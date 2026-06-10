Захарова предложила купить сотрудникам ЮНЕСКО билеты в Севастополь на место атаки ВСУ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала ЮНЕСКО за пассивную реакцию на удар ВСУ по панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». Об этом дипломат написала в своем официальном Telegram-канале.

Поводом для резкого ответа стало заявление пресс-службы международной организации, в котором сотрудники выразили обеспокоенность разрушением исторического объекта, но сослались на отсутствие доступа к региону.

«Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить „сотрудникам секретариата“. Заодно и по местам многочисленных атак ВСУ на российских журналистов провезем. И обязательно посетим Старобельск. Пусть посмотрят своими глазами на следы чудовищных преступлений нелюдей», — заявила Мария Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вражеский беспилотник прицельно атаковал кровлю музея в ночь на 10 июня. Огонь мгновенно распространился по зданию, а прибывшие на место спасатели присвоили пожару наивысший, четвертый ранг сложности. В результате атаки здание практически полностью выгорело, также известно, что в огне погибла значительная часть полотна панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» живописца Франца Рубо.

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