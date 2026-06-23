Лука Сафронов похудел на 170 килограммов и показал изменившееся лицо

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 78 0

35-летний сын художника решился на преображение ради здоровья и устал от насмешек.

Лука Сафронов похудел на 170 кг

Фото: Instagram*/lukasafronovofficial

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лука Сафронов в эфире шоу на федеральном канале признался, что избавился от 170 килограммов лишнего веса. Об этом он скромно рассказал в программе.

«Ну, килограммов 170 я сбросил», — заявил 35-летний сын Никаса Сафронова, появившись перед зрителями в заметно изменившемся виде.

При весе, некогда приближавшемся к трем сотням килограммов, результат действительно поражает. Решиться на столь крутые перемены Луку заставили врачи и усталость от бесконечных мемов и колкостей в свой адрес.

Секрета столь стремительного похудения Сафронов пока не раскрывает. В кулуарах поговаривают о резекции желудка.

При этом постройневшее тело принесло с собой и неожиданный побочный эффект — лицо мужчины визуально осунулось, черты заострились, отчего некоторые решили, что он стал выглядеть старше.

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Сам Лука не унывает, а пользователи Сети искренне восхищаются его упорством.

«Молодец, иметь такую силу духа, а отец — такой красавец, обожаю и уважаю», — пишут комментаторы. Многие называют его поступок подвигом.

Отец, Никас Сафронов, долго переживал за наследника.

«Он самый близкий мне, он душевный, теплый. Принял от меня некую ментальность», — говорил художник, не желая давить на сына.

Пережитый стресс из-за болезни матери, по словам отца, и спровоцировал когда-то набор веса. Когда процесс пошел вспять, пришлось решать и эстетические последствия.

В прошлом году Лука признался, что лег под нож, чтобы убрать обвисшую кожу. Операция по удалению восьми килограммов живота прошла в непростых условиях.

«Подпольно, в двухкомнатной квартире, мне была совершена абдоминопластика, где у меня отрезали восемь килограммов живота. После чего меня шили ниткой. <…> Я с кровавым мешочком приехал домой», — вспоминал Лука.

Сейчас он продолжает удерживать результат и наслаждается поддержкой публики, которая с интересом следит за его преображением.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как худеть без голодных обмороков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.62
0.85 85.48
0.89
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:39
В озере Брянской области нашли тела двух подростков
22:36
Привыкнуть к отдыху: врач объяснил, почему отпуск может привести к усталости
22:20
«Не мог справиться»: Мария Погребняк рассказала о стрессе детей из-за экзаменов
22:08
Женщины в инженерии: изобретения, которые изменили повседневную жизнь
21:53
Убили из-за секретов? Стали известны новые детали смерти Мэрилин Монро
21:30
Медицина получила больше всего целевых мест в вузах в 2026 году

Сейчас читают

У Германии проблемы: две трети работников ищут работу за рубежом
«Стая кошек облизала»: поклонники раскритиковали новый образ Волочковой
Жаловался на внучку: неожиданные подробности дела об убийстве экс-мэра Самары
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео