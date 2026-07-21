Космическая тишина? Геомагнитный прогноз на 21 июля

С 24 июля космическая погода полностью войдет в благоприятную фазу.
Фото: 5-tv.ru
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Лаборатории солнечной активности: магнитная буря 21 июля маловероятна
В космосе 21 июля ожидается геомагнитная передышка. В этот день не прогнозируется значительных колебаний магнитосферы. В течение суток уровень Kp не поднимется выше 3,2 балла, а значит, метеозависимым можно не беспокоиться о своем самочувствии. Подробнее о ситуации рассказало издание URA.RU.
Магнитная буря 21 июля
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, во вторник, 21 июля геомагнитная обстановка обещает быть стабильной и не подкидывать «сюрпризов».
В течение суток индекс Кр будет колебаться в диапазоне от 1,5 до 3,2 балла. Такой уровень магнитной силы специалисты называют «зеленым». При этом появление геомагнитных возмущений возможно с 25%-й вероятностью.
Кроме того, индекс Ap ожидается на уровне десяти, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 — около 125, что указывает на малую вероятность развития магнитной бури.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 21 июля
По прогнозу Гидрометцентра, оптимальное атмосферное давление для Москвы и Санкт-Петербурга составляет около 750-765 мм рт. ст.
В столице 21 июля ожидается атмосферное давление ниже климатической нормы, что скажется на общем состоянии организма в течение дня. Значение давления составит 744 мм рт. ст.
При этом в Санкт-Петербурге давление будет в пределах нормы — 756 мм рт. ст.
Магнитные бури в оставшиеся дни июля
Согласно прогнозам ученых, Солнце находится в фазе глубокого спокойствия. На текущей неделе геомагнитная обстановка на Земле остается стабильной: 20 июля специалисты не зафиксировали ни одной вспышки на звезде, а скорость солнечного ветра составляет всего 271 км/с.
Однако космическая погода переменчива и совсем скоро заставит метеочувствительных людей почувствовать ухудшение самочувствия.
По данным Лаборатории солнечной астрономии, кратковременная магнитная буря ожидается 22 июля — индекс геомагнитной активности Кр достигнет отметки пять. Возмущения продлятся и 23 июля — ожидается «оранжевый» уровень геомагнитной активности.
С 24 по 31 июля магнитосфера Земли вернется в норму, и месяц завершится на спокойной «зеленой» ноте.
Рекомендации врачей
В пиковые дни специалисты рекомендуют ограничить физические нагрузки, сделав упор на прогулках на свежем воздухе, утренней разминке или йоге. Кровообращение поможет улучшить контрастный душ.
Также стоит придерживаться правильного питания: ввести в рацион больше фруктов и овощей, уменьшить количество соли, острых и жирных блюд, а также соблюдать водный баланс.
Кроме того, важно уделять достаточно времени на сон — минимум восемь часов. Полезна и дыхательная гимнастика по схеме 4-4-4-4 вдох — пауза — выдох — пауза).
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