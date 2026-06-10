От инфекций до стресса: что может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера

Ученые рассматривают несколько возможных гипотез о появлении деменции.
Фото: 5-tv.ru
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Невролог Новоселов: нарушения в работе белков способствуют развитию деменции
Стресс, инфекция и накопление определенных белков могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов.
Эксперт отметил, что есть несколько гипотез, объясняющих появление деменции. Хоть и существует среди них главная — гипотеза амилоидного каскада, но и она подвергается сомнениям.
Суть этого предположения в том, что накопление особого белка — бета-амилоида (Aβ) — запускает цепочку патологических процессов в мозге. Они-то и становятся причиной когнитивных нарушений и нейродегенерации.
«Но есть в том числе и инфекционные теории. Некоторые считают болезнь Альцгеймера прионной болезнью (связанной с инфекцией аномально свернутых белков. — Прим. ред.), некоторые говорят об участии шаперонов (класс белков, помогающий другим белкам сворачиваться. — Прим. ред.). Есть гипотеза, связанная с вирусами герпеса. Поэтому сказать точно, что именно провоцирует развитие болезни, нельзя. Скорее всего, это полиэтиологическое заболевание, то есть, многопричинное», — подчеркнул медик.
Невролог пояснил, что в случае с прионами неправильная форма белков приводит к образованию токсичных агрегатов. А они, в свою очередь, повреждают клетки мозга. В теории с шаперонами предполагается, что они помогают бороться с патологическими белками, но при возникновении нарушений деменция начинает прогрессировать.
Также некоторые ученые находят связь с сахарным диабетом второго типа, сосудистыми и метаболическими нарушениями, черепно-мозговыми травмами, нарушениями сна и хроническим стрессом.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что скорость и манера письма способны указывать на возникновение когнитивных нарушений у людей преклонного возраста. Такие нарушения особенно ярко проявляются, когда люди с подобными проблемами здоровья начинают писать текст под диктовку.
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