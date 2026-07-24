СК России расследует дело о применении Киевом запрещенных методов ведения войны

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 86 0

ВСУ регулярно наносят удары по регионам РФ, в результате которых страдает мирное население.

СК России ведет расследование против киевского режима

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Следственный комитет (СК) России расследует уголовное дело о применении киевским режимом запрещенных средств ведения войны. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Вдаваться в подробности он не стал. Бастрыкин лишь уточнил, что речь идет о масштабном уголовном расследовании.

При этом председатель СК России напомнил, что ранее ведомство завершило расследование в отношении политического и военного руководства о геноциде. Это дело рассматривалось в Верховном суде Донецкой Народной РеспубликB (ДНР). Обвинение было предъявлено 41 фигуранту. В результате их террористических приказов и действий погибли и пострадали несколько тысяч мирных жителей. Кроме того, были разрушены свыше 153 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе домов. В результате многие были вынуждены бежать из родного города или поселка.

Ранее СК России возбудил дело о теракте после ночной атаки БПЛА на Московский регион. В ведомстве сообщали, что всем причастным к нападению боевикам будет дана бескомпромиссная уголовно-правовая оценка. Следователи зафиксировали последствия ночного налета, который произошел 20 июля. В ту ночь, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении российской столицы двигалось свыше 400 украинских дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
78.40
-0.08 89.44
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:46
Предсказавший COVID-19 и кризис 2008 года журналист предрек новую угрозу
11:30
Европа горит: пожарная ситуация во Франции и Испании признана катастрофической
11:15
Вмешательство высших сил? Люди чудом выжили в ужасной авиакатастрофе в США
11:09
Искусство под катком политики: в Латвии запретили восемь песен Раймонда Паулса
11:00
Поющие мосты, факелы и концерты: Петербург готовится ко Дню ВМФ
10:51
Путин поздравил Мирзиёева с днем рождения

Сейчас читают

Варенье не варю, готовлю вкусное желе из смородины на зиму — 7 проверенных рецептов
Онкобольная Лерчек станцевала страстное танго с женихом на яхте
Даже если не болит: какие анализы обязательно сдавать всем после 40 лет
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео