи в трубопроводах. Наблюдаются около 100 раз за цикл.

G5 (экстремальные). Могут вызвать масштабные отключения электроэнергии и серьезные неполадки в работе спутников. Возникают всего несколько раз за цикл.

Также интенсивность бури описывают с помощью индексов Dst (Disturbance Storm Time Index, или «индекс возмущения в период бури») и Kp (Planetary K-index, или «планетарный K-индекс»).

Например, для умеренных бурь Dst-индекс составляет от −50 до −100 нТл (нанотесла — единица измерения магнитной индукции или плотности магнитного потока в Международной системе единиц), для сильных — от −100 до −200 нТл, а для экстремальных — ниже −200 нТл.

Влияние магнитных бурь на технику и человека

На технику и инфраструктуру магнитные бури воздействуют особенно ощутимо. В энергосистемах возникают геомагнитно-индуцированные токи (GIC), перегружающие трансформаторы и вызывающие их перегрев и пробои изоляции.

Яркий пример — буря уровня G5 в марте 1989 года, которая вызвала девятичасовой блэкаут в канадском Квебеке: без электричества остались шесть миллионов человек, ущерб составил сотни миллионов долларов. При экстремальных бурях возможны массовые отключения на месяцы из-за нехватки запасных трансформаторов.

Спутники страдают от повреждения электроники, деградации солнечных батарей и даже схода с орбиты: так, в 2022 году SpaceX потеряла 40 спутников Starlink после выброса плазмы.

Навигация и связь дают сбои из-за искажения ионосферы: погрешность GPS/ГЛОНАСС может достигать сотен метров, прерывается высокочастотная радиосвязь (важная для авиации, мореплавания и экстренных служб), а подводные кабели уязвимы к GIC — по оценке исследовательницы Сангиты Абду Джоти, это грозит глобальным отключением интернета.

Транспорт тоже подвержен рискам: в железных дорогах возможны ложные сигналы светофоров, а в авиации — повышенный радиационный фон на больших высотах и необходимость менять маршруты.

Среди природных явлений наиболее заметное — полярные сияния, которые во время сильных бурь видны на широтах до 40 градусов (например, в Москве или Нью-Йорке), тогда как обычно наблюдаются только за Полярным кругом. Также бури вызывают ионосферные возмущения, меняющие плотность и состав верхних слоев атмосферы, и могут усиливать грозовую активность (этот механизм пока изучается).

Влияние на живые организмы разнообразно. У людей, особенно метеочувствительных, бури провоцируют проблемы с сердечно‑сосудистой системой: скачки давления, тахикардию, обострения гипертонии/гипотонии.

По данным ученых, до 70% инфарктов и инсультов приходятся на периоды бурь. Нервная система реагирует головными болями, бессонницей и повышенной тревожностью, а замедление капиллярного кровотока может вызывать гипоксию тканей и обострение хронических заболеваний.

Животные испытывают нарушение навигации (птицы, киты, морские черепахи ориентируются по магнитному полю), проявляют беспокойство (домашние питомцы) или даже массово гибнут. У растений эксперименты фиксируют ускорение деления клеток и изменения в росте, но долгосрочные эффекты пока неясны.

Почему магнитные бури влияют на организм человека

По словам невролога, вся разумная человеческая деятельность связана исключительно с электрическими и магнитными процессами. Все остальное является только его обеспечением.

«То, что мы являемся людьми, высшими разумными существами, — это проявление работы магнитных электрических полей, которые определенным образом формируются в нашем головном мозге и дают команды по всему телу.

Более того, магнитная сфера Земли — это единственное, что позволило возникнуть жизни, потому что если магнитное поле Земли исчезнет, то все живое у нас тоже сразу же исчезнет», — подчеркнул эксперт.

Можно сказать, что магнитное поле Земли — примерно то же, что и атмосфера. То есть, к примеру, если вдруг уровень кислорода снизится буквально на три процента, то это сразу же почувствует большое количество людей — так же, как если бы поднялись высоко в горы. Примерно таким образом на нас влияют и магнитные бури.

«Потому что наше магнитное поле очень зависит от магнитного поля Солнца, которое несопоставимо больше по объему, и к которому мы достаточно близко находимся. Как биологические организмы, мы, конечно, к этому приспособились и сформировали защиты, но в целом наша чувствительность огромная», — отметил Курмышкин.

Более того, на данный момент в неврологии для тяжело больных пациентов, которые, например, не могли ходить, используют приборы, создающие магнитное поле, которые восстанавливают способность передвигаться.

«Для этого используется специальный переносной ранец, который магнитным полем воздействует на центр ходьбы, — это одно из самых прогрессивных изобретений последнего времени, у нас „встают“ даже тяжелобольные дети», — рассказывает врач.

Однако есть люди устойчивые — к холоду, к снижению кислорода, к лишениям, по словам эксперта, таких порядка 40%. Остальные — это люди, которые не прошли сложный эволюционный путь отбора. У людей выживают не сильнейшие, а умнейшие, ведь у них отлично развита электрофизиология мозга, которая как раз и реагирует на магнитные бури.

«Поэтому, если они на вас влияют, то вы относитесь к высшей части человечества, той, которая развивается, у которой основная часть — это мозговая деятельность. То есть люди, которые чувствуют себя почти сумасшедшими из-за магнитных бурь, на самом деле очень развиты интеллектуально и эмоционально и хорошо подготовлены к жизни в человеческом мире», — подытожил специалист.

Прогноз магнитных бурь на апрель 2026

