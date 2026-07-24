СК России расследует дело о применении Киевом запрещенных методов ведения войны

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных средств ведения войны. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Вдаваться в подробности он не стал. Бастрыкин лишь уточнил, что речь идет о масштабном уголовном расследовании.

При этом председатель СК России напомнил, что ранее ведомство завершило расследование в отношении политического и военного руководства о геноциде. Это дело рассматривалось в Верховном суде Донецкой Народной РеспубликB (ДНР). Обвинение было предъявлено 41 фигуранту. В результате их террористических приказов и действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей. Кроме того, были разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе домов. В результате многие были вынуждены бежать из родного города или поселка.

Ранее СК России возбудил дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Московский регион. В ведомстве сообщали, что всем причастным к нападению боевикам будет дана бескомпромиссная уголовно-правовая оценка. Следователи зафиксировали последствия ночного налета, который произошел 20 июля. В ту ночь, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении российской столицы двигалось свыше 400 украинских дронов.

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