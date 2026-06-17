Девочка из колодца больше не вернется: короткая жизнь и внезапная смерть звезды «Звонка» Дэйви Чейз
Новость о смерти актрисы прозвучала почти как сюжет из фильма ужасов, который когда-то сделал ее знаменитой на весь мир.
Фото: Кадр из х/ф «Звонок», реж.: Гор Вербински, 2002г.
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Актриса Дэйви Чейз умерла в возрасте 35 лет. По информации издания TMZ, причиной смерти стали осложнения менингита и тяжелой инфекции крови, которые привели к сепсису и полиорганной недостаточности. О трагедии сообщил бойфренд актрисы Рой Эрнандес. Незадолго до этого артистка находилась в больнице в критическом состоянии: в начале июня ее госпитализировали в клинику в Лос‑Анджелесе из‑за сильного истощения.
Для миллионов зрителей она навсегда осталась Самарой Морган — девочкой с мокрыми черными волосами, выползающей из колодца в культовом хорроре «Звонок». Образ, который в начале 2000-х стал одним из главных кошмаров мирового кино. Но реальная жизнь актрисы оказалась куда более сложной и трагичной, чем любой сценарий.
Неожиданный конец
Ее уход шокировал поклонников. Не только потому, что 35 лет — слишком ранний возраст для смерти. Но и потому, что для целого поколения Дэйви Чейз была одним из символов детства.
Актриса родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе, однако выросла в городе Олбани, штат Орегон. Еще ребенком она начала участвовать в рекламных съемках, выступала на конкурсах талантов и занималась актерским мастерством.
Голливуд заметил ее очень рано. В конце 1990-х она стала получать роли на телевидении и в кино, а продюсеры быстро поняли, что перед ними необычайно талантливая юная актриса.
Настоящий прорыв произошел в начале 2000-х. Тогда Чейз озвучила Тихиро в англоязычной версии знаменитого мультфильма «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки. Позже картина получила премию «Оскар» и вошла в число величайших анимационных фильмов в истории.
Практически одновременно миллионы детей услышали голос Дэйви в другом культовом проекте — мультфильме «Лило и Стич». Именно она подарила голос Лило Пелекаи, одной из самых любимых героинь Disney.
Роль, которая сделала ее легендой
Казалось, карьера молодой звезды только начинается. Однако мировую известность ей принес совсем другой персонаж.
В 2002 году на экраны вышел фильм «Звонок» — американский ремейк японского хоррора. Картина стала настоящей сенсацией и превратилась в один из самых успешных фильмов ужасов своего времени.
Главным источником страха стала Самара Морган — загадочная девочка, связанная с проклятой видеокассетой. На момент съемок Дэйви Чейз было всего 11 лет.
Несмотря на возраст, ей удалось создать настолько пугающий образ, что многие зрители признавались: именно Самара стала причиной их детских кошмаров. Ее взгляд, пластика и мрачное спокойствие оказались страшнее многих спецэффектов.
За эту работу Чейз получила премию MTV Movie Awards в номинации «Лучший злодей».
Интересно, что еще до «Звонка» она успела появиться в культовом фильме «Донни Дарко», где сыграла младшую сестру главного героя Саманту Дарко.
За свою карьеру актриса снялась в 47 фильмах и сериалах. Среди других самых известных проектов с ее участием — «Искусственный разум», а также сериалы «Зачарованные», «Скорая помощь», «Практика» и «Большая любовь».
Карьера после успеха
После оглушительного успеха Дэйви продолжила работать в кино и на телевидении. Она снималась в сериале «Большая любовь», участвовала в независимых проектах и продолжала заниматься озвучанием.
Многие критики считали ее одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда.
Однако взросление в индустрии развлечений оказалось непростым. Со временем крупных ролей становилось все меньше. В 2010-х годах ее имя начало появляться в прессе уже не только в связи с работой, но и из-за различных личных проблем. Постепенно актриса практически исчезла из публичного пространства.
В отличие от яркой, но короткой карьеры, личная жизнь актрисы складывалась непросто. Дэйви никогда не была замужем и детей у нее не было.
В 2017 году ее задержали за то, что она находилась в салоне угнанного автомобиля BMW. Позже в том же году ее арестовали по делу о смерти мужчины: Чейз оставила его умирающим возле больницы, после чего он скончался от передозировки. В ходе расследования выяснилось, что сама актриса к смерти не причастна.
Спустя год Дэйви задержали за хранение наркотиков — тогда ее отпустили под залог. Говорят, в последнее время она бродяжничала и подсела на запрещенные вещества.
Последние годы и трагический финал
О том, насколько тяжелым было ее состояние в последние месяцы, публика практически ничего не знала.
Лишь после смерти стало известно, что организм актрисы боролся с серьезным заболеванием. По сообщениям американских СМИ, осложнения менингита привели к заражению крови, сепсису и последующему отказу внутренних органов.
Новость стала шоком для поклонников по всему миру. Социальные сети мгновенно наполнились воспоминаниями о ее ролях. Кто-то писал о том, как в детстве боялся Самару из «Звонка». Другие вспоминали Лило и «Унесенных призраками». Многие признавались, что только сейчас узнали: все эти персонажи были связаны с одной актрисой.
Почему фанаты увидели мистическую связь
После известия о смерти в интернете быстро появились обсуждения, в которых поклонники пытались найти символические и даже мистические совпадения в судьбе актрисы.
Причина очевидна: самая известная роль Дэйви Чейз была связана со смертью, проклятиями и потусторонним миром. Самара Морган давно стала одним из самых узнаваемых персонажей хорроров XXI века, а сама Чейз за свою карьеру неоднократно появлялась в фильмах и сериалах с мрачной атмосферой.
На форумах и в социальных сетях многие поклонники начали проводить параллели между ее ранним уходом и образом девочки из колодца, который десятилетиями ассоциировался со страхом и трагедией.
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