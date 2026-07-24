Российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции

Российский турист спас утопающую девочку во время экскурсии по Турции. Очевидица событий Антонина рассказала в социальных сетях, что группа туристов приехала на экскурсию в Кемер. Они решили сделать фотографии на фоне горной реки. Когда все начали выходить из воды, один из мужчин, Данил, поскользнулся.

Фото, видео: Instagram*/tosevnaa

Пока остальные туристы смеялись над его неловким падением, он заметил под водой маленькую девочку, которую уносило течением. Данил быстро среагировал: он вытащил ребенка из воды и передал его людям на берегу.

По словам спутницы Данила, течение в реке было настолько сильным, что даже взрослые могли потерять равновесие. Как девочка оказалась в воде, остается неясным. Сам Данил признался, что просто оказался рядом в критический момент.

Прежде на Камчатке спасатели вытащили туриста, который получил травму на Вилючинском вулкане. Путешественник сломал ногу на высоте почти двух километров. Из-за крутого склона вертолет не смог приземлиться на месте ЧП. Спасателей высадили почти в полукилометре от пострадавшего.

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