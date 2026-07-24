Российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции
Течение в реке было настолько сильным, что даже взрослые могли потерять равновесие.
Фото: www.globallookpress.com/Martin Siepmann
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Российский турист спас утопающую девочку во время экскурсии по Турции. Очевидица событий Антонина рассказала в социальных сетях, что группа туристов приехала на экскурсию в Кемер. Они решили сделать фотографии на фоне горной реки. Когда все начали выходить из воды, один из мужчин, Данил, поскользнулся.
Пока остальные туристы смеялись над его неловким падением, он заметил под водой маленькую девочку, которую уносило течением. Данил быстро среагировал: он вытащил ребенка из воды и передал его людям на берегу.
По словам спутницы Данила, течение в реке было настолько сильным, что даже взрослые могли потерять равновесие. Как девочка оказалась в воде, остается неясным. Сам Данил признался, что просто оказался рядом в критический момент.
Прежде на Камчатке спасатели вытащили туриста, который получил травму на Вилючинском вулкане. Путешественник сломал ногу на высоте почти двух километров. Из-за крутого склона вертолет не смог приземлиться на месте ЧП. Спасателей высадили почти в полукилометре от пострадавшего.
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