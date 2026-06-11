«Подготовили почву и сделали это»: эксперт об аномалиях вокруг пропажи Усольцевых

Тренер по выживанию Михайловский: Усольцевы могли готовить почву для побега

Семья Усольцевых словно растворилась в тайге, не оставив после себя почти никаких следов. Чем больше времени проходит с момента исчезновения, тем больше возникает вопросов.

Заблудились ли опытные туристы, стали жертвами несчастного случая или сознательно решили начать новую жизнь? Своей оценкой самых обсуждаемых версий поделился эксклюзивно с 5-tv.ru эксперт и тренер по безопасности и выживанию Данила Михайловский.

Почему пропажа семьи Усольцевых до сих пор загадка

Пропала семья Усольцевых: почему уже почти год не могут разыскать пропавшую группу туристов. Фото: www.globallookpress.com/Egmont Strigl

«По факту мы имеем то, что семья зашла в лес и семья исчезла. И несколько необычных фактов, которые можно уложить в какую-то одну линию», — отметил эксперт, говоря про Усольцевых.

Какие именно факты он считает ключевыми?

Во-первых, это полное отсутствие любых материальных следов. В обычной ситуации, даже если люди теряются в лесу, остаются хоть какие-то зацепки: мусор, обрывки вещей, следы костра, насечки на деревьях.

При несчастных случаях — утоплении или нападении животного — обычно фиксируются следы борьбы, личные предметы или иные признаки присутствия. В данном случае — ничего.

Во-вторых, опытность туристов. По словам старшего сына Сергея Усольцева, он был бывалым походником и обучал его базовым правилам выживания: в случае потери ориентиров обязательно оставлять метки, делать зарубки на деревьях, фиксировать путь. Игнорировать такие навыки Усольцев-старший не мог, раз учил этому пасынка, что делает отсутствие следов еще более загадочным.

И, наконец, третья деталь — странное поведение мобильного телефона Усольцевых. Устройство продолжало подавать сигналы уже после исчезновения, что добавляет еще один вопрос к и без того необъяснимой истории.

«История с работающим телефоном — это, конечно, подозрительная деталь, которой нужно уделить внимание», — подчеркивает эксперт.

Заблудились и погибли? Что могло произойти с семьей Усольцевых

Пропала семья Усольцевых: почему уже почти год не могут разыскать пропавшую группу туристов. www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

На первый взгляд, потеряться в тайге может каждый. Однако специалист обращает внимание на поведение пропавших: люди, которые хотят, чтобы их нашли, оставляют следы.

«Люди, которые заблудились, они хотят, чтобы их нашли. Здесь все было сделано от обратного. Люди как будто бы не хотели, чтобы их искали, они растворились», — поясняет Михайловский.

Кроме того, маршрут был несложным, семья шла с ребенком и собакой — они вряд ли рискнули бы углубляться в дебри. Даже если они сбились с пути, то зона поиска достаточно большая и она была обследована несколько раз.

Эксперт допускает, что семья могла оказаться далеко за пределами зоны поиска — например, если сплавилась по реке на импровизированном плоту. Но в этом случае, опять же, должны были остаться следы волочения, веревки, обломки. Их нет.

Несчастный случай: утонули или напал медведь?

Пропала семья Усольцевых: почему уже почти год не могут разыскать пропавшую группу туристов. www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Тайга действительно не прощает ошибок — здесь есть быстрые реки, дикие животные, крутые перепады рельефа. Но, как отмечает эксперт, практически любое трагическое событие в такой среде оставляет следы, по которым можно восстановить картину произошедшего.

Если бы речь шла об утоплении, со временем на поверхность всплывают тела или обнаруживаются предметы одежды у воды. При нападении хищника остаются характерные признаки — разорванные вещи, следы борьбы, фрагменты тканей. Падение с высоты или травма также почти всегда фиксируются на месте: тело не исчезает бесследно.

«В конце концов, даже если эта история закончится трагически, но тела как минимум должны были бы остаться, одежда», — объясняет эксперт.

Однако в этой истории не обнаружено ни тел, ни личных вещей, ни очевидных следов происшествия. Поиски, которые проводились в том числе с привлечением служебных собак, способных улавливать запахи на значительном расстоянии, также не дали результата.

Эксперт допускает и криминальный сценарий — столкновение с людьми в отдалённой местности, которые могли попытаться скрыть следы преступления. Но даже в подобных случаях обычно остаются косвенные признаки: захоронения, следы транспортировки или иные улики, которые со временем обнаруживаются.

«Одна из рабочих версий состоит в том, что иногда городские люди выходят в заброшенные деревни, где могут жить (люди с криминальным прошлым. — Прим. ред.) или алкоголики. Они могут совершить противоправные действия вплоть до убийства и затем сокрытия следов», — разъясняет профессионал.

При этом специалист уточняет: полностью «обнулить» следы без профессиональной подготовки крайне сложно. Именно поэтому версия случайного криминала или бытовой трагедии, по его оценке, слабо объясняет полное отсутствие любых зацепок.

Сознательное исчезновение? Почему Усольцевы не оставили никаких следов

Пропала семья Усольцевых: почему уже почти год не могут разыскать пропавшую группу туристов. www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Эксперт осторожно, но явно склоняется к этому сценарию. Главный аргумент — отсутствие следов как результат целенаправленных действий.

«Сложнее всего разбудить человека, который не хочет просыпаться. Так и здесь, сложнее всего найти человека, который не хочет, чтобы его нашли. Если задача была исчезнуть, то, значит, вот они таким образом и исчезли — подготовили для этого почву и сделали это», — предполагает специалист.

Что говорит в пользу сознательного исчезновения?

Семья имела предысторию.

«Это была необычная семья, семья с предысторией. И, безусловно, всю картину надо рассматривать целиком», — подчеркнул Михайловский.

Сергей Усольцев — предприниматель. Возможно, у него появились материальные или иные проблемы — эти факторы могут оказаться решающими.

Полное отсутствие следов может говорить о том, что люди не просто ушли, а тщательно замели за собой «хвосты». Если бы они хотели, чтобы их нашли, они оставили бы хоть что-то.

Работающий телефон — возможный элемент дезинформации или навигации.

«Сначала телефон был в сети, я дозвонился — трубку сняли, но в ответ — тишина. Позже перезвонили с другого номера и тоже молчали. Самое удивительное: через некоторое время владелец отключил возможность входящих вызовов. Такое ощущение, что человек с того света управляет функциями номера», — рассказал исследователь Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru.

Неужели семья Усольцевых специально провернула трюк с телефоном, чтобы иметь в запасе время и ресурсы, сбить с толку спасателей и покинуть страну через подставные документы или уйти в глухую тайгу к староверам, в общину?

«Сейчас современные технологии позволяют оборудовать бункеры или еще какие-нибудь скрытые варианты проживания в лесу, в которых люди могут находиться практически автономно», — отметил Михайловский.

Таким образом, сознательное исчезновение — либо по своей воле, либо под давлением, например, угроза физической расправы — наиболее логично объясняет все странности.

Что говорит старший сын пропавшей семьи Усольцевых

Пропала семья Усольцевых: почему уже почти год не могут разыскать пропавшую группу туристов. www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Данил Баталов, старший сын Ирины Усольцевой, уверен, что родители живы, и их просто не нашли.

«Я уверен на 100%, что родители мои живы, что они находятся сейчас не на Кутурчинском Белогорье. Я в это верю, потому что в ходе поисков не было найдено никаких следов, вообще ничего», — говорил молодой человек в эфире на федеральном телеканале.

Какие показания давал старший сын Усольцевой

Отчим появился в жизни Данилы Баталова, когда тому было 11 лет. С тех пор походы стали семейной традицией. Поэтому, как считает молодой человек, маршрут «Минская петля» в Кутурчинское Белогорье для любящей туризм пары несложный. А Усольцев и вовсе был опытным походником.

«Он всегда наставлял меня: если потерялся в лесу, ищи укрытие, и по пути оставляй следы — делай ножом насечки на деревьях, нет ножа — камнем сбивай кору. Так тебя быстрее найдут», — отмечал он.

Семья, по его словам, планировала вернуться через день-два: дома оставался кот без присмотра, но с запасной миской с едой. Ирина Усольцева никогда бы не бросила животное на произвол судьбы — это и натолкнуло Баталова на его версию.

Корги Ладе, с которой семья пошла в поход, было 12 лет. По его мнению, возможно, что собака погналась за каким-то зверьком, а потом потеряла хозяев. Усольцевы не могли оставить животное и сошли с маршрута. Так как поход планировался несложным, GPS-трекер они с собой не брали.

Наиболее вероятный сценарий пропажи семьи Усольцевых

Пропала семья Усольцевых: почему уже почти год не могут разыскать пропавшую группу туристов. www.globallookpress.com/Serguei Fomine

Подводя итог и опираясь исключительно на известные факты, эксперт не дает стопроцентной гарантии, но указывает, куда склоняются весы.

«Какой сценарий наиболее вероятный? Сложно сказать. Совсем мало информации по поводу их актуальных дел в бизнесе, и безусловно, эти факторы могут оказаться решающими в понимании данной ситуации», — уверяет эксперт.

Однако из всех трех сценариев — «заблудились», «несчастный случай», «сознательное исчезновение» — именно третий наиболее полно объясняет: отсутствие материальных следов, нежелание семьи оставлять ориентиры для спасателей, странности с телефоном, опытность туристов, которые не могли не знать элементарных правил выживания.

«Сложнее всего найти человека, который не хочет, чтобы его нашли», — отметил Михайловский.

При этом не все эксперты склоняются к этой версии.

«По моему мнению, версия о добровольном исчезновении, побеге является наименее реалистичной. Об этом свидетельствует тот факт, что в автомобиле семьи обнаружены личные вещи и крупная сумма наличных денег», — отмечал бывший следователь, полковник юстиции в отставке Максим Девятьяров в беседе с «Российской газете».

Он подчеркнул, что Красноярский край известен труднопроходимыми лесами и большим количеством водоемов, где люди часто теряются. При этом наличие в семье пятилетнего ребенка практически исключает вариант, при котором взрослые могли бы сознательно затеряться на местности или долго передвигаться без помощи.

Что случилось с семьей Усольцевых: хроника

В воскресенье, 28 сентября 2025 года, 61-летний Сергей, 48-летняя Ирина Усольцевы, пятилетняя дочь, а еще их собака вышли из поселка Кутурчин. Отправная точка похода располагалась в 230 километрах от Красноярска, далее семья, скорее всего, должна была пройти около семи километров до горы Буратинка.

Тревогу забили уже в начале октября: Усольцевы регистрировались в МЧС, к назначенному времени не вернулись. На самом деле, маршрут они выбрали несложный, к тому же шли с ребенком и собакой — в сложные горные походы так не выдвигаются. Путь в семь километров туда и столько же обратно обычно занимает не более 10 часов, а тут еще и популярное направление с указателями и удобной тропой.

Более 300 человек целыми днями обыскивали площадь в 100 квадратных километров, за время поисков было опрошено множество очевидцев, знакомых пропавших и местных жителей. Но никого и ничего так и не обнаружили.

Очередной этап поисков семьи Усольцевых прошел в июне. Операцию возобновили после схода снега: весной и в начале лета появилась возможность повторно проверить участки, ранее скрытые под снежным покровом.

В зоне поиска был установлен блокпост — посторонних на территорию не допускали, только 80 человек участников операции. В состав группы вошли сотрудники Следственного комитета, спасатели, силовики, специалисты Госохотнадзора, волонтеры и участники «ЛизаАлерт».

Таинственный Камень желаний оборвал след пропавшей семьи Усольцевых

Вместе они обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Применялись беспилотники, транспорт повышенной проходимости, мототехника, в операции помогали служебные собаки.

В итоге нашли часть палки для туристической ходьбы, но принадлежит ли она действительно семье Усольцевых, пока непонятно. Сейчас принадлежность обломка выясняют представители Следственного комитета.

Участники операции также обнаружили недавно медвежьи следы. В районе поисков в целом отмечают высокую активность диких животных.

В конце мая 2026 года, спустя восемь месяцев после исчезновения семьи, появилась новая, крайне мрачная гипотеза. Тогда Дегтерев, проанализировав фото- и видеоматериалы, сделанные поисковиками в октябре прошлого года, и обратил внимание на одну из расщелин у подножия горы.

В объектив камеры попал лежачий человек.

«Поисковики прошли там, но не обратили внимания на расщелину — там курумники и шурфы, оставшиеся от старателей. В этой щели лежал человек, человеческое лицо хорошо просматривается. Плюс дерево со следами медведя», — заявил он.

Позднее выяснилось, что останки оказались животного происхождения. Так где же Усольцевы?