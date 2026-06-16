Съедают ваши деньги: 6 ошибок, которые уменьшают размер пенсии

Многие россияне начинают интересоваться размером будущей пенсии только незадолго до выхода на заслуженный отдых. Однако проверить правильность учета стажа, страховых взносов и пенсионных баллов лучше заранее.

Иногда даже небольшая неточность в документах или отсутствие сведений о периоде работы может сказаться на итоговой сумме выплат.

Какие ошибки встречаются чаще всего, как проверить данные в Социальном фонде и когда имеет смысл требовать перерасчет, 5-tv.ru рассказал юрист Альберт Ануфриев.

Альберт Ануфриев

Юрист

Трудовой стаж

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За пенсии с 1 января 2023 года в России отвечает Социальный фонд. Одна из его задач — объяснять людям, какие выплаты им положены. Когда вы приходите в отделение, вам обязаны рассказать о ваших пенсионных правах и возможных льготах.

Важно следить за тем, чтобы ваш трудовой стаж, на основании которого и рассчитывается пенсия, включал все периоды работы. В противном случае выплаты будут меньше, чем вы можете получать.

Самые частые причины отказа учета того или иного периода работы в трудовой стаж:

нет документов о нужной продолжительности стажа по конкретной профессии;

работа была не круглый год, а только в определенный сезон;

работодатель не платил страховые взносы либо нет сведений об уплате на лицевых счетах.

Что делать, если вы столкнулись с такой ситуацией?

Шаг первый. Получите в Социальном фонде официальный документ, в котором указано, какой именно стаж вам засчитали для назначения пенсии.

Шаг второй. Если какого-то периода там нет, но запись о работе в этот период есть в трудовой книжке, подайте в фонд заявление с просьбой дополнить данные о вашей занятости.

Шаг третий. Если записи в трудовой книжке нет, обращайтесь к работодателю.

Если работодатель ликвидирован или найти его невозможно, придется идти в суд. Вы подаете заявление об установлении юридического факта — того, что вы действительно работали в конкретный период. Суд примет решение, признает период подлежащим включению в стаж и укажет фонду зачесть этот период при расчете пенсии.

Индивидуальный лицевой счет

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо стандартных шагов — сверить стаж по справке из Социального фонда и при необходимости обратиться в суд, — есть несколько менее очевидных, но не менее опасных ловушек, которые могут тихо «съесть» часть пенсии.

Главный инструмент будущего пенсионера — индивидуальный лицевой счет (ИЛС). Именно на нем хранится все, что превратится в рубли: периоды работы, суммы страховых взносов, количество пенсионных баллов. Работодатели обязаны передавать эти данные в Социальный фонд по закону, а гражданин вправе бесплатно проверять свой счет.

Заказать выписку можно через Госуслуги. Если заметили пропажу — сразу подавайте в СФР заявление о корректировке лицевого счета, не дожидаясь назначения пенсии.

Также люди часто забывают о так называемых нестраховых периодах: служба в армии, уход за ребенком до полутора лет, за инвалидом I группы или пожилыми старше 80 лет. Все это не просто включается в стаж, но и приносит реальные баллы — от 1,8 до 5,4 за год, как указано в статье 15 закона «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ.

Чтобы баллы учли, нужно самостоятельно принести подтверждающие документы: военный билет, свидетельство о рождении, справку об инвалидности. Официальные разъяснения собраны на сайте СФР.

Зарплата «в конверте»

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Отдельная история — зарплата «в конверте». Формула страховой пенсии построена на индивидуальном пенсионном коэффициенте, который напрямую зависит от официального заработка и перечисленных с него взносов. Неофициальная часть денег баллов не создает, а «невидимый» период могут и вовсе не засчитать.

Даже если записи о работе есть, они могут оказаться «испорченными». Нечитаемая печать, незаверенное исправление, ошибка в дате — и периоды работы могут не засчитаться в трудовой стаж.

Правила заполнения трудовых книжек утверждены постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, а в разделе «Трудовая книжка» на сайте СФР поясняется, как именно должны выглядеть правильные записи.

Если нашли дефект у еще действующего работодателя — требуйте исправить. Когда предприятия уже нет, придется поднимать архивы или, как крайняя мера, устанавливать факт работы в судебном порядке, но это отдельная процедура, выходящая за рамки простой сверки документов.

Самый выгодный стаж теряется

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Значительная часть пенсии за советский и ранний постсоветский период рассчитывается по соотношению вашей зарплаты к средней по стране.

По умолчанию могут взять данные за 2000–2001 годы, но вы имеете право выбрать любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года — так гласит статья 30 Федерального закона № 173-ФЗ.

Покопайтесь в архивах, найдите самый выгодный пятилетний отрезок и подайте справку в фонд — это прямая рекомендация СФР в материале «Заработок для расчета пенсии». Разница в итоговых выплатах может оказаться очень ощутимой.

Иждивенцы и сельский стаж

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Когда пенсия уже назначена, многие уверены, что при появлении иждивенцев или выработке сельского стажа ее автоматически повысят. Это не так.

Согласно части 6 статьи 23 закона № 400-ФЗ, без заявления пересчитывают лишь выплаты при достижении 80 лет или установлении I группы инвалидности.

В остальных случаях — только по вашему письменному обращению. Порядок подачи заявления описан на странице СФР о перерасчете.

Специальный стаж для досрочной пенсии

Как рассчитать размер пенсии — трудовой стаж, выписки, справки и деньги. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для тех, кто претендует на досрочную пенсию, критически важно подтвердить специальный стаж. По статье 30 закона № 400-ФЗ профессия должна точно соответствовать утвержденным спискам, которые конкретизированы постановлением Правительства № 665 от 16.07.2014.

Льготные пенсии обычно назначают за работу в особых условиях труда. Их можно получить на 5-10 лет раньше обычного пенсионного возраста. Причина — работа в течение определенного времени в условиях, вредных или опасных для здоровья. Этот период называется специальным трудовым стажем.

Если в выписке из лицевого счета нет кода «особые условия труда», фонд льготный период не засчитает. Выход — требовать от работодателя льготную справку; при его ликвидации — добывать табели учета рабочего времени, карты аттестации рабочих мест, приказы.

Аналогичная история с «северным» стажем: повышенная фиксированная выплата полагается только при четком указании в документах, что работа проходила в районах Крайнего Севера или местностях, к ним приравненных.

Проверьте, чтобы в трудовой книжке был ясно прописан населенный пункт, а если нет — заказывайте архивную справку о местонахождении организации.

Пенсия — это не подарок государства, а результат многих лет работы и уплаты страховых взносов. Закон дает все инструменты, чтобы вернуть ее полностью, нужно лишь вовремя проверять лицевой счет, не забывать о «невидимых» периодах и грамотно подтверждать каждую запись.