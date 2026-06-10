Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 840 0

Актрисы не стало в возрасте 84 лет.

Умерла Людмила Чурсина: причина, что случилось, биография

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Об этом сообщили в Театре Российской армии.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина», — говорится в сообщении.

В театре назвали Чурсину любимой миллионами зрителей, единственной и неповторимой, настоящей героиней, великой русской драматической актрисой.

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