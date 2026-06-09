Замедляет старение и защищает сердце: почему чеснок называют секретом долголетия
Чеснок — это не просто ингредиент для улучшения вкуса блюд. Чем полезен даже один зубчик для организма?
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Чеснок считается одним из самых известных продуктов народной медицины. Его используют для профилактики простуды, добавляют в горячие блюда, едят в свежем виде и даже принимают в качестве биологически активной добавки.
Однако за репутацией «природного антибиотика» скрывается более сложная картина: чеснок действительно обладает рядом полезных свойств, но при некоторых заболеваниях способен ухудшить самочувствие.
Почему чеснок считается полезным
Основная ценность чеснока связана с серосодержащими соединениями. Самое известное из них — аллицин. Он образуется при измельчении или раздавливании зубчика и отвечает за характерный запах продукта.
По данным специалистов, именно аллицин обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Кроме того, чеснок содержит витамины группы В, витамин С, марганец, калий и ряд антиоксидантных соединений.
Свежий чеснок способен способствовать нормализации уровня холестерина и положительно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы.
Еще одно достоинство чеснока — низкая калорийность. В 100 граммах продукта содержится около 149 килокалорий, однако в реальной жизни его употребляют в значительно меньших количествах. При этом чеснок содержит небольшое количество растительного белка, пищевых волокон и микроэлементов.
Поддержка иммунитета
Наиболее известное свойство чеснока связано с поддержкой иммунной системы. Многие исследования показывают, что регулярное употребление чеснока может снижать риск некоторых респираторных инфекций и уменьшать продолжительность простудных заболеваний.
При этом врачи подчеркивают: чеснок не является лекарством от вирусов и не может заменить полноценное лечение.
Польза для сердца и сосудов
Некоторые исследования указывают, что чеснок способен благоприятно влиять на липидный обмен и помогать снижать уровень «плохого» холестерина. Кроме того, продукт может оказывать умеренное влияние на вязкость крови.
Именно поэтому чеснок часто включают в рацион людей, следящих за состоянием сердечно-сосудистой системы.
Ряд исследований также свидетельствует о том, что регулярное употребление чеснока может способствовать умеренному снижению артериального давления. Однако специалисты подчеркивают: продукт не может заменить назначенные врачом препараты при гипертонии.
Антиоксидантное действие
Чеснок богат антиоксидантами — веществами, которые помогают организму бороться с окислительным стрессом. По мнению специалистов, это может способствовать защите клеток от повреждений и замедлению процессов старения.
Свежий чеснок: максимум пользы и максимум риска
Свежий чеснок считается наиболее полезным вариантом употребления. Именно в сыром продукте сохраняется максимальное количество аллицина и других активных соединений.
Однако одновременно это и самая агрессивная форма чеснока.
Эфирные масла и биологически активные вещества могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Чеснок способен вызывать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Особенно осторожными следует быть людям с гастритом, язвенной болезнью и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Вареный чеснок: меньше пользы, но мягче для желудка
Во время варки часть биологически активных веществ разрушается. Прежде всего снижается содержание аллицина, который чувствителен к высокой температуре.
С другой стороны, вареный чеснок действует значительно мягче на слизистую желудка и кишечника. Он сохраняет часть витаминов и минеральных веществ, при этом реже вызывает изжогу, боль в желудке и другие неприятные симптомы.
Для людей с чувствительным пищеварением вареный чеснок часто оказывается более безопасным вариантом.
Жареный чеснок: вкусно, но не так полезно
При жарке часть полезных соединений также разрушается. Кроме того, многое зависит от количества масла и температуры приготовления.
Жареный чеснок становится менее острым, приобретает сладковатый вкус и легче переносится пищеварительной системой. Однако его антибактериальные свойства выражены слабее по сравнению со свежим продуктом.
Диетологи отмечают, что в составе сбалансированного рациона жареный чеснок может быть хорошей вкусовой добавкой, но рассматривать его как средство укрепления здоровья не стоит.
Запеченный чеснок: компромисс между пользой и вкусом
Запекание считается одним из наиболее щадящих способов приготовления чеснока.
После термической обработки зубчики становятся мягкими и сладковатыми, а раздражающее действие на желудок заметно уменьшается. При этом часть антиоксидантов и микроэлементов сохраняется.
Другие виды чеснока
Существует и еще один популярный вариант — маринованный чеснок. После маринования он становится менее острым и легче переносится пищеварительной системой. Однако содержание некоторых витаминов и биологически активных веществ в нем ниже по сравнению со свежим продуктом.
Сушеный чеснок также сохраняет часть полезных компонентов и широко используется в качестве приправы. Однако по содержанию активных соединений он обычно уступает свежему чесноку.
Кому чеснок может навредить
Несмотря на многочисленные полезные свойства, чеснок подходит не всем. При обострениях заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), могут возникнуть проблемы. Кроме того, возможны индивидуальные непереносимости и аллергические реакции.
Врачи рекомендуют ограничить или исключить его употребление при следующих состояниях:
- обострение гастрита;
- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
- панкреатит;
- гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
- некоторые заболевания желчевыводящих путей;
- отдельные заболевания почек;
- синдром раздраженного кишечника;
- аллергия на чеснок.
Кроме того, чеснок способен влиять на свертываемость крови. Поэтому людям, принимающим антикоагулянты и антиагреганты, рекомендуется обсудить его употребление с лечащим врачом.
По этой же причине врачи нередко рекомендуют отказаться от больших количеств чеснока за несколько дней до плановых хирургических вмешательств. Конкретные сроки необходимо уточнять у лечащего врача.
При желчнокаменной болезни тоже важно быть осторожным с чесноком.
Можно ли есть чеснок натощак
Большинство специалистов не рекомендуют употреблять чеснок на голодный желудок.
Дело в том, что продукт стимулирует выработку желудочного сока и может раздражать слизистую оболочку желудка. Это особенно актуально для людей с заболеваниями пищеварительной системы.
У чувствительных людей такая привычка способна привести к изжоге, боли и дискомфорту в верхней части живота.
Сколько чеснока можно съедать
Универсальной нормы не существует. Большинство специалистов сходятся во мнении, что один-два зубчика чеснока в день для здорового взрослого человека являются безопасным количеством. При отсутствии противопоказаний этого достаточно, чтобы получать полезные вещества и не перегружать пищеварительную систему.
Злоупотребление чесноком, напротив, может привести к раздражению желудка, изжоге, неприятному запаху изо рта и другим побочным эффектам.
Неприятный запах после употребления чеснока связан с летучими серосодержащими соединениями, которые попадают в кровь и частично выводятся через легкие. Именно поэтому запах может сохраняться даже после чистки зубов или использования ополаскивателя для полости рта.
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