Замедляет старение и защищает сердце: почему чеснок называют секретом долголетия

Чеснок считается одним из самых известных продуктов народной медицины. Его используют для профилактики простуды, добавляют в горячие блюда, едят в свежем виде и даже принимают в качестве биологически активной добавки.

Однако за репутацией «природного антибиотика» скрывается более сложная картина: чеснок действительно обладает рядом полезных свойств, но при некоторых заболеваниях способен ухудшить самочувствие.

Почему чеснок считается полезным

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Основная ценность чеснока связана с серосодержащими соединениями. Самое известное из них — аллицин. Он образуется при измельчении или раздавливании зубчика и отвечает за характерный запах продукта.

По данным специалистов, именно аллицин обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, чеснок содержит витамины группы В, витамин С, марганец, калий и ряд антиоксидантных соединений.

Свежий чеснок способен способствовать нормализации уровня холестерина и положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.

Еще одно достоинство чеснока — низкая калорийность. В 100 граммах продукта содержится около 149 килокалорий, однако в реальной жизни его употребляют в значительно меньших количествах. При этом чеснок содержит небольшое количество растительного белка, пищевых волокон и микроэлементов.

Поддержка иммунитета

Наиболее известное свойство чеснока связано с поддержкой иммунной системы. Многие исследования показывают, что регулярное употребление чеснока может снижать риск некоторых респираторных инфекций и уменьшать продолжительность простудных заболеваний.

При этом врачи подчеркивают: чеснок не является лекарством от вирусов и не может заменить полноценное лечение.

Польза для сердца и сосудов

Некоторые исследования указывают, что чеснок способен благоприятно влиять на липидный обмен и помогать снижать уровень «плохого» холестерина. Кроме того, продукт может оказывать умеренное влияние на вязкость крови.

Именно поэтому чеснок часто включают в рацион людей, следящих за состоянием сердечно-сосудистой системы.

Ряд исследований также свидетельствует о том, что регулярное употребление чеснока может способствовать умеренному снижению артериального давления. Однако специалисты подчеркивают: продукт не может заменить назначенные врачом препараты при гипертонии.

Антиоксидантное действие

Чеснок богат антиоксидантами — веществами, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом. По мнению специалистов, это может способствовать защите клеток от повреждений и замедлению процессов старения.

Свежий чеснок: максимум пользы и максимум риска

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: Mike Kemp/Getty Images

Свежий чеснок считается наиболее полезным вариантом употребления. Именно в сыром продукте сохраняется максимальное количество аллицина и других активных соединений.

Однако одновременно это и самая агрессивная форма чеснока.

Эфирные масла и биологически активные вещества могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Чеснок способен вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Особенно осторожными следует быть людям с гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Вареный чеснок: меньше пользы, но мягче для желудка

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: John Wilcox/Getty Images

Во время варки часть биологически активных веществ разрушается. Прежде всего снижается содержание аллицина, который чувствителен к высокой температуре.

С другой стороны, вареный чеснок действует значительно мягче на слизистую желудка и кишечника. Он сохраняет часть витаминов и минеральных веществ, при этом реже вызывает изжогу, боль в желудке и другие неприятные симптомы.

Для людей с чувствительным пищеварением вареный чеснок часто оказывается более безопасным вариантом.

Жареный чеснок: вкусно, но не так полезно

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: Neilson Barnard/Getty Images

При жарке часть полезных соединений также разрушается. Кроме того, многое зависит от количества масла и температуры приготовления.

Жареный чеснок становится менее острым, приобретает сладковатый вкус и легче переносится пищеварительной системой. Однако его антибактериальные свойства выражены слабее по сравнению со свежим продуктом.

Диетологи отмечают, что в составе сбалансированного рациона жареный чеснок может быть хорошей вкусовой добавкой, но рассматривать его как средство укрепления здоровья не стоит.

Запеченный чеснок: компромисс между пользой и вкусом

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: MediaNews Group/Getty Images

Запекание считается одним из наиболее щадящих способов приготовления чеснока.

После термической обработки зубчики становятся мягкими и сладковатыми, а раздражающее действие на желудок заметно уменьшается. При этом часть антиоксидантов и микроэлементов сохраняется.

Другие виды чеснока

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: Dominika Zarzycka/Getty Images

Существует и еще один популярный вариант — маринованный чеснок. После маринования он становится менее острым и легче переносится пищеварительной системой. Однако содержание некоторых витаминов и биологически активных веществ в нем ниже по сравнению со свежим продуктом.

Сушеный чеснок также сохраняет часть полезных компонентов и широко используется в качестве приправы. Однако по содержанию активных соединений он обычно уступает свежему чесноку.

Кому чеснок может навредить

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Несмотря на многочисленные полезные свойства, чеснок подходит не всем. При обострениях заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), могут возникнуть проблемы. Кроме того, возможны индивидуальные непереносимости и аллергические реакции.

Врачи рекомендуют ограничить или исключить его употребление при следующих состояниях:

обострение гастрита;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

панкреатит;

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;

некоторые заболевания желчевыводящих путей;

отдельные заболевания почек;

синдром раздраженного кишечника;

аллергия на чеснок.

Кроме того, чеснок способен влиять на свертываемость крови. Поэтому людям, принимающим антикоагулянты и антиагреганты, рекомендуется обсудить его употребление с лечащим врачом.

По этой же причине врачи нередко рекомендуют отказаться от больших количеств чеснока за несколько дней до плановых хирургических вмешательств. Конкретные сроки необходимо уточнять у лечащего врача.

При желчнокаменной болезни тоже важно быть осторожным с чесноком.

Можно ли есть чеснок натощак

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Большинство специалистов не рекомендуют употреблять чеснок на голодный желудок.

Дело в том, что продукт стимулирует выработку желудочного сока и может раздражать слизистую оболочку желудка. Это особенно актуально для людей с заболеваниями пищеварительной системы.

У чувствительных людей такая привычка способна привести к изжоге, боли и дискомфорту в верхней части живота.

Сколько чеснока можно съедать

Польза и вред чеснока: кому можно и нельзя есть, профилактика болезней, полезные свойства чеснока. Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Универсальной нормы не существует. Большинство специалистов сходятся во мнении, что один-два зубчика чеснока в день для здорового взрослого человека являются безопасным количеством. При отсутствии противопоказаний этого достаточно, чтобы получать полезные вещества и не перегружать пищеварительную систему.

Злоупотребление чесноком, напротив, может привести к раздражению желудка, изжоге, неприятному запаху изо рта и другим побочным эффектам.

Неприятный запах после употребления чеснока связан с летучими серосодержащими соединениями, которые попадают в кровь и частично выводятся через легкие. Именно поэтому запах может сохраняться даже после чистки зубов или использования ополаскивателя для полости рта.