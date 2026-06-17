Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака

Мария Горбунова
Мария Горбунова 26 0

Считается, что на растущей Луне организм активнее накапливает жир, поэтому стоит соблюдать умеренность в питании. А на убывающей Луне, наоборот, тело легче расстается с лишними килограммами.

Лунный календарь питания на июль 2026: разбор по фазам Луны

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лунный календарь питания уже много лет остается популярным среди сторонников здорового образа жизни, астрологии и различных оздоровительных практик. Его приверженцы уверены, что фазы Луны способны влиять не только на самочувствие человека, но и на аппетит, обмен веществ, усвоение питательных веществ и даже эффективность диет.

Согласно этой концепции, в разные периоды лунного цикла организму требуются разные подходы к питанию: одни дни считаются благоприятными для разгрузки и очищения, другие — для восстановления сил и восполнения запасов витаминов.

Именно поэтому многие используют лунный календарь как дополнительный ориентир при составлении рациона, планировании разгрузочных дней или попытках скорректировать вес.

Как работает лунный календарь диет и питания и какие советы он дает на июль 2026 года — в материале 5-tv.ru.

Что такое лунный календарь правильно питания и диет — для чего он нужен

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Лунный календарь диет — это система питания, которая предписывает определенный рацион, разгрузочные дни и способы приготовления пищи в зависимости от астрономических фаз Луны, ее положения в знаках зодиака, лунных суток (титхи) и некоторых сакральных дат (например, экадаши в ведической традиции).

Сторонники метода считают, что гравитационное поле Луны, аналогично океанским приливам и отливам, воздействует на жидкости внутри человеческого тела, а также на скорость обмена веществ, усвоение микроэлементов и выведение токсинов.

Цели, для которых используется лунный календарь диет, сводятся к нескольким направлениям:

  • Коррекция веса. Считается, что на растущей Луне организм легче накапливает жир, поэтому питание должно быть умеренным, а на убывающей — активно расстается с запасами, что благоприятно для строгих диет и постов.
  • Детокс и очищение. Дни новолуния и полнолуния рассматриваются как критические точки, идеальные для коротких голоданий, соковых разгрузок или сыроедения, чтобы якобы максимально эффективно вывести шлаки.
  • Улучшение самочувствия. Через привязку к стихиям знаков зодиака (Вода, Огонь, Воздух, Земля) подбираются продукты, которые, по мнению адептов, предотвращают отеки, нормализуют пищеварение и поддерживают баланс «внутреннего огня» (Агни в аюрведе).
  • Духовные практики. Такие элементы, как сухое голодание в дни экадаши, имеют в первую очередь религиозно-аскетический смысл в вайшнавизме, где отказ от зерна и бобов в определенные лунные сутки считается формой очищения сознания.

Концепция опирается на ряд источников, среди которых:

  • Аюрведические и ведические тексты (например, «Падма-пурана», «Хари-бхакти-виласа»), регламентирующие посты экадаши и влияние лунных фаз на жидкости тела.
  • Антропософия Рудольфа Штайнера, связывавшая усвоение корнеплодов с убывающей Луной, а фруктов и листьев — с растущей.
  • Популяризаторы в России, такие как Анастасия Семенова (автор книги «Лунный календарь здоровья», введшая понятия «жидких» и «сухих» дней по знакам зодиака) и астролог Василиса Володина.

Основные принципы лунной диеты и правильного питания в июле 2026

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Календарь строится на четырех пунктах:

  1. Фазы Луны (время московское, по астрономическим таблицам):
    • Новолуние — 14 июля 2026 в 04:21 мск.
    • Полнолуние — 29 июля 2026 в 20:40 мск.
    • Растущая Луна (I и II фазы) — с 15 по 28 июля (сразу после новолуния до полнолуния).
    • Убывающая Луна (III и IV фазы) — с 1 по 13 июля и с 30 по 31 июля.
    • Последняя четверть — 7 июля, Первая четверть — 21 июля.
  2. Стихии знаков зодиака (транзитная Луна по дням, данные для Москвы):
    • С 1 по 3 июля Луна в Водолее (Воздух).
    • 4–5 июля — в Рыбах (Вода).
    • 6–7 июля — в Овне (Огонь).
    • 8–10 июля — в Тельце (Земля).
    • 11–12 июля — в Близнецах (Воздух).
    • 13–14 июля — в Раке (Вода).
    • 15–16 июля — во Льве (Огонь).
    • 17–18 июля — в Деве (Земля).
    • 19–20 июля — в Весах (Воздух).
    • 21–23 июля — в Скорпионе (Вода).
    • 24–25 июля — в Стрельце (Огонь).
    • 26–27 июля — в Козероге (Земля).
    • 28–29 июля — в Водолее (Воздух).
    • 30–31 июля — снова в Рыбах (Вода).
  3. Интерпретация по стихиям:
    • Вода (Рак, Скорпион, Рыбы) — угроза отеков, дни для голодания и жидкой пищи.
    • Огонь (Овен, Лев, Стрелец) — белок усваивается лучше, показаны мясо и острые блюда.
    • Воздух (Близнецы, Весы, Водолей) — жиры усваиваются хуже, упор на растительную пищу.
    • Земля (Телец, Дева, Козерог) — соль задерживает воду, подходят корнеплоды и овощные супы.
  4. Дни экадаши (ведические посты) — в июле 2026 приходятся на 11 июля (Йогини Экадаши) и 25 июля (Девшаяни / Шаяна Экадаши). Это сухие голодовки либо питание только фруктами и водой, исключая зерновые и бобовые, согласно религиозной традиции.

Подробный календарь диет и правильного питания на каждый день июля 2026

Часть 1: Убывающая Луна, Последняя четверть и Новолуние (1–14 июля)

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Это период с 1 по 13 июля — убывающая Луна, активное жиросжигание, затем 14 июля — новолуние.

1–3 июля (Луна в Водолее, Воздух)

  • Задача: завершить старые циклы, вывести лишнюю жидкость.
  • Питание: легкие овощные салаты, каши на воде, исключить жирное и жареное. Воздушный знак способствует усвоению углеводов, но жиры задерживаются.

4–5 июля (Луна в Рыбах, Вода)

  • Особенность: риск отеков. Исключите соль, пейте мочегонные отвары (брусничный лист, толокнянка). Показана жидкая пища — супы-пюре, травяные чаи.

6–7 июля (Луна в Овне, Огонь)

  • Можно позволить нежирное мясо (курица, индейка) с зеленью. Огненный знак улучшает пищеварение, но порции должны быть умеренными.

7 июля — Последняя четверть

  • День внутренней перестройки. Рекомендуется дробное питание, исключить сахар и кофеин.

8–10 июля (Луна в Тельце, Земля)

  • Время для корнеплодов: запеченная свекла, морковь, топинамбур. Ограничьте соль — Телец склонен задерживать воду. Полезны теплые овощные рагу.

11 июля — Йогини Экадаши (первый серьезный пост)

  • Согласно ведической традиции, это день сухого голодания (без воды и пищи) или, в щадящем варианте, только сырые фрукты и вода. Исключаются все зерновые и бобовые. Водные процедуры только теплые, избегайте перегрузки почек.

12–13 июля (Луна в Близнецах, Воздух)

  • Выход из поста. Питание — легкие каши на воде, отварные овощи, зелень. Воздух способствует усвоению витаминов.

14 июля, 04:21 мск — новолоуние

  • Главный детокс-день месяца. Длится с момента новолуния до восхода Луны.
  • Питание: только жидкое — вода, травяные чаи, овощные бульоны без соли. Твердая пища, по мнению адептов, в этот день не переваривается и действует как токсин.
  • Запрещено: алкоголь, сахар, кофеин, острая пища.

Часть 2: Растущая Луна (15–28 июля) — «Золотое время» для набора витаминов и силы

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

Внимание: это период после новолуния до полнолуния, когда организм активно усваивает питательные вещества, но есть риск набора веса.

15–16 июля (Луна во Льве, Огонь)

  • Организм максимально усваивает белок и витамины. Рекомендованы нежирное мясо, рыба, яйца, зелень. Дробное питание — 5–6 раз в день небольшими порциями.

17–18 июля (Луна в Деве, Земля)

  • Упор на клетчатку: салаты, отруби, цельнозерновые каши. Исключите сладкое и соль — Земля склонна к застойным явлениям.

19–20 июля (Луна в Весах, Воздух)

  • Хорошо усваиваются растительные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло). Можно позволить легкие десерты из фруктов. Не переедайте — Воздух провоцирует вздутие.

21 июля — Первая четверть

  • День активного роста. Питание — сбалансированное, с акцентом на белок и сложные углеводы.

21–23 июля (Луна в Скорпионе, Вода)

  • Возможно обострение аппетита и тяга к экзотической пище. Ограничьте жирную рыбу и морепродукты — они могут дать отеки. Отдайте предпочтение тушеным овощам и злакам.

24–25 июля (Луна в Стрельце, Огонь)

  • Огненный знак помогает переваривать мясо. Однако 25 июля — Девшаяни Экадаши (второй пост). В этот день, если вы не соблюдали сухой пост 11 июля, можно провести щадящий пост на свежевыжатых соках и фруктах. Если держали сухой — повторите сухое голодание (по желанию).

26–27 июля (Луна в Козероге, Земля)

  • Время для «сухих» дней (минимальное потребление жидкости, но не в ущерб здоровью). Показаны запеченные яблоки, груши, корнеплоды. Сахар полностью исключите — убывающая Луна (в этот день она все еще растет, но уже ближе к полнолунию) поможет вывести глюкозу из депо.

28 июля — канун Полнолуния

  • Разгрузочный день на печеных яблоках и травяном чае. Порции уменьшите, чтобы желудок подготовился к полнолунию.

Часть 3: Полнолуние и переход (29–31 июля)

Лунный календарь питания и диет на июль 2026: когда и что есть знакам зодиака. Фото: 5-tv.ru

29 июля, 20:40 мск — полнолуние

  • В отличие от новолуния, полнолуние переносится тяжелее из-за пика жидкости в тканях. Сторонники метода (по Семеновой) рекомендуют щелочную диету: исключить мясо, грибы, кислые фрукты. Питание — только жидкое и полужидкое: супы-пюре из тыквы и кабачков, зеленые смузи, травяные настои. Минимум белка, максимум зелени.

30–31 июля (Луна в Рыбах, Вода, убывающая фаза)

  • Цикл замыкается. Организм, как губка, впитывает все съеденное, поэтому калории строго контролируйте. В эти дни закладывается база на новый месяц: умеренность в еде, больше воды, легкие салаты и кисломолочные продукты.

Важное предостережение: лунный календарь — это дополнительный инструмент, а не замена медицинским рекомендациям. Перед началом любой диеты обязательно проконсультируйтесь с врачом, особенно при хронических заболеваниях. Все даты указаны для московского времени, для других регионов следует делать поправку на часовой пояс.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
72.14
-0.31 83.73
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:37
Трамп назвал хорошими свои недавние контакты с Путиным
18:31
Путин встретился с султаном Брунея на саммите Россия — АСЕАН
18:30
«Не так серьезно»: онкобольной мужчина обесценивает проблемы партнерши
18:17
Беспилотные такси планируют запустить в новых районах Москвы
18:12
Президент Филиппин пригласил Путина посетить саммит АСЕАН в Маниле
18:03
СК России опубликовал кадры последствий атаки ВСУ по автобусу под Брянском

Сейчас читают

Под прикрытием Белого орла: поляки дезертируют с поля битвы с Россией
Как понять, что клубника сладкая и без пестицидов: советы биолога
«Не просыпалась, и мать вошла в комнату»: появились новые детали обстоятельств смерти Эдже Иртем
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео