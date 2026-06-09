Ровно 92 года назад, 9 июня 1934 года, на экраны вышел короткометражный мультфильм «Маленькая мудрая курочка» из серии «Наивные симфонии». Никто тогда не знал, что второстепенный персонаж — ленивый утенок в матросской фуражке — через несколько десятилетий обгонит по популярности самого Микки Мауса.

За это время Дональд Дак успел побывать звездой Голливуда, супергероем, ниндзя, археологом и даже кандидатом в президенты вымышленного Дакбурга. Но главное — он остался самим собой: вздорным, невезучим, искренним и до боли похожим на каждого из нас.

Самые интересные и малоизвестные факты о Дональде Даке — в материале 5-tv.ru.

Имя с секретом и голос, который нельзя подделать

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. Кадр из мультсериала «Дональд Дак», 1937–1945 г.

Вы когда-нибудь задумывались, почему Дональда Дака называют полным именем лишь в особых случаях? Оказывается, у этого селезня есть второе имя — Фаунтлерой. Во всей вселенной Диснея он единственный персонаж с двойным именем.

Дональд Фаунтлерой Дак — звучит почти по-королевски для птицы, которая вечно попадает в неприятности.

Но настоящая магия началась не с имени, а с голоса. Кларенс Нэш, актер, которого случайно услышал Уолт Дисней, просто дурачился перед микрофоном — пытался крякающим голосом спеть песенку.

Получилось настолько смешно, сердито и взволнованно одновременно, что знаменитому мультипликатору пришла в голову идея: «А не создать ли приятеля для мышонка Микки?»

Так родился голос, который потом пытались копировать десятилетиями, но никто не смог повторить. Нэш озвучивал Дональда целых 49 лет — до 1983 года.

После его смерти студии потребовались годы тренировок и специальное звуковое оборудование, чтобы найти достойную замену. Тони Ансельмо, который сегодня дарит голос ворчливому селезню, прошел жесткий отбор и до сих пор считает эту роль вершиной мастерства.

Трое художников, которые подарили миру утку

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. www.globallookpress.com/imago stock& people

Дисней не стал рисовать Дональда в одиночку. За культовый облик и характер отвечали три человека: Аль Талиаферро, Карл Баркс и Дон Роза.

Их работы до сих пор мелькают в американских комиксах, а Баркса и вовсе называют «человеком, который придумал весь утиный мир». Именно он ввел дядюшку Скруджа, Дакбург и десятки других персонажей, без которых немыслима вселенная Дональда.

Первый выход утенка на экран датируется 9 июня 1934 года. И с самого начала Дональд задумывался как абсолютная противоположность Микки.

Если мышонок — вечный оптимист, который даже ошибки исправляет с улыбкой, то селезень — вспыльчивый, обидчивый и вечно недовольный. Но именно эта «неидеальность» сделала его живым.

Зрители полюбили Дональда за то, что он срывается на крик, когда у него что-то не получается, обижается по-настоящему, но в итоге всегда остается добрым и преданным.

Семейные хроники Дональда Дака

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. Кадр из мультсериала «Дональд Дак», 1937–1945 г.

Поначалу Дональд был холостяком. Но постепенно обзавелся целым выводком родственников. Сначала появилась сестра Делла Дак (иногда ее называют Дамбеллой). В конце 1930-х годов нарисовали возлюбленную — Дейзи. А затем в историю ворвались три племянника-сорванца, которых взбалмошная сестрица периодически подкидывала брату.

Здесь кроется забавный факт для российских зрителей. Оригинальные имена проказников — Хьюи, Дьюи и Луи — у нас не прижились. По одной из версий, слишком сложными они показались для произношения, а по другой — из них можно было коверкать непристойные слова. Так в русских переводах появились Дилли, Билли и Вилли.

А вот наряжать самого Дональда Уолт отказался. Матросская фуражка и рубашка с алым бантом — вот и весь гардероб. «Утки, как и матросы, работают на воде», — объяснял Дисней. Позже в «Утиных историях» селезня и вовсе отправят служить в военно-морской флот.

Когда популярность Дональда Дака обогнала Микки Мауса

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. Кадр из мультсериала «Дональд Дак», 1937–1945 г.

Мало кто знает, но уже в 1940-х годах у Дональда было больше экранного времени, чем у главной звезды студии. Всего он появился в более 120 эпизодах и семи полнометражных фильмах.

В 1944 году Дисней создал с его участием ленту «Три кабальеро», фильм был номинирован на две премии Американской киноакадемии. А в 1943 году сам проект с Дональдом «Лицо Фюрера» получил «Оскар».

Селезень активно участвовал в агитации. Он призывал американцев платить налоги, адти в армию. В отличие от Микки Мауса, которого берегли как символ, Дональда не боялись использовать в острых политических сюжетах.

Супергерой, ниндзя и Индиана Джонс в одном лице

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. Кадр из мультсериала «Дональд Дак», 1937–1945 г.

Дональд Дак — пожалуй, самый универсальный персонаж Диснея. Он успел побывать кем угодно. Сам Дональд в комиксах стал Утиным Мстителем — маскированной личностью, которая сначала была почти злодейской пародией на Фантомаса, а со временем превратилась в настоящего защитника Дакбурга.

Но это далеко не все. В видеоиграх селезень примерял еще более безумные образы. В QuackShot он эдакий Индиана Джонс с пистолетом, стреляющим присосками. В PK: Out of the Shadows — уже полноценный супергерой с инопланетными врагами.

А в Maui Mallard in Cold Shadow у него сразу две роли: искатель сокровищ в гавайской рубашке и мрачный ниндзя с посохом и красной повязкой на глазах. Такого разнообразия нет ни у одного другого диснеевского персонажа. Даже Микки Маус чаще всего остается самим собой, лишь меняя декорации.

Неудобный родственник, который важнее монет

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. Кадр из мультсериала «Дональд Дак», 1937–1945 г.

Казалось бы, быть племянником самого богатого селезня в мире — сплошная выгода. Но дядя Скрудж Макдак платит Дональду жалкие 30 центов в час за чистку монет.

Постоянные долги, унизительная работа и вечное сравнение с удачливым кузеном Глэдстоуном — такова судьба нашего героя. Но есть одна трогательная деталь, которую придумали сценаристы.

Однажды злодейка Магика де Гипноз попыталась применить заклинание, по условиям которого Скрудж должен был отдать ей то, что ценит превыше всего. Она ждала заветную монетку.

А в итоге в ее руках оказался… Дональд Дак. Потому что для скупого шотландского миллиардера племянник оказался дороже любых сокровищ. Только вот признаться в этом вслух Скрудж никогда не сможет.

«Дональдисты»

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. www.globallookpress.com/Kalle Parkkinen

В Германии и Скандинавии любовь к ворчливому селезню переросла в настоящее научное движение. Его фанатов называют «дональдистами». Они издают журналы, пишут исследования о физике, экономике и социологии утиного мира, создают каталоги вроде INDUCKS, где собрано более 50 тысяч историй с участием Дональда.

У Дональда есть собственная звезда на голливудской Аллее славы. А еще в его честь назвали астероид 12410. Американский штат Орегон сделал его официальным маскотом университетской команды «Орегонские утки» — договоренность с Disney действует с 1940 года и регулярно переподписывается.

Жизнь прекрасна, даже когда ты неудачник

Дональду Даку 92! Самые интересные и малоизвестные факты о герое Диснея. Кадр из мультсериала «Дональд Дак», 1937–1945 г.

Пожалуй, лучше всего суть Дональда Дака выразил Герхард Северин, президент сообщества дональдистов Германии: «Он — современный Сизиф, который никогда не прекращает пытаться. Несмотря на постоянные неудачи, он просто начинает сначала и тем самым показывает нам, что мы никогда не должны сдаваться».

В комиксах несколько раз обыгрывали сюжет фильма «Эта замечательная жизнь». Дональду показывают мир, где его никогда не было. И оказывается, что без него Дакбург разрушен, близкие одиноки и несчастны, а друзья превратились в тени самих себя. Он слишком важен для стабильности этого мира — пусть даже никто вокруг этого не замечает.

Дональд Дак не идеален. Он орет, злится, совершает глупости, попадает в нелепые ситуации. Он — единственный антропоморфный персонаж Диснея, который по-настоящему похож на человека. Не на сказочного героя, а на соседа, коллегу или даже на нас самих.

В любой компании найдется такой тип: слегка ворчливый, часто предельно серьезный, но искренний и забавный. Иногда творящий дичь, а потом получающий за это кармический возврат в виде очередной нелепости.