Виновата морковная муха: как защитить овощ от вредителя и спасти урожай

Морковная муха — мелкое насекомое, способное уничтожить половину урожая. Это из-за нее осенью вместо оранжевого корнеплода в руках оказывается уродливый, растрескавшийся плод с темными пятнами.

Как понять, что вредитель уже на грядке? Чем обработать посадки, чтобы спасти корнеплоды? 5-tv.ru узнал, какие меры профилактики помогут забыть о морковной мухе навсегда.

Как выглядит и чем опасна морковная муха

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: Narayan Maharjan/Getty Images

Морковная муха (Psila rosae) — двукрылое насекомое семейства Psilidae. Взрослая особь достигает в длину всего 4–5 миллиметров, у нее блестяще-черное тело с зеленоватым отливом, ржаво-желтая голова и красные глаза. Крылья широкие, блестящие, ноги желтые. Выглядит неприметно, а вот вреда наносит больше любого крупного жука.

Сама муха морковь не ест — опасны ее личинки. Это бледно-желтые блестящие червячки, которые вгрызаются в корнеплоды и выедают в мякоти извилистые ходы ржавого цвета. Через поврежденные ткани внутрь проникают гнилостные бактерии и грибки, морковь трескается, темнеет и начинает гнить.

Растение пытается защититься и вырабатывает горькие вещества, но это не останавливает вредителя. Собственно, поэтому поврежденная морковь приобретает неприятный вкус и резкий запах, становится жесткой и непригодной для хранения.

Морковная муха — один из самых опасных вредителей зонтичных культур. Она поражает не только морковь, но и пастернак, петрушку, сельдерей, фенхель. Снижение урожайности может достигать 30-70%.

Как понять, что на урожай напала морковная муха

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: Wayne Hutchinson/Getty Images

Признаков поражения моркови несколько:

Изменение цвета листьев. У пораженных личинками растений листья приобретают фиолетово-красный или бронзовый оттенок, ботва становится бугристой, сморщивается и начинает ложиться на грядку. Если ботва моркови ни с того ни с сего покраснела — есть повод насторожиться;

Увядание при нормальном поливе. Листья желтеют и вянут, даже если полив и подкормка в порядке, растение заметно отстает в росте;

Деформация корнеплодов. При выкопке моркови обнаруживаются извилистые ходы и темные пятна. Корнеплоды становятся жесткими, горькими и невкусными, на них видны поперечные трещины.

Когда ждать нападения морковной мухи на урожай

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В зависимости от климата морковная муха развивается в одном-двух поколениях за сезон. В очень теплых регионах и благоприятных условиях возможно появление третьего поколения.

Первый лет: конец мая — начало июня (при температуре от плюс 15 градусов). Муха откладывает яйца на влажную почву у корня моркови, плодовитость самки — 100-120 яиц.

Второй лет: конец июля — начало августа.

Третий лет (в теплые годы): сентябрь.

При этом муха активна в пасмурную, безветренную погоду утром и вечером. В жаркие солнечные дни она прячется в тени у основания растений.

Из-за чего морковная муха нападает на урожай

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: Andia/Getty Images

Массовое размножение вредителя не возникает на пустом месте. Ему способствуют:

Тенистые и влажные участки. Морковная муха предпочитает тень и повышенную влажность. Сеять морковь рекомендуется на солнечных участках и избегать застоя влаги;

Отсутствие севооборота. Многолетнее выращивание моркови на одном месте способствует накоплению вредителя в почве;

Загущенные посадки. Густая ботва создает идеальный микроклимат для откладки яиц.

Чем обработать морковь от вредителей

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: Lauren James/Getty Images

Если на грядке обнаружены единичные поврежденные растения, их следует удалить с корнем и уничтожить. Нельзя отправлять поврежденные корнеплоды в компост — личинки там благополучно перезимуют.

Другой способ — рыхление почвы. Между рядами моркови обязательно рыхление почвы, особенно в мае и июне, с добавлением отпугивающих средств. Это важно для создания неблагоприятных воздушных условий.

Как бороться с морковной мухой народными методами

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: Geography Photos/Getty Images

Есть несколько способов отпугнуть взрослых особей в летний период.

Первый — подсадить растения-компаньоны. Морковная муха обладает острым обонянием и избегает резких запахов. Посадить рядом с морковью можно:

Лук и чеснок. Благодаря своему резкому запаху эти растения могут снижать привлекательность посадок для морковной мухи. Их часто высаживают рядом с морковью в рамках смешанных посадок.

Бархатцы. Их нередко размещают по краям грядок. Считается, что характерный аромат бархатцев способен отпугивать некоторых вредителей.

Календула. Может использоваться как растение-компаньон, помогающее маскировать запах морковной ботвы.

Розмарин и шалфей. Эти ароматические культуры иногда высаживают по периметру грядок как дополнительное средство отпугивания насекомых.

Лаванда. Обладает сильным ароматом и нередко используется в качестве дополнительного отпугивающего растения, хотя гарантированной защиты от морковной мухи не обеспечивает.

Второй метод — мульчирование хвойными опилками. Надо расстелить слой опилок или измельченной коры толщиной 3-5 сантиметров вокруг растений. Запах хвои отпугивает муху, а также сохраняет влагу и подавляет сорняки.

Третий — зола или молотый красный перец. Весной, как только появятся мухи, в почву, где будет расти морковь, вносится смесь. Опыливание почвы иногда используют как дополнительную отпугивающую меру. Однако эффективность таких средств может различаться в зависимости от погодных условий и численности вредителя.

Некоторые огородники используют пропитанные березовым дегтем губки или тканевые полоски, размещая их возле грядок. Считается, что резкий запах дегтя может частично отпугивать взрослых мух, однако этот метод лучше рассматривать как дополнительную меру профилактики.

Далее — народные настои:

Настой луковой шелухи: 200 граммов луковой шелухи залить 10 литрами воды. Кипятить 5 минут, настаивать 4 часа, процедить и опрыскивать;

Чесночный или луковый настой. Взять 0,5 килограмма лука и чеснока, измельчить в мясорубке или блендере. Залить 5 литрами кипятка, настаивать 3 часа. Опрыскать всю ботву моркови, стараясь попадать и на основание листьев у земли. Именно здесь муха откладывает яйца;

Настой из мандариновых корок. Иногда используется как народное средство для отпугивания насекомых.

Раствор перца. На 10 литров воды берется 1 столовая ложка молотого черного или красного перца и 1 чайная ложка жидкого мыла.

Обработки народными средствами следует проводить регулярно, особенно в периоды лета мухи. После каждого дождя опрыскивание надо повторять.

Как ухаживать за морковью, чтобы не появились вредители

Морковная муха: как бороться с вредителем и защитить урожай овощей, чем обработать огород, средства. Фото: Cyrus McCrimmon/Getty Images

Регулярный уход за морковными грядками сводит риск появления мухи к минимуму. Вот, на что стоит обратить внимание: