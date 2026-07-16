Тайная жена, никаких детей: главная загадка личной жизни Александра Олешко

Александр Олешко — человек-оркестр. В свои 50 лет артист остается загадкой для публики: его лицо знает вся страна, но его личная жизнь — тайна за семью печатями.

В преддверии юбилея, который Олешко отметит 23 июля, а затем большим концертом в Кремлевском Дворце 11 октября, 5-tv.ru собрал самые яркие, малоизвестные и откровенные моменты его биографии.

Это не сухая хроника ролей и званий, а история мальчика из Кишинева, который всегда знал, кем хочет стать, и шел к своей мечте наперекор всему.

«Перед вами выступает народный артист Советского Союза Саша Кобзон»

www.legion-media.com/Юрий Самолыго / PhotoXPress.ru

Олешко родился 23 июля 1976 года в Кишиневе. Мать работала техником на энергетическом предприятии, но в юности обожала петь, а отец мастерски играл на саксофоне. Творческий потенциал был заложен с детства, но близкие долго не воспринимали увлечения сына всерьез.

Одна из самых трогательных и смешных историй из детства Олешко связана с его первым «звездным» выходом.

«Когда я выступил на домашнем концерте, встал на табуретку, спел, поклонился и сказал: „Перед вами выступает народный артист Советского Союза Саша Кобзон“, соседка заохала: „Ой, Людочка, как жалко, смотрите, у вас мальчик больной растет“. А мама ответила: „Ну, мы надеемся, он вырастет и это пройдет“. Это не прошло», — вспоминал Олешко свой первый домашний концерт.

Маленький Саша выбрал образ Кобзона не случайно — певца постоянно показывали по телевизору, и мальчик даже думал, что Кобзон — это не фамилия, а отдельная профессия. Позже он лично рассказал эту историю Иосифу Кобзону.

Легендарный певец смеялся, а затем они много гастролировали вместе и даже пели дуэтом. На 40-летие Олешко Кобзон, несмотря на тяжелое состояние, вышел на сцену и спел с ним несколько песен.

«Фантастические люди, таких сейчас нет», — скажет позже Олешко.

Путь в Москву, голод и первые 40 рублей

www.legion-media.com/Владимир Гердо/ТАСС

Родители видели будущее сына совсем иначе. Папа говорил, что поступление в цирковое училище — это ерунда, все это детство, которое пройдет. Бабушка и вовсе хотела, чтобы внук стал священником. Но Олешко поставил родителей перед фактом: он едет учиться в Москву.

С первой попытки он поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Жизнь в столице была тяжелой. Чтобы купить одежду или обувь, молодому человеку приходилось подрабатывать официантом, иногда он не ел по несколько дней.

Но уже тогда он проявлял целеустремленность и даже предпринимательскую жилку.

«У меня была скоплена сумма серьезная три тысячи рублей, потому что я хотел купить свое жилье. Думал: «Буду погибать от голода, но в этот конверт не залезу», — вспоминал Олешко.

Училище он окончил с отличием, затем была «Щука».

Кстати, первые заработанные деньги — 40 рублей, полученные в 14 лет за участие в цирковой кавалькаде в Кишиневе, — он отдал маме.

«Я видел, как тяжело трудилась моя мать», — объяснял он свой поступок.

«Большая разница» и «аллигатор всея Руси»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Всенародная известность пришла к Олешко с проектом «Большая разница». Сам он говорит об этом с огромной благодарностью:

«Невероятно благодарен проекту „Большая разница“, ведь это телевидение обо мне всем рассказало. Не было бы телевидения, не было бы „Большой разницы“, не было бы сегодня спектакля „Павел Первый“ в Театре Вахтангова. И я не стесняюсь ни одной своей работы».

Еще один значимый проект в карьере артиста — «Папины дочки», где он стал «Аллигатором всея Руси».

«Куда я ни приду, все говорят: аллигатор, аллигатор. „Послушайте, как можно печалиться такому счастью?“ Это все равно, что Боярский бы огорчался, что он д’Артаньян», — отмечал Олешко.

Театр, риск и контузия

www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Олешко — не только телезвезда, но и серьезный театральный актер. Он играл в Театре сатиры, в «Современнике» (куда его пригласила сама Галина Волчек), а сейчас выходит на сцену Театра Вахтангова в сложной драматической роли Павла I, которую сам считает поворотным этапом, прорывом и вызовом самому себе.

Работа в кино нередко была сопряжена с риском. На съемках «Турецкого гамбита» его чуть не задавила лошадь. А во время работы над сериалом «Кодекс чести» он получил контузию. Олешко неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, создавая образы на экране.

«Она личная, она есть у меня»

www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

Личная жизнь Олешко — отдельная глава, которую он старательно скрывает от посторонних глаз.

«Нечасто рассказываю о своей личной жизни. Почему? Потому что она личная, она есть у меня. А зачем мне про нее что-то рассказывать, если за меня об этом рассказывает куча каких-то газет?» — объясняет он.

Известно, что первой женой артиста была однокурсница по «Щуке» Ольга Белова. Их брак долго не продержался и распался.

В марте 2023 года Олешко неожиданно признался в интервью, что «довольно давно женат». Имя второй супруги он так и не раскрыл.

Детей у артиста нет. Он категорически отрицает слухи о внебрачных наследниках.

«Ко мне привели девочку и говорят: «Это Ваша дочь». Я сразу ответил: «Спасибо большое, но я не ее отец», — рассказывал он.

На вопрос о старости и одиночестве Олешко отвечает философски: «Я не представляю, какой будет моя старость. Если у меня не будет наследника — у меня есть близкие люди, которые принесут мне стакан воды».

«Мне внутри 27 лет»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Несмотря на возраст, Олешко выглядит потрясающе. Секрет молодости, по его словам, прост:

«Девиз — крути педали. Я не чувствую себя не на какие мои паспортные данные. Мне внутри 27 лет». Если же он чувствует усталость, то, шутит, внутри ему «наверное, 33».

Свой 50-летний юбилей он встречает с радостью.

«Я очень люблю свой день рождения. Перед днем рождения я ночью не сплю. Думаю: «Боже! Сегодня со мной произойдет что-то волшебное!» — говорит артист.

А название его юбилейного концерта — «Все к лучшему!» — пожалуй, лучший девиз для человека, который прошел долгий путь от мальчика на табуретке до народного артиста России, сохранив при этом удивительную легкость, работоспособность и умение радоваться жизни.