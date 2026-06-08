День летнего солнцестояния: что можно и нельзя 21 июня, традиции, гадания и приметы

В 2026 году самый длинный световой день в году выпадает на 21 июня. Солнце достигает наивысшей точки на небосводе, после чего продолжительность дня постепенно уменьшается.

Эту дату выделяли еще наши предки, и до сих пор ее чтят эзотерики, ждут астрологи, знают ученые и отмечают православные христиане. Почему именно — разобрался 5-tv.ru.

Почему день летнего солнцестояния так называется

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Слово «солнцестояние» имеет древние корни и пришло из латыни (solstitium), где sol означает «солнце», а sistere — «стоять на месте». Название отражает оптический эффект: в эти дни обычному наблюдателю кажется, что Солнце будто застывает в зените и никуда не движется в течение всего дня.

Славяне называли это явление иначе — «солнцеворот», от слова «воротиться». И действительно, после этого дня светило как будто поворачивает обратно, дни начинают постепенно укорачиваться, пока не наступит зимнее солнцестояние.

Как установили дату летнего солнцестояния

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Изначально праздник Ивана Купалы у восточных славян был тесно связан с летним солнцестоянием и отмечался 24 июня.

После введения григорианского календаря торжество перенесли на 7 июля, но его суть осталась неизменной: это праздник солнца и расцвета природы.

Древние славяне воспринимали летнее солнцестояние как момент пробуждения мира — время, когда природа достигает пика своей силы и начинается новый жизненный цикл.

Праздник сопровождался массовыми гуляньями, хороводами, прыжками через костры и поиском мифического цветка папоротника, который, согласно поверьям, расцветал лишь в эту ночь и указывал на места спрятанных кладов. Вода и огонь наделялись особой силой: считалось, что купание в водоемах очищает от недугов, а костер отгоняет злых духов.

Когда в 2026 году наступит летнее солнцестояние

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

В 2026 году астрономическое событие произойдет в воскресенье, 21 июня. В 11 часов 24 минуты по московскому времени Солнце достигнет своей наивысшей точки над горизонтом.

Продолжительность светового дня зависит от географической широты. Для сравнения: в Москве он составит 17 часов 33 минуты, а в Воркуте Солнце вообще не опустится за горизонт.

Интересный факт: на 22 июня это событие выпадает крайне редко. Ближайшее такое солнцестояние произойдет лишь в 2203 году.

Для Южного полушария летнее солнцестояние наступит 21 декабря.

Что такое летнее солнцестояние с точки зрения науки

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Термин «солнцестояние» отражает визуальное впечатление от движения Солнца: создается ощущение, будто светило «останавливается» на небосводе перед тем, как начать движение в обратном направлении.

В момент летнего солнцестояния Северное полушарие максимально повернуто к Солнцу, что знаменует начало астрономического лета. А вот изменение высоты светила над горизонтом после солнцестояния приводит к постепенному сокращению светового дня.

В 2019 году ООН официально признала солнцестояние международным праздником, чтобы подчеркнуть ценность нематериального культурного наследия народов мира.

Что 21 июня отмечает православная церковь

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Grishin

Православная церковь в день летнего солнцестояния 21 июня чтит память мученика Феодора Стратилата.

Святой жил в III–IV веках и происходил из города Евхаит. Он был наделен многими дарованиями и прекрасной внешностью. За милосердие Бог просветил его совершенным познанием христианской истины.

Храбрость святого воина стала известна многим после того, как он убил громадного змея, жившего в пропасти в окрестностях Евхаита. Змей пожирал множество людей и животных, держа в страхе всю округу.

За отвагу Феодор Стратилат был назначен военачальником (стратилатом) в городе Гераклее. В служении он сочетал воинское служение с апостольской проповедью, поэтому во время гонения на христиан при императоре Ликиний великомученик попал в немилость. Стратилат сам пригласил правителя в Гераклею, пообещав ему принести жертву языческим богам.

Для пышной церемонии он собрал множество золотых и серебряных изваяний. Однако вместо поклонения Феодор разбил фигурки на куски и раздал нищим.

Стратилата схватили и подвергли жестоким пыткам. Однако когда Феодор уже находился на грани смерти, его раны чудесным образом исцелились, а сам он сошел с креста, на котором был оставлен на всю ночь. Утром царские воины застали его живым и невредимым.

После этого он по собственному желанию пошел на казнь. Идя на смерть, мученик одним словом отворял двери темниц и освобождал заключенных. Люди, прикасающиеся к нему, мгновенно исцелялись от болезней и освобождались от бесов. По приказу царя святой Феодор был усечен мечом, а церковь навсегда запомнила подвиг героя.

Как 21 июня отмечали на Руси

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/BAO

Раньше в день Федора Стратилата было принято рыть колодцы, поэтому мученика прозвали Колодезником.

На Руси верили, что вода в вырытых 21 июня колодцах будет всегда чистой и сможет уберечь от сглаза. Люди совершали специальный обряд — на месте, где планировали копать колодец, вечером 20 июня оставляли сковороду. На восходе солнца ее снимали и осматривали.

Если сковорода была в каплях, то вырытый колодец будет многоводным. Небольшое количество капель сулило скудное наполнение сооружения водой. В случае, если сковорода была сухая, приходилось искать новое место. Другой верной приметой хорошего места для колодца считался утренний туман: где он на заре ложится, там и нужно рыть.

С Федорова дня начиналась «навозница» — так называли время, когда вывозили навоз в поле в качестве удобрения.

21 июня нередко случались грозы. Причем гроза на Федора не считалась хорошей приметой. Гром и молния предвещали сложную уборку сена. А очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что дожди продлятся долго.

Какие традиции и приметы соблюдали в старину на летнее солнцестояние

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Ко дню летнего солнцестояния готовили обереги из растений. Травы, сорванные в день солнцестояния, считались наделенными особой целебной и магической силой. Их сушили и хранили в течение года, применяя для лечения болезней, защиты дома и скота.

Что еще делали славяне на солнцестояние?

Прыгали через костер. Считалось, что это очищает от болезней, отгоняет злых духов и приносит удачу. Чем выше прыгнешь, тем счастливее будешь;

Плели венки и гадали. Девушки переплетали полевые цветы и травы, а потом пускали их по воде. По тому, как плывет венок, гадали на суженого и будущее;

Искали цветок папоротника. Легенда гласит, что только в эту волшебную ночь папоротник расцветает. Считалось, что нашедший получит несметные богатства и способность понимать язык животных.

Для славян эта дата имела сакральный смысл. Обряды, принятые в этот день, определяли, какой будет жизнь человека весь следующий год — от них зависели и счастье, и здоровье, и удача.

С днем летнего солнцестояния также связано множество народных примет, сохранившихся в различных регионах России:

Туманное утро предвещает богатый урожай грибов;

Дождь в день солнцестояния считается предвестником сырой осени;

Обильная роса утром служит знаком хорошего урожая овощей и фруктов;

Увидеть радугу в этот день — к счастью и благополучию;

Если птицы начинают вить гнезда раньше обычного после солнцестояния — ожидается ранняя осень.

Также считалось, что дети, рожденные 21 или 22 июня, обладают «дурным глазом», то есть могут сглазить.

Что можно делать в день летнего солнцестояния

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Особое внимание летнему солнцестоянию уделяет астрология, ведь это время, когда Солнце находится в пиковой точке своей энергии.

Считается, что день летнего солнцестояния идеально подходит для того, чтобы поставить четкие намерения на вторую половину года. Для этого нужно выписать все свои цели и планы. Важно максимально конкретизировать свои желания.

Также этот день благоприятен для старта проектов, открытия бизнеса и других начинаний. На новый уровень может выйти и сфера партнерства: как в личных, так и в деловых отношениях. На 21 июня можно также запланировать встречу с друзьями или провести время наедине с собой.

В старину в день солнцестояния было принято купаться в водоемах или в бане, чтобы очиститься перед разгулом нечистой силы. Считалось также, что в эту ночь все растения максимально наполнены силой солнца, и их магические свойства на пике. Поэтому можно собрать травы — зверобой, полынь, папоротник.

В 2026 году есть еще несколько идей, как провести этот день с пользой:

Встретить рассвет. Наблюдение за восходом солнца в самый длинный день года — это древняя традиция. Можно поблагодарить светило за свет и энергию;

Сплести венок из полевых цветов. Затем можно опустить венок на воду — так делали раньше;

Провести время на природе. Энергетика этого дня особенно сильна в естественной среде;

Зажечь свечу. Если нет возможности развести костер, символический огонь в виде свечи тоже подойдет. Огонь в день солнцестояния считается мощным очищающим и притягивающим удачу элементом.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Когда в 2026 году день летнего солнцестояния: что можно и нельзя делать, традиции, гадания, обряды, приметы, гороскоп. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

С днем летнего солнцестояния связаны не только традиции, но и запреты. Считалось, что их нарушение может навлечь беду на весь следующий год.

Так, 21 июня в 2026 году^