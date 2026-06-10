Что делать, если клубника гниет на грядке: причины, лечение и профилактика

Как победить болезнь растения, чтобы не остаться без урожая сладких ягод?
Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov
Гниение клубники на грядке — это одна из самых частых проблем в садоводстве, и в российских агрономических источниках она почти всегда объясняется развитием серой гнили (ботритиса), вызываемой грибом Botrytis cinerea.
Этот гриб широко распространен в природе и присутствует в почве, на растительных остатках и в посадках практически всегда. Проблема возникает не из-за его «появления», а из-за условий, которые позволяют ему активно развиваться.
Возбудитель сохраняется в почве и на растительных остатках, а затем снова заражает растения в новом сезоне. В пересказе официальных материалов подчеркивается, что именно повторное заражение из старых остатков является ключевым механизмом распространения болезни.
Как начинается гниение клубники
Серая гниль поражает клубнику на разных стадиях, но чаще всего заражение происходит еще в период цветения. Именно тогда гриб попадает на цветки, а затем может «законсервироваться» в тканях до момента созревания ягод.
Когда ягода начинает наливаться, гриб активируется и быстро разрушает ткани плода. Поэтому у многих садоводов создается впечатление, что ягода «сгнила за один день», хотя заражение произошло гораздо раньше.
Болезнь развивается особенно активно при сочетании влаги и прохладной погоды.
Причины гниения клубники
Основной фактор развития серой гнили — высокая влажность. В дождливые сезоны, при частом поливе и плотных посадках внутри куста создается микроклимат, идеально подходящий для грибка.
Заболевание особенно активно развивается при длительных дождях, загущенных посадках, плохом проветривании и затенении грядок.
Именно поэтому гниль часто начинается не по всей грядке равномерно, а очагами — там, где влажность выше и воздух застаивается.
Почему ягоды клубники на земле гниют первыми
Отдельный и очень важный фактор — контакт ягод с почвой. Нижние ягоды чаще всего лежат на влажной земле или мульче, где сохраняется высокая концентрация спор грибка.
Именно в таких местах инфекция начинается быстрее всего. Почва одновременно удерживает влагу и является резервуаром инфекции, поэтому ягоды, соприкасающиеся с ней, находятся в зоне максимального риска.
Как выглядит процесс болезни клубники
Сначала на ягоде появляется небольшое водянистое пятно, затем ткань становится мягкой, буреет и быстро разрушается. После этого появляется характерный серый налет — это спороношение гриба, которое обеспечивает дальнейшее распространение инфекции.
При влажной погоде процесс идет очень быстро, и одна пораженная ягода может стать источником заражения для соседних.
Что делать, если клубника уже гниет
Первое и главное действие — санитарная очистка. Все пораженные ягоды нужно немедленно удалять с грядки, потому что они продолжают распространять споры даже после отделения от растения.
Далее необходимо снизить влажность внутри посадки. Это достигается не химией, а агротехникой: удалением старых и нижних листьев, прореживанием кустов, удалением сорняков и улучшением вентиляции.
Зачем усы клубники нужно удалять
Усы у клубники во время плодоношения — это один из факторов, усиливающих загущение. Они отнимают питание у растения и создают лишнюю зеленую массу, которая ухудшает вентиляцию внутри куста.
Если цель — урожай, а не размножение, усы необходимо регулярно удалять. В противном случае куст становится более плотным, влажность внутри повышается, и риск гниения резко возрастает.
Почему перекорм клубники усиливает гниль
Одна из распространенных ошибок — попытка «спасти» растение усиленными подкормками. Особенно опасен избыток азота.
При избытке азота куст активно наращивает листья, становится густым и затененным. Это создает условия, при которых внутри растения задерживается влага, а проветривание ухудшается.
В результате гриб развивается быстрее. Азот сам по себе не «усиливает гриб», он влияет опосредованно — через увеличение листовой массы и ухудшение вентиляции куста.
Подкормка должна быть умеренной: весной — небольшой азот, в период цветения — акцент на калий и фосфор, после плодоношения — восстановление куста.
Как правильно обрабатывать клубнику
В России защита клубники от серой гнили строится на зарегистрированных фунгицидах и агротехнике. Используются препараты на основе действующих веществ, разрешенных в РФ и контролируемых Россельхознадзором.
На практике применяются:
- препараты на основе ципродинила;
- препараты на основе пираклостробина;
- комбинированные фунгициды для плодовых культур.
Их применение всегда привязывается к фазе развития растения (до цветения, в начале цветения и после плодоношения), потому что обработка по спелой ягоде ограничена правилами безопасности.
Но химическая обработка сама по себе не решает проблему, если остаются влажность и загущение. Она работает только как часть системы.
Дополнительно важно понимать, что фунгициды в реальной практике применяются не «наугад», а с чередованием действующих веществ. Это связано с тем, что гриб Botrytis cinerea быстро формирует устойчивость к одному препарату при повторных обработках. Поэтому в агрономии используют ротацию: препараты с разным механизмом действия чередуются по фазам роста растения.
На практике чаще всего применяются следующие действующие вещества в препаратах:
- ципродинил — один из базовых вариантов против серой гнили, особенно эффективен при ранних стадиях заражения и в прохладную погоду;
- пираклостробин (например, препараты группы стробилуринов) — чаще используется как профилактика и часть схемы защиты, снижает развитие грибка;
- фенгексамид — считается одним из специализированных средств именно против Botrytis cinerea, применяется в период плодоношения до сбора урожая с соблюдением сроков ожидания;
- комбинированные препараты (например, смеси стробилуринов и контактных веществ) — применяются для снижения риска устойчивости гриба и усиления эффекта обработки.
Препараты работают только при соблюдении двух условий: обработка по фазе развития растения (особенно до массового плодоношения) и обязательное чередование действующих веществ. Иначе гриб быстро формирует устойчивость, и эффективность обработки падает уже через один-два сезона.
Также важно, что любые обработки всегда привязываются к срокам ожидания до сбора урожая — это интервал, когда ягоды нельзя употреблять после применения препарата.
Как спасти урожай клубники
Если гниль уже началась, действует не «одна мера», а последовательная схема.
Сначала полностью убираются все пораженные ягоды и растительные остатки. Это снижает количество спор на грядке.
Затем проводится прореживание: удаляются нижние листья, усы и все, что создает плотную тень внутри куста. Цель — максимально открыть грядку для воздуха.
После этого нормализуется полив: только под корень, без попадания на листья и ягоды. Если возможно, полив временно сокращается до минимума, чтобы снизить влажность.
Далее применяются зарегистрированные фунгициды в соответствии с фазой развития растения. Это помогает остановить распространение инфекции, но не заменяет агротехнику.
И наконец, создается физическая защита ягод от земли — мульча или подкладки, чтобы убрать контакт с почвой.
Отдельно стоит добавить, что мульчирование в профессиональной агрономии рассматривается не как «удобство», а как элемент фитосанитарной защиты. Солома или агроткань создают физический барьер между ягодой и почвой, где концентрируются споры гриба, и тем самым снижают первичное заражение.
Почему клубника продолжает гнить из года в год
Даже при обработках и хорошем уходе клубника часто продолжает гнить из года в год по одной причине — сохраняется системная ошибка в агротехнике, а не «неправильный препарат».
Одна из самых частых ошибок — оставление растительных остатков после сезона. Листья, усы и гнилые ягоды, оставленные на грядке или рядом с ней, становятся основным резервуаром инфекции. Весной гриб снова активируется и заражает новые посадки.
Вторая ошибка — слишком плотная посадка кустов. Даже один «перегущенный» ряд создает внутри посадки стабильную влажную зону без проветривания, и в таких условиях серая гниль развивается почти неизбежно, особенно в дождливые сезоны.
Третья ошибка — полив сверху по листьям и ягодам. При таком способе вода остается в центре куста, и создаются идеальные условия для развития Botrytis cinerea. В агрономической практике почти всегда рекомендуется только прикорневой полив.
Четвертая ошибка — отсутствие ротации культур. Клубника, растущая на одном месте более 3–4 лет подряд, накапливает инфекционный фон в почве, и даже при обработках риск гнили резко возрастает.
Пятая ошибка — попытка «перекормить» растение азотом. Это приводит к чрезмерному росту листьев, затенению и ухудшению вентиляции внутри куста, что напрямую усиливает развитие грибковых заболеваний.
И наконец, одна из самых недооцененных причин — игнорирование мульчи или защиты ягод от почвы. Даже при хорошем уходе ягоды, лежащие на влажной земле, всегда находятся в зоне максимального риска заражения.
Как отличить серую гниль от других проблем у клубники
Важно не путать серую гниль с другими поражениями.
- Если ягода мягкая, буреет и покрывается серым налетом — это серая гниль;
- Если плод просто засыхает без налета — чаще это солнечный ожог или засуха;
- Если появляются темные пятна с твердой структурой — возможны другие грибковые заболевания, включая фитофтороз.
Ключевой признак именно серой гнили — серый пушистый налет спор, который появляется на стадии активного разложения.
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