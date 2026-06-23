Создают новую мифологию: как Трамп объясняет уступки Ирану

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Алена Куликова
Алена Куликова 54 0

Администрация США разрабатывает новую стратегию, чтобы защитить свои решения по иранскому ядерному соглашению от критики.

Трамп пытается оправдать уступки Ирану

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Политолог Дудаков: Трамп пытается оправдать уступки Ирану

Белый дом создает новую мифологию для оправдания разморозки активов Ирана, об этом пишет EADaily со ссылкой на Telegram-канал политолога-американиста Малека Дудакова.

Шаг вызвал критику со стороны политических оппонентов, однако команда президента США Дональда Трампа утверждает, что предстоящие уступки принесут выгоду самим американцам.

Ранее республиканцы критиковали демократов за отправку наличных в Иран, а теперь речь идет о разморозке активов Тегерана на десятки миллиардов долларов. Иранцы, как отмечает Дудаков, добились этого угрозами выйти из переговорного процесса.

Основная задача Белого дома — избежать потери лица. Поэтому в Вашингтоне придумали объяснение: размороженные средства, якобы, будут направлены на закупку американской агропродукции.

«Очевидна попытка вернуть на свою сторону бунтующих аграриев в ключевых штатах Среднего Запада. Они сейчас пребывают в тяжелом кризисе на фоне взлета цен на дизель и удобрения в США», — высказал свое мнение политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Иран и США согласовывают договоренности по безопасности на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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