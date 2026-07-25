Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море

Киевский режим атаковал иранское торговое судно в Каспийском море. Сообщение МИД Ирана передает агентство IRNA в своем Telegram-канале.

Сообщается, что один человек погиб, еще несколько пострадали.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осуждает действия украинского режима, совершившего нападение на иранское торговое судно в Каспийском море ранним утром в субботу, в результате которого произошел взрыв на судне, один моряк погиб, а еще один получил ранения», — отмечается в публикации.

Исламская республика оставляет за собой право на ответные действия, уточнили в МИД страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ударили по танкеру в Оманском заливе. Военнослужащие страны выпустили две ракеты по судну заподозрив его в транспортировке иранского газа. Погибли два человека. Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. США обвинили Тегеран в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе и ударили по территории исламской республики.

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