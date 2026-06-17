Красивая сказка закончилась болью: правда о жизни актрисы Натальи Селезневой

Для нескольких поколений зрителей Наталья Селезнева так и осталась воплощением легкости и молодости. Стоит включить «Операцию „Ы“», как на экране появляется студентка Лида — веселая, непосредственная и обаятельная. А в «Иване Васильевиче меняет профессию» она уже играет современную супругу инженера Тимофеева, которая без труда затмевает собой многих персонажей фильма.

Кажется, что судьба такой актрисы должна была складываться исключительно счастливо. Но за десятилетиями зрительской любви скрывались серьезные испытания, о которых сама Селезнева говорила редко и без желания вызывать сочувствие.

Судьба сама привела в кино

Коньков Александр/ТАСС

Распространено мнение, что Наталью Селезневу открыл Леонид Гайдай. На самом деле к моменту знакомства с режиссером она уже была опытной юной артисткой.

Будущая звезда родилась 19 июня 1945 года в Москве в творческой семье. Ее отец занимался фотографией, мать была художницей. Уже в шесть лет девочка оказалась на сцене Центрального театра Советской Армии, где исполняла роль в спектакле «Тридцать сребреников». Именно там ее заметила Агния Барто, подыскивавшая ребенка для экранизации собственной книги.

Так Селезнева получила роль в фильме «Алеша Птицын вырабатывает характер», после чего практически не расставалась с профессией.

«Я была невероятно счастлива, когда меня, первоклашку, выбрали для съемок в фильме „Алеша Птицын вырабатывает характер“. Это тоже судьбоносный момент: мою игру в спектакле увидела Агния Барто, по сценарию которой снималась картина, и сказала: „Нужна эта девочка!“», — говорила она в интервью 7Дней.ru.

Позже были картины «Девочка и крокодил», «Аленка», учеба в Щукинском училище и поступление в Театр сатиры, где она проработала почти всю жизнь.

«Оказавшись в Театре сатиры, я так в нем и осталась. Я очень консервативна. У меня одна запись в трудовой книжке, один муж, один сын… Даже духи я не меняю 40 лет», — признавалась сама актриса «Каравану историй».

Гайдай сначала видел недостатки

Кадр из фильма «Наваждение», режиссер Леонид Гайдай, 1965 г.

Парадоксально, но режиссер, который сделал Наталью Селезневу знаменитой на всю страну, сначала вовсе не был уверен в ее кандидатуре.

Во время проб к новелле «Наваждение» в фильме «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Гайдай долго присматривался к молодой актрисе. Позже Селезнева вспоминала, что он даже говорил ей о недостатках фигуры и стеснительности. Однако именно она получила роль Лиды, которая моментально стала культовой.

После выхода фильма актриса проснулась настоящей звездой. Ее фотографии печатали журналы, поклонники писали тысячи писем, а образ студентки с книгами и конспектами стал символом советской молодежи середины 1960-х.

Через несколько лет Гайдай снова пригласил ее в свою картину — «Иван Васильевич меняет профессию». Роль Зины оказалась небольшой по экранному времени, но настолько яркой, что многие реплики и сцены давно стали частью народной культуры.

И телевидение

Виталий Созинов/ТАСС

Еще одной важной страницей карьеры стал «Кабачок „13 стульев“». Телепередача выходила много лет и пользовалась огромной популярностью у советских зрителей.

Образ пани Катарины сделал Селезневу любимицей миллионов. При этом она успевала совмещать съемки с постоянной работой в Театре сатиры, где играла рядом с Андреем Мироновым, Анатолием Папановым, Татьяной Пельтцер, Михаилом Державиным, Александром Ширвиндтом и другими легендарными артистами.

Любовь и вина

www.globallookpress.com/Natalya Loginova

С будущим мужем Владимиром Андреевым Селезнева познакомилась на съемках сказки «Калиф-аист». Позже она не раз говорила, что это была любовь с первого взгляда.

Однако обстоятельства были непростыми: Андреев состоял в браке с актрисой Натальей Архангельской. Несмотря на это, он ушел из семьи, а затем женился на Селезневой. В 1969 году у супругов родился сын Егор.

Спустя годы артистка не скрывала, что тяжело переживала моральную сторону этой истории.

«Я не хотела думать ни о чем, кроме своего счастья», — говорила она.

Позднее она признавалась, что нередко думала о случившемся и даже связывала некоторые жизненные испытания с тем выбором, который когда-то сделала.

Семья всегда была на первом месте

© РИА Новости/Михаил Фомичев

Несмотря на бешеную популярность, Наталья Селезнева никогда не относилась к числу артистов, готовых ради карьеры пожертвовать близкими.

Она рассказывала, что спокойно могла отказаться от съемок, если заболевал сын или семье требовалось ее присутствие. По собственным словам, она никогда не ходила по кабинетам режиссеров и не просила ролей.

Возможно, именно поэтому после триумфа в фильмах Гайдая ее фильмография не пополнялась столь же громкими проектами. Но сама актриса не считала это трагедией. Для нее гораздо важнее было сохранить домашний мир.

Крест на профессии

www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Одним из самых тяжелых событий в жизни стала операция на щитовидной железе.

Во время хирургического вмешательства была повреждена голосовая связка, и врачи предупредили, что она может навсегда потерять возможность полноценно говорить и играть на сцене.

«После операции у меня были серьезные проблемы с голосом… Я заново училась говорить», — позже вспоминала этот период Селезнева.

Она упорно разрабатывала голосовой аппарат, занималась восстановлением, играла на губной гармошке и постепенно сумела вернуть речь настолько, что снова вышла на сцену.

Для человека, вся профессия которого строится на голосе и интонации, это было настоящей победой.

Новые удары

© РИА Новости/Григорий Сысоев

Возраст принес и другие проблемы.

Несколько лет назад Наталья Селезнева пережила тяжелые травмы, в том числе перелом шейки бедра. Затем ей потребовались операции по замене суставов. Передвигаться стало значительно сложнее, а восстановление заняло долгое время.

Психологически этот период оказался не менее тяжелым, чем физически.

«У меня началась очень сильная депрессия. Мне ничего не хотелось, кроме одного: чтобы мои близкие были здоровы. Сейчас я вытащила себя из этого состояния. Я занимаюсь, тренируюсь, хочу, чтобы моя нога была полноценной», — говорила актриса.

Несмотря на переживания, она продолжала бороться за возможность жить самостоятельно и не терять интерес к жизни.

Самая страшная потеря

© РИА Новости/Виталий Белоусов

Главным ударом для Натальи Селезневой стала смерть Владимира Андреева.

Они прожили вместе 52 года и, по словам актрисы, практически никогда не ссорились. Их союз многие коллеги называли одним из самых крепких в театральном мире.

В августе 2020 года Андреев отметил 90-летний юбилей, а спустя два дня его не стало.

Особенно тяжело Селезнева переживала то, что в последние часы оказалась не рядом с мужем.

«Знаете, я чувствовала, что что-то случится. Володя лежал, тяжело дышал. Врачи приходили, контролировали его состояние. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но… Позвонила женщина, которая живет у нас на даче вот уже 14 лет, и сообщила, что Володи… В общем, его больше нет», — с горечью вспоминала актриса.

После его смерти она говорила:

«Я потеряла большого друга, учителя, партнера, мужа, отца нашего единственного сына Егора. Мы прожили вместе 52 года. Мы очень разные люди, но мы ни разу не поругались».

Жизнь без сцены

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В последние годы Наталья Селезнева практически перестала сниматься и редко появляется на публике. Возраст, последствия операций и смерть мужа изменили привычный уклад жизни.

После ухода из жизни Александра Ширвиндта она признавалась, что Театр сатиры для нее стал совсем другим местом, поскольку почти все близкие коллеги ушли.

«Грустно. Никого нету. Мишки (Державина) нет, Юрия Васильевича (Яковлева) нет. Нет Аросевой, Вицина, Демьяненко, Куравлева. Невозможно… В театре никого не осталось, театр другой, театр для молодых», — говорила она в интервью Андрею Малахову в 2025 году.

По словам ее коллег, большую часть времени артистка проводит дома или на даче, предпочитая спокойную жизнь шумным мероприятиям.