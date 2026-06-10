Актрисы не стало в возрасте 84 лет.
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии.
«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина», — говорится в сообщении.
В театре назвали Чурсину любимой миллионами зрителей, единственной и неповторимой, настоящей героиней, великой русской драматической актрисой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?