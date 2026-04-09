Сын Наташи Королевой критикует жену: как знаменитая мама вмешивается в ссоры

Сын Наташи Королевой рассказал, что происходит в их браке с Анной Волынкиной. Почему он стал все чаще придираться к супруге? С какими чертами характера жены он не может смириться? Чью сторону занимает его знаменитая мама, когда пара ссорится? И правда ли не все так идеально в семье самой заслуженной артистки РФ? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

В августе 2024 года сын Сергея Глушко и Наташи Королевой Архип попрощался с холостяцкой жизнью. В супруги наследник знаменитостей взял девушку Анну. И хотя его родители не одобряли роман — в прошлом их невестка была танцовщицей пикантного жанра — в итоге смирились и даже обеспечили новобрачных жильем.

«Они живут в отдельной квартире, папа подарил на свадьбу», — уточняет певица.

Королева сумела обуздать свои эмоции, а позже даже искренне полюбила невестку. Стала брать ее на все мероприятия. Артистка также финансово вложилась в дорогостоящую операцию по реконструкции челюсти Анны.

Девушка в детстве перенесла травму, и кости лица деформировались. Хирургическое вмешательство уже обошлось звездной семье примерно в десять миллионов рублей, и лечение еще не закончено.

«Она меняется, она идет большим, трудным путем и еще будет долго идти этим путем. Это очень больно», — подчеркивает Королева.

Словом, знаменитости всячески стараются наладить отношения с невесткой. И Анна отвечает им взаимностью. Но в последнее время хрупкий мир в их семье оказался под угрозой. Его стал активно нарушать сам Архип. Видимо, он так вошел во вкус брачной жизни, что прямо при родителях стал открыто выражать недовольство супругой.

«Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку. И я могу сказать, потому что уже постоянно кружки собираются. Я говорю: „Блин, пожалуйста“. Да, мне нравится, когда все чистенько», — делится Архип Глушко.

Сын Наташи Королевой придирается не только к бытовым привычкам жены. Ему также не нравится, как супруга проявляет эмоции.

«Иногда она может быть немножко громкой. Если очень-очень радуется, она может очень громко это выражать, свою радость. Иногда мне бывает очень громко», — заявляет Архип Глушко.

Неудивительно, что в молодой семье участились скандалы. Но вот что интересно: Наташа и Сергей при этом не всегда поддерживают сына.

«Она не капризная, она не балованная, она рукастая, она очень много чего умеет. Поверьте, многие из вас даже не могут похвастаться тем, что умеет она», — говорит певица.

Королева уверяет: Анна выкладывается на все 100% ради собственной семьи. Наташе также нравится веселый и простой нрав невестки. А свекр Волынкиной Сергей Глушко особо отмечает ее кулинарный талант.

«Ой, она очень вкусно печет песочные печенья и делает к ним лимонный курд. Это что-то невероятное. Мой муж сказал: «Мелисса (псевдоним Волынкиной. — Прим. ред.), если еще раз ты испечешь это печенье, все, больше не приезжай в гости», — отмечает Наташа Королева.

Да и в целом, уверяет певица, Анна благотворно повлияла на Архипа, а сын просто не понимает собственного счастья.

«Я очень рада, что она появилась, наверное, вовремя. Есть такой момент у каждого мальчишки, когда он взрослеет. Если вовремя девчонка не появилась, там начинаются всякие, какая-то дурь в голове неправильная. А когда есть девочка рядом и девочка хорошая, то почему нет? Наоборот, это хорошо», — подчеркивает певица.

Впрочем, Королева и Глушко стараются не лезть в отношения сына без особого повода. Они понимают: дело молодое. Пара прожила всего два года в браке, и у них идет этап притирки. Сергей с Наташей тоже через это проходили. Причем конфликты интересов случаются в их семье до сих пор. Так, на днях знаменитый Тарзан начал убеждать супругу, чтобы та взялась за ум и похудела.

«Для жизни мне всего хватает, но как артистка, как человек, который должен выходить и каким-то образом пропагандировать какие-то правильные формы, есть смысл подумать над тем, чтобы как-то немножко схуднуть, да», — говорит Сергей Глушко.

Из-за этого подруги Наташи Королевой даже заподозрили ее мужа в домашней тирании.

«Женщина всегда прекрасна для мужчины должна быть. Мы же не говорим, каким должен быть мужчина, правда? Мы поддерживаем мужчину, мы его вдохновляем, мы его кормим. Поэтому все-таки мне кажется, что мужчина всегда должен поддерживать свою любимую и никогда не говорить ей: „Ты должна худеть“. Категорически», — подчеркивает певица Катя Лель.

Сама Наташа заявила, что ее никак не задели упреки супруга. Она продолжает жить так, как ей нравится. И демонстративно питается тем, что муж не одобряет.

«Как могу, способствую. То есть дома у нас готовлю я. А я ничего не приготовлю такого, чего нельзя. Вопрос в другом: что она, блин, жрет где-то на стороне. Она постоянно, да: „Все, у меня встреча“. А встреча где? В ресторане», — рассказывает муж Королевой.

Впрочем, несмотря на некоторые шероховатости, Наташа и Сергей не перестают любить и радовать друг друга. К примеру, недавно артистка пожаловалась на недомогание и полную апатию. Глушко, как заботливый муж, тут же подарил своей жене сертификат на полное обследование организма.

«Это отличный подарок тем, кого ты любишь. И мне кажется, что он подарил, возможно, не для того, что она расстроена или что-то еще, а чтобы самое главное, она была здоровая. Вообще, это говорит о том, что у людей крепкое чувство, он бережет ее», — отмечает певица Ольга Серябкина.

Этим летом Сергей и Наташа отметят уже 23-ю годовщину брака. Супруги уверены: секрет любой счастливой семьи в умении прощать и с пониманием относиться к недостаткам друг друга. Они надеются, что вскоре эта истина дойдет и до Архипа с Анной.

