Минтранс запустил голосование за новый дорожный знак для многодетных семей

Минтранс России разрабатывает специальный дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Как сообщили в пресс‑службе ведомства, новый знак поможет выделять отдельные места для таких семей в наиболее востребованных локациях — у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других социально значимых объектов.

«Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак для парковочных мест многодетных семей. Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны: у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций», — говорится в сообщении.

Особенность инициативы — в прямом участии граждан: Минтранс предложил россиянам выбрать дизайн знака. В официальном канале ведомства в мессенджере МАКС опубликовано семь вариантов оформления. Победивший в голосовании вариант может появиться на дорогах страны и стать частью проекта по созданию более удобной и семейноцентричной городской среды.

Проголосовать можно, отправив номер понравившегося варианта в комментарии к публикации. Голосование продлится до 14 августа.

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