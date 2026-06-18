Слезы и вещи на выход: Саша Митрошина готовилась сесть в тюрьму за отмывание денег

Блогер Митрошина расплакалась в зале суда после оглашения приговора

Блогеру Александре Митрошиной, известной в сети как «Матерь бложья», дали три года условно: Тверской суд Москвы признал ее виновной по делу об отмывании 127 миллионов рублей. А также постановил конфисковать собственность на общую сумму 115 миллионов рублей и выплатить штраф в размере 900 тысяч рублей.

История громкого уголовного дела в отношении блогера и ее реакция на приговор — в материале 5-tv.ru.

Налоговые схемы и элитная недвижимость: в чем виновна Митрошина

Александре Митрошиной дали три года условно: за что блогера заставили платить штраф и отдать имущество государству. © РИА Новости/Михаил Воскресенский

Митрошину задержали в Сочи в начале марта 2025 года и доставили в Москву. До этого она жила в Объединенных Арабских Эмиратах с марта 2022 года и впервые за три года вернулась в Россию.

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год Александра Митрошина использовала схему дробления бизнеса: доходы от продажи образовательных курсов и рекламных интеграций распределялись между несколькими индивидуальными предпринимателями.

Это позволяло блогеру применять упрощенную систему налогообложения и формально оставаться в рамках установленных лимитов, несмотря на значительные реальные обороты.

В результате, как полагает обвинение, блогер не доплатила в бюджет более 127 миллионов рублей налогов. Полученные таким способом средства, по данным правоохранителей, были направлены на приобретение недвижимости в Москве.

Митрошина признала вину частично. По ее словам, она не предполагала, что приобретение квартир можно расценить как отмывание денег.

Государственное обвинение на прениях, состоявшихся за день до оглашения приговора, запросило для Митрошиной три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей.

Как ответила защита блогера Митрошиной на обвинения по уголовному делу

Александре Митрошиной дали три года условно: за что блогера заставили платить штраф и отдать имущество государству. ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

Адвокаты Митрошиной настаивали на полном оправдании. Ранее в своих выступлениях они указывали, что деятельность их клиентки была абсолютно прозрачной. Митрошина открыто делилась всеми деталями своего бизнеса в блоге, который насчитывает почти 2,5 миллиона подписчиков. Она рассказывала о доходах, о покупке квартир, о налоговых платежах.

Защита утверждала, что у блогера не было преступного умысла — она искренне полагала, что используемая схема распределения прибыли между партнерами является законной и не подпадает под понятие дробления бизнеса.

Кроме того, адвокаты напомнили, что обе квартиры, фигурирующие в деле, уже проданы, а вырученные средства были направлены на погашение займов, взятых для выплаты налоговой недоимки. Это, по их мнению, свидетельствует о добросовестности подсудимой и отсутствии корыстных мотивов.

Не смогла сдержать слез: реакция Митрошиной на приговор

Александре Митрошиной дали три года условно: за что блогера заставили платить штраф и отдать имущество государству. ИЗВЕСТИЯ/Елисей Гуров

Митрошина расплакалась в зале суда, когда ей оглашали приговор по делу о легализации денег. Сначала она пыталась сдержать эмоции, но, услышав, что приговор будет условным, не смогла сдержать слез. Затем она повернулась к семье, и эмоции взяли верх.

При этом блогер объяснила, что была готова к любому исходу и даже собрала сумку на случай, если получит реальный срок.

«Я с удовольствием продолжу вести социальные сети», — сказала она журналистам после оглашения приговора.

«Матерь бложья»: чем известна Митрошина

Александре Митрошиной дали три года условно: за что блогера заставили платить штраф и отдать имущество государству. ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Александра Митрошина начала свой путь в 2011 году, когда создала блог о фитнесе и здоровом образе жизни. Со временем она переключилась на темы саморазвития и предпринимательства, а в 2017 году запустила первый платный курс «Инсталогия», посвященный продвижению в социальных сетях. Ее аудитория стремительно росла, и к моменту возбуждения уголовного дела она уже была одной из самых узнаваемых фигур среди блогеров.

В марте 2023 года Следственный комитет возбудил дело по факту уклонения от уплаты налогов. Митрошина тогда оперативно погасила большую часть задолженности, а оставшиеся девять миллионов выплатила в мае того же года. Дело было прекращено. Однако в марте 2025 года блогера задержали в аэропорту Сочи. Ей предъявили новое обвинение — уже в легализации денежных средств.

С тех пор Митрошина находилась под домашним арестом с ограничением доступа к интернету и средствам связи. Судебный процесс стартовал в начале 2026 года и длился несколько месяцев. За это время были допрошены свидетели, изучены финансовые документы, проведены экспертизы.

Можно также обратить внимание на то, что дело Митрошиной стало продолжением серии процессов против известных блогеров — Елены Блиновской, Аяза Шабутдинова Артема Чекалина.