Минтранс запустил голосование за новый дорожный знак для многодетных семей

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 50 0

Опубликовано семь вариантов оформления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минтранс России разрабатывает специальный дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Как сообщили в пресс‑службе ведомства, новый знак поможет выделять отдельные места для таких семей в наиболее востребованных локациях — у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других социально значимых объектов.

«Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций», — говорится в сообщении.

Особенность инициативы — в прямом участии граждан: Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн знака. В официальном канале ведомства в мессенджере МАКС опубликовано семь вариантов оформления. Победивший в голосовании вариант может появиться на дорогах страны и стать частью проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды.

Проголосовать можно, отправив номер понравившегося варианта в комментарии к публикации. Голосование продлится до 14 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новичку побороть страх водить машину. Первым делом в автошколах обычно обсуждают количество практических часов. Чем больше часов, тем больше отработанных элементов, практики, навыков вождения. Со временем вырабатывается привычка к непредсказуемости окружающих водителей, что уменьшает страх.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Минтранс запустил голосование за новый дорожный знак для многодетных семей

1/8

Фото: Минтранс России

2/8

Фото: Минтранс России

3/8

Фото: Минтранс России

4/8

Фото: Минтранс России

5/8

Фото: Минтранс России

6/8

Фото: Минтранс России

7/8

Фото: Минтранс России

8/8

Фото: Минтранс России

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Предсказавший COVID-19 и кризис 2008 года журналист предрек новую угрозу
11:30
Европа горит: пожарная ситуация во Франции и Испании признана катастрофической
11:15
Вмешательство высших сил? Люди чудом выжили в ужасной авиакатастрофе в США
11:09
Искусство под катком политики: в Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
11:00
Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ
10:51
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Онкобольная Лерчек станцевала страстное танго с женихом на яхте
Даже если не болит: какие анализы обязательно сдавать всем после 40 лет
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео